Clôture Paris : le CAC40 remonte de 1,44% avant un long week-end de 4 jours

Clôture Paris : le CAC40 remonte de 1,44% avant un long week-end de 4 jours









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

La séance a encore été très volatile ce jeudi, à la veille d'un long week-end pascal de 4 jours. Le CAC40 a terminé en hausse de 1,44%, de retour sur les 4.500 pts à 4.506 pts en clôture. Wall Street accélère aussi ce soir, stimulé par le nouveau plan massif de la Fed. De même, La journée a été très volatile sur les cours du brut qui ont flambé de plus de 10%, avant de revenir sur les 33$ le Brent, après l'accord de réduction de production qui se dessine entre les principaux producteurs d'or noir...

ECO ET DEVISES

Les marchés saluent donc le nouveau plan de soutien de 2.300 milliards de dollars détaillé par la Fed, plan de soutien au crédit qui vise prioritairement les collectivités locales et les petites et moyennes entreprises, via des garanties de prêts et des achats de titres. Les fonds doivent aider employeurs et ménages et fournir aux autorités locales ou régionales les moyens financiers nécessaires face à l'actuelle pandémie.

La Fed va proposer, par l'intermédiaire des banques américaines, des prêts à 4 ans aux entreprises de 10.000 salariés maximum. La Banque Centrale américaine va par ailleurs acheter directement des obligations émises par les Etats, les comtés et les villes les plus peuplés.

Les marchés suivent aussi aujourd'hui une intervention de Jerome Powell, président de la Fed, alors que le taux des fonds fédéraux aux USA a déjà été ramené entre zéro et 0,25%. Powell souligne que la capacité de crédit et de création de monnaie de la banque centrale n'est limitée que par la loi... Il estime que la Fed est en mesure de fournir un soutien à l'économie aussi longtemps que nécessaire, alors que la Banque a déjà déployé ses pouvoirs "à un niveau sans précédent". Powell promet que la Fed continuera à utiliser ces pouvoirs avec force, proactivité et agressivité, "jusqu'à ce que nous soyons convaincus que nous sommes fermement sur la voie du rétablissement" ! Pour le leader de la Fed, l'inflation trop élevée n'est quant à elle actuellement pas une préoccupation de premier ordre.

Le Département américain au Travail vient quant à lui d'annoncer, pour la semaine close au 4 avril, que les inscriptions au chômage sont ressorties au nombre de 6,606 millions, en repli de 261.000 par rapport à la lecture révisée de la semaine antérieure de 6,867 millions. Les nouvelles inscriptions restent donc proches du niveau record atteint la semaine passée. Le consensus Bloomberg était positionné à 5,5 millions.

Avant que le coronavirus ne mette à l'arrêt la majeure partie de l'économie américaine, le précédent record datait de 1982 avec 695.000 demandes, soit environ dix fois moins que le niveau de la semaine passée !

La moyenne à quatre semaines ressort à 4,265 millions, en hausse de 1,599 million. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 28 mars s'établit à 7,455 millions, en progression de 4,396 millions sur sept jours, et au plus haut de l'histoire.

Les discussions de l'Eurogroupe sur un ensemble de mesures pour plus de 500 milliards d'euros se poursuivent en coulisse. Christine Lagarde, dirigeante de la BCE, a estimé que les fameux coronabonds n'étaient pas l'unique outil capable de limiter le choc économique dû à l'épidémie. Un accord serait d'ailleurs proche selon des sources allemandes.

L'euro remonte sur les 1,09/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Chargeurs poursuit sa hausse de 21%. S'appuyant sur son leadership chimique et textile, le groupe a annoncé dès le 23 mars la production, en quantités industrielles, du gel et des masques de protection. Pour le gel hydroalcoolique, conçu sur le site Novacel en Normandie, au sein de la branche Chargeurs Protective Films, la société vise une production cible, en fonction des matières premières accessibles, de 5 tonnes par semaine. Quant aux masques de protection sanitaire, réalisés sur le site de la Lainière de Picardie, la production cible est de plus de 1 million d'unités par semaine. Compte tenu de la forte demande, le groupe a indiqué hier disposer, pour Lainière Santé, d'un carnet de commandes indicatif à moins d'un an de plus de 150 ME.

Immersion : +19% suivi de Genkyotex (+13%)

Sodexo bondit de 13% après la publication de ses comptes intermédiaires. Le groupe de services et de restauration a fait état sur les six premiers de son exercice d'un résultat net ajusté de 424 millions d'euros, en hausse de +2,8%, pour un chiffre d'affaires de 11,7 milliards d'euros (+3,2%). La firme, qui avait annoncé le mois dernier qu'elle renonçait à ses objectifs annuels jusqu'à ce que "la situation se stabilise", a précisé ce matin que le coronavirus entamera ses revenus de 2,4 à 2,8 milliards d'euros au deuxième semestre.

