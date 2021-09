Clôture Paris : le CAC40 remonte de 0,83%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a repris 0,83% à 6.560 points ce mercredi, le CAC40 refaisant une partie du terrain perdu la veille (-2,17%) sous l'impulsion d'achats à bon compte... Les tensions s'apaisent un peu sur les marchés obligataires. Le rendement du T-Bond américain à 10 ans ressort ainsi à 1,52%, alors que celui du '30 ans' s'affiche à 2,06%. Les inquiétudes persistent néanmoins concernant l'évolution de l'inflation et des prix de l'énergie. Le dossier Evergrande reste aussi sous surveillance en Chine, tandis que l'échéance approche pour éviter le 'shutdown' outre-Atlantique, les législateurs américains tergiversant également sur la question du plafond de la dette.

ECO ET DEVISES

Aux Etats-Unis, Démocrates et républicains sont donc toujours à couteaux tirés au sujet du budget fédéral et du vaste plan d'investissement soutenu par le président Joe Biden. Les deux partis ne parviennent pas à s'accorder, et les démocrates sont en outre déchirés par des querelles internes, faisant craindre aux marchés un accident de parcours... Si aucun texte n'est voté avant ce jeudi 30 septembre à minuit, dernier jour de l'exercice fiscal des Etats-Unis, cela entraînera une fermeture des services non essentiels de l'Etat ("shutdown").

En 2011, lors d'un précédent bras de fer sur la dette, qui avait amené les agences de notation financière à priver les Etats-Unis de sa note "Triple A", l'indice S&P 500 avait plongé de 17%... En 2013 et en 2019, lors de "shutdowns" (fermeture des services fédéraux non essentiels) liés à de nouveaux affrontements politiques sur la dette, la Bourse avait aussi flanché, mais dans une moindre mesure.

Le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell avait lui aussi appelé le Congrès à relever le plafond de la dette US. Lors de sa conférence de presse le 22 septembre, M. Powell avait prévenu que la banque centrale serait incapable de maîtriser le chaos qui serait engendré par un défaut des Etats-Unis sur leur dette... "Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les Etats-Unis ne devraient faire défaut sur aucune de leurs obligations... et que personne ne devrait penser que la Fed ou qui que ce soit d'autre serait capable de protéger les marchés ou l'économie si un tel défaut se produisait".

Les démocrates poursuivront probablement une mesure budgétaire autonome pour éviter une fermeture du gouvernement plus tard cette semaine. Les démocrates s'attendent également à devoir faire cavalier seul pour augmenter le plafond de la dette en révisant une résolution budgétaire déjà adoptée, bien qu'il s'agisse d'un processus complexe et long. En ce qui concerne le projet de loi de réconciliation axé sur les priorités démocrates, The Hill a noté un mouvement potentiel de la part des progressistes. Un compromis serait possible autour d'un montant de 2.500 milliards de dollars, de nombreuses incertitudes subsistant toutefois. Par ailleurs, Axios a expliqué comment les démocrates de la Chambre avaient commencé à se rassembler autour d'un accord pour adopter le paquet d'infrastructure physique bipartite de 1.200 milliards de dollars déjà approuvé par le Sénat.

D'après le Département américain à l'Énergie ce mercredi, les stocks hebdomadaires de brut hors réserve stratégique pour la semaine close au 24 septembre sont ressortis en croissance de 4,6 millions de barils en comparaison de la semaine antérieure, alors que les économistes tablaient plutôt sur un déclin. Les stocks d'essence se sont appréciés de 0,2 million de barils, alors que ceux des produits distillés ont augmenté de 0,4 million de barils. Le brent remonte à 78,50$.

L'euro recule sur les 1,1630/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Genomic Vision remonte de 35%. Le groupe a annoncé le lancement de TeloSizer, une solution innovante qui élargit l'offre de la société dans le domaine de la biologie des télomères et de l'analyse de la santé cellulaire.

Le nouveau service TeloSizer s'appuie sur la technologie exclusive du peignage moléculaire de Genomic Vision associée à sa technologie FiberSmart en phase pilote qui détecte, saisit automatiquement des images et quantifie la longueur des télomères sur des molécules d'ADN individuelles.

Maurel et Prom : +7% suivi de Ateme après ses comptes avec SMCP (+5%)

Ramsay : +4% suivi de Séché, Gl Events, Airbus (+3,5%), Claranova avec Catana et SergeFerrari

Technip Energies : +2,5% en compagnie de Sanofi, Safran et Dassault Aviation

Bastide : +2% avec Pharmagest, Elior, Adocia, SG et Essilor

AXA : +1,5% suivi de Coface, Sodexo, Dior, GTT, Publicis, Michelin, Renault

VALEURS EN BAISSE

Lacroix (-10%) : Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 254,8 ME, à comparer à 193,5 ME enregistrés sur la période comparable, du 1er janvier au 30 juin 2020, soit une hausse de 31,7%. Sur la période, l'EBITDA courant s'établit à 14,9 ME contre 12,3 ME précédemment. Le résultat net part du Groupe est de 5,8 ME contre 2,9 ME. Le groupe a révisé à la baisse son objectif de marge d'EBITDA courant entre 5,8% et 6,1%, mais non plus 6,5% comme espérés précédemment.

Navya : -9% après ses comptes. Au cours du premier semestre 2021, a vendu 9 navettes Autonom Shuttle et réalisé un chiffre d'affaires de 4,6 ME contre 4,7 ME au premier semestre 2020. La crise sanitaire continue d'impacter l'activité commerciale de la société du fait des restrictions de déplacement dans certains pays... Le résultat opérationnel et le résultat net atteignent respectivement -11,7 ME et -12,5 ME, les deux connaissant un creusement de 0,9 ME et de 1,2 ME par rapport au premier semestre 2020.

Quadient : -4,5% avec Tikehau, Verimatrix, Guillemot

M6 : -3% suivi de Innate et de Guerbet

Savencia : -2,5% avec Plastic Omnium, Inventiva

Wavestone : -2% suivi de Axway, Synergie, Bonduelle, Neoen

Atos : -1,5% avec Elis, Total, STEF, Bolloré, Vivendi, SoiTec