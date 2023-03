Clôture Paris : le CAC40 remonte de 1,4% et se rapproche des 7.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Troisième séance de hausse pour le CAC40 qui remonte proche des 7.200 points, en progression de 1,39% ce mercredi en clôture à 7.187 points, de retour à un peu plus de 200 points seulement du record historique du 6 mars dernier.

Une grande partie des craintes autour des banques continuent de se dissiper depuis lundi avec l'annonce du rachat des actifs de Silicon Valley Bank par First Citizens Bank... Ce contexte vient en tout cas de faire pencher le consensus sur les taux directeurs américains en faveur d'un statu quo entre 4,75 et 5% lors de la prochaine réunion de la Fed du 3 mai. Selon l'outil FedWatch du CME Group, cela signifierait que le cycle de relèvement des taux serait peut-être déjà terminé...

L'euro reste ferme en attendant sur les 1,0830/$. Le pétrole pointe sous les 80$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Aramis : +9,5% suivi de Ubisoft (+6%)

STMicro monte de 6% aussi... Le groupe franco-italien bénéficie d'une actualité sectorielle particulièrement favorable puisque Infineon a relevé ses prévisions de revenus et de marges pour le deuxième trimestre, citant la vigueur de la demande de semi-conducteurs dans l'automobile et l'industrie. Le géant allemand a également déclaré que les revenus de l'exercice seront nettement supérieurs à la fourchette précédemment communiquée, soit plus de 15,5 MdsE. Infineon, dont les puces sont utilisées dans les voitures et les centres de données, avait déjà relevé le mois dernier ses prévisions de marge bénéficiaire pour l'ensemble de l'année en raison de la forte demande des constructeurs automobiles qui a entraîné une hausse des prix.

Guillemot : +5% avec Trigano

Antin reprend 4% avec Derichebourg, Voltalia

SES : +3,7%, dopé par de nouvelles rumeurs de rachat... Selon les indiscrétions obtenues par 'Bloomberg', l'opérateur satellites serait en pourparlers avancés pour fusionner avec Intelsat. D'après les personnes proches du dossier citées par l'agence, le groupe basé au Luxembourg espère conclure un accord dans les prochaines semaines.

Une transaction pourrait valoriser l'entreprise combinée plus de 10 milliards de dollars, dette comprise. Une telle opération permettrait à SES, qui ne pèse plus qu'environ 2,5 MdsE en bourse, de mieux faire face à la concurrence des milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos et leurs fameux grands projets spatiaux. Les négociations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront à un accord, précise l'agence. Tout accord nécessiterait par ailleurs le feu vert du gouvernement luxembourgeois, le principal actionnaire de SES. Le 'Financial Times' avait déjà rapporté cet été de potentielles négociations entre SES et Intelsat.

Steve Collar, DG de SES, a récemment qualifié l'espace d'"essentiellement une industrie à coûts fixes" qui peut tirer d'énormes avantages financiers de la consolidation... Sa société aurait tenté de prendre le contrôle d'Inmarsat en 2021... En vain puisque la firme britannique est finalement tombée dans l'escarcelle de Viasat.

Dans un bref communiqué, SES a "confirmé que la société a engagé des discussions concernant un éventuel rapprochement avec Intelsat. A ce stade, il n'y a aucune certitude qu'une transaction se concrétise. Le Conseil d'administration de SES reste pleinement déterminé à agir dans le meilleur intérêt de SES et de ses actionnaires".

Rallye : +3,5% avec Seb, S30, K&B

Esso : +3% avec SoiTec, ALD, Vantiva

ArcelorMittal remonte de 3% sur les 27 euros, alors que le broker UBS a relevé à l''achat' sa recommandation sur l'aciériste et a porté sa cible de 26 à 30,7 euros.

Publicis : +2,5% avec Veolia, Manitou, BNP Paribas et Axa

Airbus regagne près de 2%, favorisé par l'abandon des discussions entamées le mois dernier avec Atos concernant une prise de participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité.

LVMH prend 1%, au contact de ses meilleurs niveaux boursiers, alors que RBC Capital a rehaussé sa cible de 890 à 925 euros avec un avis à 'surperformer'. Exane BNP Paribas a aussi remonté son objectif de 950 à 975 ('surperformer').

VALEURS EN BAISSE

En net recul depuis l'ouverture du marché, Atos décroche de près de 17%. Les derniers bruits de couloir autour du potentiel investissement d'Airbus dans Evidian viennent d'être confirmés : l'avionneur européen indique qu'il ne poursuivra pas les discussions entamées le mois dernier avec Atos concernant une prise de participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité. Un porte-parole d'Airbus a indiqué à 'Bloomberg' et au 'WSJ' que la participation potentielle "ne répond pas aux objectifs de la société dans le contexte actuel et sous la structure actuelle". Les deux parties continuent néanmoins de discuter d'autres options et poursuivent le travail concernant un partenariat stratégique et technologique de long terme entre Airbus et Evidian.

Balyo recule encore de 10% à 0,5 euro après avoir chuté de 22% hier. Avec une trésorerie disponible de 8,2 ME au 31 décembre 2022, Balyo étudie plusieurs options stratégiques et de financement additionnel, afin d'étendre son horizon de trésorerie pour financer le développement de ses activités et notamment, la croissance de ses ventes directes.

Graines Voltz perd 9% suivi de Orpea (-7%) et de Nicox (-6%)

Herige recule de 6% à 37,90 euros malgré de solides résultats 2022. L'EBITDA 2022 a atteint 55,5 ME, en progression de 18,3%, soit une marge d'EBITDA de 7% en amélioration de 0,4 point par rapport à 2021, malgré les hausses des prix des matières premières, de l'énergie et des transports. Le résultat d'exploitation ressort en amélioration à 37,2 ME, soit +19,2% par rapport à 2021, et le taux de marge d'exploitation ressort à 4,7% contre 4,4% un an auparavant. Le résultat net part du groupe 2022 s'établit à 21,9 ME vs. +2,8 ME par rapport à 2021.

Waga : -4% avec Cegedim

Transgene : -2,5% avec Inventiva, Groupe Crit, Nacon

TechnipEnergies : -1,5% avec Bastide, Eutelsat, Believe, Boiron