Lagardere : +11,5% suivi de Elior (+10%) et Rexel (+9%) avec Klepierre

Ingenico : remonte de 8% avec Remy Cointreau, Icade (+7%) et SQLI

JC Decaux : +6% avec Safran et Esi Group

BNP Paribas : +5,5% avec Verallia, SopraSteria, SES, Amundi

Capgemini (+5%) a fixé avec succès le 8 avril 2020 les conditions d'un emprunt obligataire de 3,5 milliards d'euros comprenant 4 tranches.

Engie : +5% avec Capgemini, Teleperformance

Saint-Gobain : +4,5% suivi de Getlink, GTT, AKKA, STM, ADP

Pernod Ricard : +4% avec Bouygues, EDF, LNA

TechnipFMC : +3% suivi de Crédit Agricole, Edenred

Airbus (+2%). Les analystes sont nombreux à faire le point sur le dossier après que l'avionneur eut annoncé la réduction d'un tiers de sa production pour faire face à la crise liée à la pandémie de Covid-19. Dans le détail, le groupe européen a indiqué que sa production d'appareils de la famille de monocouloirs A320, ses avions les plus vendus, reviendra à 40 appareils par mois, celle d'A350 passera à six avions par mois, soit une contraction d'environ 40%, et celle d'A330 passera à deux par mois, là aussi en baisse de plus de 40%.

Pour Citi, cette diminution est "nettement plus" élevée que ce à quoi s'attendait le courtier. Les baisses "anticipées et sévères" ne lèvent néanmoins pas l'incertitude car on ne sait pas encore dans quelle mesure le trafic passagers va diminuer et comment cela va affecter les niveaux de production jusqu'en 2023 et donc la rentabilité d'Airbus. Le broker est à l''achat' sur la valeur avec une cible réduite à 110 euros. Vertical Research Partner, qui tablait sur un repli de la production de 25%, estime que ces nouveaux rythmes devraient se maintenir jusqu'en 2021 car la demande de nouveaux avions devrait rester inférieure aux niveaux de 2019 pendant un certain temps. A 'conserver' sur le dossier, l'analyste a réduit son objectif de 62 à 56 euros.

Bonduelle (+1%) suspend les objectifs indiqués à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2019-2020 qui, tels que mentionnés, n'intégraient pas les effets de la crise sanitaire.

Genfit (stable) a bouclé 2019 avec 277 ME de trésorerie et attend les résultats préliminaires de sa phase III d'ici fin mai.

VALEURS EN BAISSE

Geci : -7% avec Marie Brizard, Lumibird

Ekinops : -6% avec Europacorp, Amoeba, SMCP

Groupe Open : -5% suivi de Robertet (-4%) avec Manitou

Carrefour : -3,5% suivi de Tessi, Atari et de Korian

Mersen (-2%) a annoncé, sur la base d'éléments préliminaires, que le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 sera de l'ordre de 225 millions d'euros, soit une évolution organique autour de -9%. Le manque de visibilité ne permet pas à ce stade de donner d'objectifs pour l'année 2020. Le groupe anticipe un 2ème trimestre 2020 en net recul par rapport à 2019, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Schneider : -2,5% avec Bolloré, Vallourec, CGG, Mersen

Iliad : -1,5% avec Savencia, Michelin, Tarkett, BioMerieux

Air France KLM (-0,3%) : L'activité passage du Groupe a plongé en mars en raison de la pandémie de Covid-19. Le nombre de passagers a reculé de 56,6%, le trafic a chuté de 50,6% et le coefficient d'occupation s'est inscrit à -20,5pt. Pour avril et mai 2020, le groupe prévoit que plus de 90% de la capacité prévue sera suspendue.

Seb (stable) estime que la perte de chiffre d'affaires (Grand Public et Professionnel) devrait être de l'ordre de 270 ME sur le 1er trimestre, intégrant : 180 ME, provenant très majoritairement de Chine (comprenant l'impact très pénalisant de Covid-19 et l'effet de l'historique élevé du Chinese New Year de début 2019) soit significativement moins que l'estimation communiquée fin février (250 ME); 90 ME provenant essentiellement de l'Europe et des Amériques, en particulier au mois de mars. Compte tenu de la propagation en cours de l'épidémie, le Groupe anticipe une perte de chiffre d'affaires qui devrait être sensiblement supérieure à ce montant au 2e trimestre. Seb coupe aussi son dividende d'un tiers, à 1,43 Euro par titre.