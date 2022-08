Clôture Paris : le CAC40 remonte au-dessus des 6.500 pts après l'inflation US

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40, qui était retombé sous les 6.500 points hier, a repris 0,52% à 6.523 points ce mercredi, dans la foulée des chiffres de l'inflation US un peu meilleurs que prévu...

L'indice des prix à la consommation est en effet resté stable sur juillet en comparaison du mois antérieur, contre 0,2% de consensus 'Bloomberg'. Sur un an, l'inflation américaine atteint ainsi 8,5%, contre 8,7% de consensus, et 9,1% en juin... Hors alimentaire et énergie, l'indice des prix à la consommation a ralenti aussi, affichant une augmentation de 0,3% par rapport au mois précédent, contre 0,7% en juin, et 0,5% de consensus. L'inflation annuelle 'core' ressort pour sa part à 5,9%, contre 6,1% de consensus et 5,9% un mois avant.

ECO ET DEVISES

En attendant les prochaines réactions des membres de la Fed, les taux se détendent nettement ce mercredi sur le marché obligataire avec un rendement du 10 ans américain qui recule de 5 points de base à 2,73%. Le dollar décroche lui de 1,48% face à un panier de devises et l'euro remonte à 1,0335/$.

Les cours du brut reperdent du terrain après l'annonce d'une nette hausse des réserves de pétrole aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont progressé de 5,5 millions de barils lors de la semaine close le 5 août à 432,2 mb. Le consensus tablait sur une quasi-stabilité. Les stocks d'essence ont eux reculé de 5 millions de barils (-0,6 mb de consensus), et ceux de produits distillés ont crû de 2,2 millions de barils (-0,7 mb de consensus). Le baril de brut WTI pour livraison septembre perd actuellement 1,5% sur le Nymex, de retour sous les 90$.

VALEURS EN HAUSSE

Mauna Kea : +13,5% suivi de Alstom qui remonte de 6% avec Aramis (+5%) et XFab

Atos : +5% avec SMCP et S30 (+4,5%)

SES Imagotag : +4,5% avec Abivax, Rallye, Lisi, Faurecia, Argan

Eutelsat s'adjuge 4%, alors que la CMA CGM, via CMA CGM Participations, détient désormais plus de 5% du capital à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché. Dans un avis AMF, la société marseillaise a déclaré hier avoir franchi en hausse, le 5 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Eutelsat Communications et détenir 11.589.437 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,03% du capital et des droits de vote de cette société.

Casino : +3,5% avec Trigano, OVH, Covivio, Chargeurs, Renault, Orpea, Valeo, STM

Amundi : +3% suivi de Worldline, Verallia, Rexel

Nexans : +2,5% avec Icade, Michelin, Bastide, Air France KLM, Schneider, Soitec, Alten et Hermès

VALEURS EN BAISSE

Sanofi cède 8%, dans la foulée de l'annonce de l'arrêt du recrutement pour les essais cliniques du tolébrutinib, un traitement expérimental de certaines formes de sclérose en plaques et de la myasthénie grave. Sanofi a expliqué que le comité indépendant de surveillance des données (iDMC) chargé de superviser les essais cliniques du tolébrutinib avait demandé la suspension du recrutement de tous ces essais, sans préciser la raison de cette interruption... La direction a souligné toutefois qu'il continuait d'enquêter sur l'impact du tolébrutinib sur le fonctionnement du foie chez les patients concernés.

Fin juin, la Food and Drug Administration américaine avait déjà demandé une suspension partielle des essais aux Etats-Unis après plusieurs cas de lésions du foie liées à l'exposition à la molécule.

Plusieurs brokers ont vivement réagi à ces annonces : "La recommandation de l'iDMC ajoute à l'incertitude sur l'homologation du médicament" a commenté JPMorgan, tandis qu'UBS a dégradé le dossier à 'neutre'... La banque suisse voit peu de catalyseurs majeurs pour le reste de l'année en soulignant que les principaux programmes de pipeline tels que l'amcenestrant et le tolébrutinib ont "récemment rencontré des obstacles". À l'approche de l'expiration du brevet d'Aubagio l'année prochaine, l'analyste s'attend à ce que la croissance du BPA soit faible, "entre 1 et 5%", et que la hausse des ventes ralentisse... Si le spécialiste reconnaît que le dossier a été perçu favorablement dans un contexte difficile au 2e trimestre, il semble désormais manquer d'allant pour attirer des acheteurs d'autant qu'une potentielle affaire Zantac plane au-dessus de la société...

Guillemot : -5% suivi de Ateme (-3,5%) avec Maurel & Prom

CGG : -2% avec Cie des Alpes, NHOA

Vallourec : -1,8% suivi de SQLI, Oeneo et Thales

BioMerieux : -1,5% avec TechnipEnergies

M6 : -1% avec Orange

TotalEnergies (-0,5%). Le Credit Suisse reste à l'achat sur le groupe pétrolier avec un objectif de cours de 60 euros. Berenberg avait auparavant ajusté sa cible de 66 à 63 euros, tout en restant lui aussi à l'achat. JP Morgan avait quant à lui maintenu sa recommandation à 'neutre', tout en portant son objectif de cours à 59 Euros, contre 56 euros précédemment...