Clôture Paris : le CAC40 remonte de 1,75%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui a fait une incursion au-dessus des 6.400 points dans la matinée a confirmé son élan en clôture ce soir, en hausse de +1,75% à 6.369 points. Cette hausse accompagne la détente du prix des matières premières et notamment celle du pétrole avec un baril de Brent revenu sur les 106 dollars. La situation militaire en Ukraine n'a pas laissé entrevoir d'accalmie pour le moment, mais les espoirs de négociations entre ukrainiens et russes ont semblé augmenter ces dernières heures. De quoi provoquer des dégagements sur les matières premières, pétrole et gaz en tête...

ECO ET DEVISES

La Fed tient demain et mercredi sa réunion monétaire... Le communiqué de la banque centrale américaine et la conférence de presse de Jerome Powell sont attendus mercredi soir. La tâche de la Fed est considérablement compliquée par l'invasion de l'Ukraine et la flambée des prix de l'énergie. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point sur les fonds fédéraux, entre 0,25 et 0,5% ce mercredi, est de 97,8%, contre 2,2% pour la probabilité d'un statu quo. Il s'agirait de la première hausse dans le cadre du cycle de relèvement des taux attendu de la part de la Fed. La probabilité d'une nouvelle hausse le 4 mai est de près de 99% (53,7% pour un relèvement d'un quart de point et 45,1% pour une hausse d'un demi-point).

Notons que le passage à l'heure d'été a déjà eu lieu aux États-Unis, dans la nuit de samedi à dimanche, alors que le passage à l'heure d'été en France se déroulera le dimanche 27 mars. Ainsi, l'ouverture de Wall Street est intervenue à 14h30 ce jour et la clôture sera fixée à 21 heures.

VALEURS EN HAUSSE

Groupe Gorgé grimpe de près de 11%, alors que la direction est entrée en négociations exclusives avec les actionnaires de la société iXblue pour acquérir 100% du capital de la société. Groupe Gorgé estime que ce rapprochement permettra de créer un acteur de premier plan mondial sur des technologies de pointe à destination des applications critiques notamment de la Défense, du Spatial et des opérations maritimes. Ce rapprochement valorise le nouvel ensemble ECA Group-iXblue près de 800 ME. iXblue est basée en France et a connu un fort succès depuis sa création en 2000, notamment à l'international. Elle compte désormais près de 750 collaborateurs et des ventes dans plus de 60 pays. iXblue a réalisé environ 138 ME de chiffre d'affaires et plus de 27 ME d'EBITDA en 2021. L'acquisition de iXblue, pour une valeur d'entreprise de 410 ME, serait réalisée par une holding (NEWCO) à laquelle seraient apportés et/ou cédés 100% des titres ECA Group. A cette occasion, une remontée de trésorerie d'environ 65 ME permettrait le désendettement de Groupe Gorgé, qui disposerait à l'issue de l'opération d'une trésorerie nette positive, à l'exception de la dette portée par NEWCO.

Navya : +11% avec Lysogène (+10%) avec Orapi et Adocia

Erytech : +9% avec S30, Valneva, DBV

Latecoere : +7% suivi de AB Science, Coface

Trigano : +5,5% avec Bigben, Rallye, Antin, Mersen, SMCP et Alstom (+4,5%)

Danone remonte de 4%. Les analystes sont encore nombreux à revoir leur copie sur le géant de l'agroalimentaire après la présentation récente de son nouveau plan stratégique. Bernstein repasse ainsi à 'surperformance' en ciblant un cours de 56 euros, tandis que Barclays a abaissé son objectif de cours à 66 euros en restant à 'surpondérer'. La SG est de son côté repassée à l''achat' en visant un cours de 56 euros, alors que JP Morgan a ajusté sa cible de 75 à 70 euros, tout en restant à 'surpondérer'. Le Credit Suisse a pour sa part ramené son objectif de 58 à 54 euros avec un avis 'neutre'.

BNP Paribas et Société Générale grimpent de plus de 4% alors que les taux obligataires confirment leur remontée (0,8% pour le 10 ans français). JP Morgan a ajusté son objectif de cours sur BNP Paribas de 73 euros à 62 euros. Le cours-cible sur Société Générale est abaissé de 41 euros à 32 euros.

Manitou : +4% avec STEF, Manitou, Elis

Stellantis prend 3,5%, tandis que Renault pointe légèrement en hausse de 0,8%. Jefferies vient de revoir en baisse ses objectifs de cours sur Stellantis (de 25 à 20 euros), Renault (de 41 euros à 25 euros) et Faurecia (de 38 à 28 euros). Moody's a pour sa part rehaussé à 'positive' sa perspective de la notation de Stellantis, du fait de l'amélioration des comptes. Enfin, Carlos Tavares, le dirigeant de Stellantis, a estimé en fin de semaine dernière sa conviction que le groupe soit en mesure de rattraper Tesla dans les prochaines années sur le marché des véhicules électriques. "J'ai vraiment confiance, et je n'essaie pas d'être arrogant, j'ai simplement confiance dans le fait que nous allons rattraper d'ici quelques années Tesla", a indiqué le directeur général de Stellantis lors d'une rencontre digitale organisée par Mobility TV World.

Scor : +3,5% avec Quadient et Arkema

VALEURS EN BAISSE

Rubis retombe de 8% suivi de Showroomprivé

Poxel : -7% avec Tarkett, M&P

CGG : -6% avec Voltalia

Atari : -5% avec Vallourec

Eramet : -4% avec Haulotte, Neoen

Thales : -2% avec JC Decaux, Ubisoft, Accor

Assystem : -1,5% avec GTT, Technip Energies, Publicis

Sanofi abandonne 1%. Le groupe pharmaceutique vient d'annoncer qu'un de ses traitements n'avait pas atteint son principal objectif dans un essai de phase II. Ainsi, l'essai clinique de phase II évaluant l'amcenestrant, un dérégulateur sélectif expérimental optimisé des récepteurs des oestrogènes par voie orale, n'a pas atteint son critère d'évaluation primaire, à savoir l'amélioration de la survie sans progression, selon une évaluation centralisée indépendante. L'essai a évalué l'amcenestrant en monothérapie, comparativement à un traitement endocrinien choisi par le médecin, chez des patientes présentant un cancer du sein au stade avancé ou métastatique, positif pour les récepteurs des oestrogènes (ER+)/négatif pour le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain, qui a progressé pendant ou après des traitements hormonaux.

EDF (stable) a revu en hausse l'estimation de l'impact négatif sur ses résultats 2022 de sa baisse de production ainsi que des mesures gouvernementales relevant le volume d'électricité nucléaire que le groupe vend à prix réduit à ses concurrents. EDF précise que son estimation de l'impact négatif de la baisse de sa production sur son Ebitda pour 2022 a été réévaluée à environ 16 MdsE, soit 5 milliards de plus qu'estimé lors de la présentation des résultats annuels début février. Par ailleurs, l'impact négatif des mesures annoncées mi-janvier par le gouvernement pour limiter la hausse des prix de l'électricité en France a également été revu en hausse à 10,2 Milliards d'euros, contre 8,4 MdsE auparavant.