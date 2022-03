Clôture Paris : le CAC40 remonte de 3,68%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a repris 3,68% à 6.588 points ce mercredi, dans un marché toujours aussi volatil qui suit à la trace les cours du brut qui sont repassés sous la barre des 100$ le baril de brent. Certains secteurs très exposés à la Russie affichent ainsi des gros rebonds, en particulier l'automobile et les banques. La vague haussière est partie d'Asie ce matin, alors que les actions chinoises ont très nettement accentué leur progression après les annonces du vice-Premier ministre sur de prochaines mesures politiques favorables aux marchés de capitaux. L'indice composite de Shanghai a pris 3,48% et Hong Kong s'est même envolé de 8,87% !

En Europe, Le président ukrainien Volodimir Zelensky a fait savoir que les négociations avec les russes semblaient "plus réalistes" mais que davantage de temps serait nécessaire pour une prise de décision... L'Ukraine et la Russie auraient fait des progrès significatifs en vue d'un plan de paix provisoire en 15 points comprenant un cessez-le-feu et un retrait russe, si Kiev déclarait la neutralité et acceptait les limites de ses forces armées, selon trois personnes impliquées dans les pourparlers citées par le 'Financial Times'. Dans le cadre d'un tel accord, Kiev renoncerait à ses ambitions d'intégration au sein de l'OTAN en échange de garanties de sécurité des puissances occidentales. L'accord potentiel aurait été discuté en totalité pour la première fois lundi par les négociateurs ukrainiens et russes. Parmi les concessions, l'Ukraine accepterait de ne pas abriter de bases militaires étrangères et renoncerait à l'OTAN, en échange de la protection d'alliés tels que les Etats-Unis ou le Royaume-Uni. La nature des garanties occidentales pour la sécurité ukrainienne et leur acceptabilité par Moscou restent à définir et pourrait constituer un obstacle, tout comme le statut des territoires ukrainiens saisis par la Russie et ses mandataires en 2014.

Moscou et Kiev ont certes affirmé ce mercredi avoir fait des progrès sur les termes d'un accord, mais les responsables ukrainiens demeurent sceptiques quant au plein engagement de Vladimir Poutine à la paix, et s'inquiètent du fait que le Kremlin puisse juste chercher à gagner du temps pour regrouper ses forces et reprendre son offensive de plus belle... Un conseiller senior de Zelensky, Mykhailo Podolyak, a indiqué au FT que tout accord impliquerait un retrait des troupes russes du territoire ukrainien conquis depuis l'invasion qui a débuté le 24 février.

La Fed tiendra la vedette à Wall Street ce jour, et devrait annoncer une (petite) hausse des taux face à l'inflation pesante, à l'issue de sa réunion monétaire. Le communiqué de la banque centrale américaine et la conférence de presse de Jerome Powell sont attendus demain soir, à 19h et 19h30, heure française. La tâche de la Fed est considérablement compliquée par l'invasion de l'Ukraine et la flambée supplémentaire des prix. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point sur les fonds fédéraux, entre 0,25 et 0,5%, le 16 mars, est de 98,3%, contre 1,7% pour la probabilité d'une hausse d'un demi-point. Il s'agirait de la première hausse dans le cadre du cycle de relèvement des taux attendu de la part de la Fed, qui doit également progressivement réduire son bilan après des achats massifs d'actifs obligataires. La probabilité d'une nouvelle hausse le 4 mai est de près de 100% (avec des chances pratiquement égales d'un geste d'un 25 points de base ou 50 pts).

SoitTec grimpe de 10%, alors que le broker Oddo a confirmé sa recommandation favorable au titre dans la foulée d'une visite de sites du groupe, avec un objectif de cours de 240 euros. Le broker émet une seule réserve concernant la gouvernance en estimant qu'il faudra du temps pour lever les incertitudes au sujet en particulier de la stratégie du prochain DG...

L'automobile rebondit avec Valeo qui remonte de 9% avec Renault qui reprend 8%, Faurecia (+8%) et Stellantis (+6,5%).

Les banques aussi se redressent avec Société Générale (+9%), Crédit Agricole et BNP Paribas (+6%).

Mersen gagne 8,5%. Le groupe a dévoilé un résultat opérationnel courant 2021 de 92,6 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 10% en augmentation de 190 points. Cette amélioration est largement due à un effet volume et un effet mix positifs... Les gains de productivité et les effets positifs du plan de restructuration ont compensé l'inflation des coûts salariaux et les effets négatifs liés au contexte Covid. De plus, les augmentations de prix ont permis de neutraliser en partie l'inflation des coûts de matières premières et d'énergie. L'EBITDA du Groupe atteint 148,8 millions d'euros, soit une marge de 16,1 % en croissance de 160 points par rapport à 2020. Le résultat net part du Groupe s'élève à 54,4 millions d'euros, contre une perte de -12 millions d'euros en 2020.

Le luxe remonte aussi en bénéficiant des annonces du gouvernement chinois de ce matin : LVMH, Dior, Kering et Hermès gagnent 6 à 7%.

STM : +7% avec Alstom, Orapi et Séché (+7%) avec Technip Energie

Verallia : +6,5% suivi de Fermentalg

Catana : +6% avec Amundi, Infotel, Remy Cointreau

Beneteau : +5% avec Ubisoft, Alten, Nexans, Saint-Gobain et Groupe Gorgé

Publicis (+4,7%) a annoncé l'arrêt immédiat de ses activités et investissements en Russie avec la cession du contrôle de ses agences au management local. Publicis Groupe transfère ainsi le contrôle de ses opérations à Sergey Koptev, Président fondateur de Publicis en Russie, avec l'engagement contractuel d'assurer un avenir à ses collaborateurs dans le pays.

Navya : -7,8% suivi de Erytech (-3%) avec Dassault Aviation (-3%), Assystem (-2,5%)

Bonduelle (-1,5%) avec Waga, Carrefour, suivi de ABC et de Boiron avec GTT et Orange.