Clôture Paris : le CAC40 remonte encore de près de 3%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a encore accéléré son rebond ce mardi en gagnant 2,91% en clôture, de quoi refranchir les 7.000 points à 7.065 pts en clôture. Le reflux des craintes liées au variant Omicron du coronavirus permet un retour de l'appétit pour le risque et les actions dans la foulée des dernières études scientifiques sur le sujet. La tendance du jour bénéficie aussi de l'annonce d'une augmentation bien plus forte qu'attendu des importations chinoises en novembre (+31,7% sur un an), la deuxième bonne nouvelle en provenance de Pékin en moins de 24 heures après la réduction du ratio de réserves obligatoires des banques, une mesure attendue visant à doper le crédit. Ces annoncent favorisent notamment le secteur du luxe qui remonte fortement...

ECO ET DEVISES

A propos d'Omicron, les données initiales suggèrent des symptômes bénins et des maladies moins sévères, même si le variant semble très contagieux... Il s'agit par ailleurs de déterminer si les vaccins actuels demeurent efficaces face à ce nouveau variant. Quoi qu'il en soit, Pfizer, BioNTech et Moderna ont exprimé leur confiance dans leur capacité à rapidement adapter les vaccins actuels...

Le pétrole remonte à plus de 76$ le brent ce soir, tandis que l'euro cote 1,1250/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Advicenne (+21%) a annoncé l'enregistrement d'avancées significatives dans la commercialisation et la distribution d'ADV7103 (Sibnayal), le premier et unique médicament approuvé pour le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd). Advicenne a franchi une première étape de commercialisation au Royaume-Uni, ayant obtenu du NHS (National Health Service) des prix de 120 £ et 360 £ respectivement pour ses dosages 8Meq et 24Meq. Cela correspond à un prix moyen annuel de traitement pour les patients atteints de ATRd supérieur à 10.000 euros, conformément aux attentes d'Advicenne. Désormais, Advicenne est en discussion avec le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) pour la couverture et le remboursement de son traitement. La Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) a récemment accordé l'autorisation de mise sur le marché de Sibnayal au Royaume-Uni.

ArtMarket : +10% avec Claranova

Wavestone grimpe de près de 10%, alors que le groupe a dégagé sur la première partie de son exercice 2020-2021 un résultat opérationnel courant de 31,8 ME, en progression de 122% par rapport au 1er semestre 2020-2021. La marge opérationnelle courante semestrielle ressort ainsi à 14,6%, contre 7,7% sur la première moitié du précédent exercice, marquée par la crise sanitaire. Wavestone précise que ce niveau record de rentabilité opérationnelle pour un premier semestre témoigne de la bonne orientation de l'activité mais également de charges opérationnelles contenues, malgré l'accélération des dépenses en matière de recrutement et de ressources humaines. Wavestone vise désormais une marge opérationnelle courante voisine de 15% sur l'ensemble de l'exercice, contre 13% auparavant. Le groupe en profite pour dévoiler un plan stratégique baptisé " Impact ", tourné vers le développement auprès de grands clients internationaux pour les années à venir. Dans ce cadre, Wavestone se fixe comme objectif à l'horizon 2025 un chiffre d'affaires de 750 ME en faisant figurer 5 grands comptes non français dans son TOP 20 clients. Le maintien d'une rentabilité comparable à celle visée pour l'exercice en cours permettra à Wavestone de disposer des marges de manoeuvre financières nécessaires à l'exécution de ce plan.

S30 : +9% suivi de Burelle (+8%) et de McPhy

SES Imagotag : +7% avec Rallye, Cie des Alpes après les comptes

Ose : +6% avec Eramet

Nokia : +5% avec Soitec et STM

Le luxe bénéficie des bonnes nouvelles en provenance de Chine, notamment Hermès qui remonte de 4% après avoir enchaîné 3 séances de baisse. Kering, Dior et LVMH regagnent 5%.

Mersen : +4,5% avec Atari

Air Liquide : +4% avec Virbac, TechnipFMC, Alten, L'Oreal

Stellantis (+3,5%) et Hon Hai Technology Group, plus connu sous le nom de Foxconn, ont sigé un mémorandum d'entente non contraignant pour créer un partenariat qui vise à réaliser une famille de semi-conducteurs spécialement conçus pour soutenir Stellantis et les clients tiers. "Notre transformation Software sera accompagnée par d'excellents partenaires de tous secteurs et expertises", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "Avec Foxconn, nous avons pour objectif de créer quatre familles de puces qui couvriront plus de 80% de nos besoins en semi-conducteurs, en modernisant nos composants, en contribuant ainsi à diminuer la complexité et simplifier la supply chain. Cela renforcera également notre capacité à innover plus rapidement et à proposer des produits et des services à un rythme soutenu". Stellantis a d'ailleurs présenté sa stratégie Software visant à déployer des nouvelles générations de plateformes technologiques, en s'appuyant sur les capacités existantes des véhicules connectés pour transformer les interactions des clients avec leur véhicule, et générer environ 20 MdsE de revenus annuels supplémentaires d'ici 2030.

Ubisoft : +3% suivi de DS

Worldline (+2,3%) a annoncé la signature d'un accord portant sur l'achat de 80% des activité d'acquisition commerçant d'Eurobank, l'un des principaux acquéreurs en Grèce avec une part de marché de l'ordre de 20%. Worldline prévoit de verser environ 256 millions d'euros à la clôture de l'opération, pour 80% du capital d'Eurobank Merchant Acquiring, sur la base d'une valeur d'entreprise de 320 millions d'euros pour 100% des parts.

Pierre et Vacances Center Parcs reprend 1,2%. Une nouvelle proposition alternative d'avenant au contrat de bail a été adressée par le Groupe à ses propriétaires individuels. Elle prévoit notamment le versement d'un montant équivalent à 11 mois de loyers sur la période de 16 mois impactée par la crise sanitaire (entre mars 2020 et juin 2021), soit près de 70% des loyers contractuels. Cette proposition constitue une nouvelle option offerte par le Groupe à ses propriétaires individuels, la proposition de septembre demeurant valable pour les propriétaires qui souhaiteraient y adhérer. Au 6 décembre, le Groupe confirme que le nombre de bailleurs individuels du Groupe, signataires de l'avenant de septembre et de cette nouvelle proposition, représentait près de 80% des lots, toutes résidences confondues. Ce chiffre est encore susceptible d'augmenter au fur et à mesure de l'arrivée par courrier des adhésions.

VALEURS EN BAISSE

Atos recule de 3% suivi de Erytech (-2,5%) et de Beneteau (-2%)

Genfit : -1,5% avec Elior, Oeneo, Verallia, OVH et Scor