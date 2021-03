Clôture Paris : le CAC40 remonte au-dessus des 6.000 points

LA TENDANCE

Le CAC40 a terminé au-dessus des 6.000 pts ce lundi, en hausse de 0,45% à 6.015 points, malgré le repli du secteur bancaire qui a réagi aux difficultés retentissantes d'un fonds américain, contraint à liquider de grosses positions...

Les liquidations forcées des positions du fonds de family office Archegos Capital Management de Bill Hwang suite à des appels de marge ont plombé le secteur financier sur la majeure partie des marchés mondiaux. Les ventes forcées de positions d'Archegos porteraient sur 20 milliards de dollars voire plus...

ECO ET DEVISES

Sur le front sanitaire, les opérateurs restent partagés, alors que le déploiement des vaccins se poursuit mais que les variants menacent... L'enquête conjointe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la Chine sur les origines du Covid-19 désignerait comme scénario le plus probable un coronavirus présent chez des chauves-souris et transmis ensuite à l'homme via un animal intermédiaire, selon Reuters, qui reprend des informations de l'agence Associated Press. Ainsi, l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire paraîtrait très peu probable. De nombreux points resteraient toutefois à éclaircir et les enquêteurs proposent de poursuivre des recherches dans tous les domaines, sauf celui de la fuite d'un laboratoire.

En Europe, la situation demeure préoccupante. Angela Merkel a demandé aux Etats allemands de renforcer les mesures sanitaires, alors qu'Emmanuel Macron pourrait quant à lui annoncer cette semaine un confinement plus strict. Boris Johnson en a appelé pour sa part à la prudence malgré l'assouplissement des restrictions. Notons également que la ville de Brisbane en Australie a opté pour un nouveau confinement éclair face à des cas du variant britannique.

Concernant le canal de Suez, le porte-conteneurs géant Ever Given d'Evergreen qui obstruait le canal depuis des jours a été remis dans la bonne direction. La remise à flots doit permettre de rouvrir la voie commerciale, mais les conséquences risquent d'être lourdes pour l'approvisionnement mondial dans certaines catégories de produits. Le pétrole pointe à 64,50$ le brent ce soir. L'euro reste discuté à 1,1780/$.

VALEURS EN HAUSSE

Guillemot s'offre une deuxième séance de vive progression ce lundi, en hausse de 8,7%. Le spécialiste du jeux vidéo reste porté par sa dernière publication annuelle. A ce sujet, Genesta parle de résultats impressionnants, le levier offert par la progression des ventes ayant joué à plein : le résultat opérationnel courant 2020 est ressorti à 19 ME, contre une perte de -2,6 ME en 2019, les charges de personnel et les charges externes ayant progressé bien plus lentement que les ventes.

Abionyx : +5,6% avec Lumibird

SQLI : +4,5% avec Guerbet, Voltalia, Graines Voltz

TFF : +4% avec Oeneo, AKKA (+3,5%) avec Claranova

Vallourec +3% suivi de Navya, Pharmagest

Amundi : +2,5% avec Tessi, Manitou, XFab

Medincell : +2% suivi de Plastivaloire, Valneva, Jacquet, Derichebourg, Iliad, Ipsen

Chargeurs : +1,5% suivi de Kering, Virbac, STEF, Séché

Total (+1,5%) a annoncé suspendre la reprise du chantier de son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique après de nouveaux troubles intervenus dans le pays. En milieu de semaine dernière, plusieurs attaques terroristes ont en effet visé Palma dans la province de Cabo Delgado.

Spie : +1% avec Orange, Pernod Ricard, Publicis

VALEURS EN BAISSE

McPhy : -3% avec Albioma, P&V

Atari : -2,5% avec JC Decaux

Rexel : -2% suivi de Ateme, ALD

BNP Paribas recule de 2%, Société Générale de 2,5% et Crédit Agricole de 0,7%. Les liquidations forcées des positions du fonds de family office Archegos Capital Management de Bill Hwang suite à des appels de marge plombent le secteur financier sur la majeure partie des marchés mondiaux. Le mouvement a fait dévisser par ailleurs les valeurs ViacomCBS (-27% vendredi à Wall Street) ou Discovery (-27%). Les ventes forcées de positions d'Archegos porteraient sur 20 milliards de dollars voire plus.

Le Japonais Nomura, spécialiste du courtage, a prévenu sans attendre d'une perte potentielle de 2 milliards de dollars pour sa filiale américaine. Son cours s'est effondré de plus de 16%. Le titre Credit Suisse a aussi chuté de 12%, alors que le groupe a indiqué que ses résultats du premier trimestre pourraient être affectés de manière conséquente par l'abandon des positions qu'il détenait avec le fonds spéculatif américain qui a fait défaut sur des appels de marge. "S'il est encore trop tôt à ce stade pour chiffrer l'ampleur exacte de cette perte résultant de cette sortie, elle pourrait être hautement significative et matérielle pour nos résultats du premier trimestre", a reconnu l'établissement suisse...

Groupe Gorgé : -1,5% avec Vilmorin, Beneteau et Nexans

STM : -1% suivi de Verallia, Assystem, Gl Events, Eramet et Imerys

Vivendi (-0,2%) s'est réjoui qu'Universal Music Group (UMG) ait obtenu un accord concernant la mise en place d'une ligne de financement à hauteur de 3 milliards d'euros sur une durée de cinq ans auprès de quatre banques de premier plan. La syndication de ce financement auprès d'un pool bancaire devrait être finalisée d'ici la fin du mois d'avril. UMG BV, établie aux Pays-Bas, regroupe les filiales des différents pays dans lesquels UMG opère.