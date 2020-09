Clôture Paris : le CAC40 remonte au-dessus des 5.000 pts

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a rebondi de 1,90% ce mercredi à 5.031 pts sur fond de prises de profits sur l'euro qui avait rejoint hier la zone des 1,20/$ au plus haut depuis deux ans. La monnaie unique revient ce soir à 1,1830/$, de quoi faire un peu retomber la pression sur les valeurs exportatrices qui en profitent pour rebondir à l'image du secteur automobile ou du luxe...

Wall Street poursuit sur sa lancée, toujours positif après sa belle clôture record de la veille (+0,76% sur le DJIA à 28.645 pts et +1,39% sur le Nasdaq à 11.939 pts). Le Dow Jones prend encore 0,7%, alors que le S&P500 s'adjuge 0,6%. Le Nasdaq reperd 0,6% après avoir franchi pour la toute première fois les 12.000 pts en début de journée (12.050 pts de pic intraday pour l'heure). Apple et Tesla qui ont enchaîné les records ces dernières séances redonnent du terrain sur des prises de profits...

ECO ET DEVISES

Les opérateurs affichent globalement leur confiance, espérant un soutien renforcé de la Fed... Concernant les négociations à Washington au sujet du plan de relance, le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis Nancy Pelosi ont repris contact après deux semaines. Mnuchin a repoussé une proposition de 2.200 milliards de dollars de Pelosi, cette dernière soulignant pour sa part les sérieuses divergences persistantes entre les deux clans...

Les cours du pétrole reculent malgré l'annonce d'une très forte baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine passée. Le baril de brut WTI perd 1,2% à 42,3$. Le Brent cède 1,1% à 44,80$. D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close au 28 août ont chuté de 9,4 millions de barils à 498,4 mb, contre un consensus de -1,9 million de barils. Les réserves d'essence ont diminué de 4,3 millions de barils (contre une baisse de 3 mb anticipée par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont reculé de 1,7 mb par rapport à la précédente semaine, contre un repli de 1,4 mb attendu.

Selon le rapport du jour d'ADP, les créations de postes dans le secteur privé aux Etats-Unis pour le mois d'août 2020 sont ressorties au nombre de 428.000, contre 900.000 de consensus et 212.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. En mai et juin, 3,34 millions et 4,48 millions de postes avaient été créés, respectivement, dans le secteur privé.

Enfin, le Livre Beige de la Fed, résumé des conditions économiques régionales, est attendu à 20 heures...

VALEURS EN HAUSSE

Navya grimpe de 17% suivi de AB Science (+12%)

Eurazeo monte de 7%. La société d'investissement est dopée par une note de Bank of America qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 57 euros contre 51 euros précédemment. La banque a révisé à la hausse ses estimations de collecte de fonds pour les exercices 2020-2021, reflétant la collecte en 2020 malgré le contexte difficile et l'amélioration récente de la performance du portefeuille.

Faurecia : +7% avec Valeo, Plastivaloire, AKKA

Spie : +5% avec Bigben après les comptes et Plastic Omnium

Dassault Aviation : +4,5% avec Eutelsat, Sodexo, TF1

Kering et LVMH remontent respectivement de 5% et de 2,5%.

Eutelsat (+4,6%) a renouvelé son contrat avec Sky. Ce contrat pluriannuel représente un carnet de commandes sécurisé de l'ordre de 450 millions d'euros et garantit des revenus annuels "globalement stables" pour Eutelsat à moyen terme.

Solutions30 gagne 4% alors que Unit-T, filiale à 70% du groupe et Fluvius, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz flamand, ont entamé la dernière phase de négociations en vue du déploiement des compteurs intelligents en Flandre. A l'issue du processus de pré-sélection, Unit-T s'estime bien positionnée pour obtenir une large part de ce marché qui sera alloué de façon ferme au plus tard mi-novembre. Fluvius, gestionnaire de réseau pour la région flamande en Belgique, entend déployer un peu plus de 4,3 millions de compteurs intelligents, et ainsi procéder au remplacement de 80% de son parc installé dans les quatre années à venir. Ce projet concerne à la fois des compteurs d'électricité et de gaz. Unit-T entre donc dans l'étape finale de négociations qui, si elle aboutit favorablement, ouvrira la voie à la phase de réalisation.

Alten : +3,5% avec Thales, Airbus, Essilor, ADP, Vinci, Dior

Saint-Gobain (+2%) a annoncé l'acquisition de Strikolith aux Pays-Bas, société spécialisée dans la production de systèmes d'isolation par l'extérieur, la finition d'intérieur et les produits et solutions de rénovation. En 2019, Strikolith a réalisé un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros.

Pernod Ricard : +2% après les comptes avec Suez

VALEURS EN BAISSE

Vallourec (-9%) a déclaré vouloir élargir les discussions sur sa restructuration financière à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires en vue de la désignation éventuelle d'un mandataire ad hoc. Alors qu'il discute déjà depuis des semaines avec ses banques et ses actionnaires afin de trouver de nouvelles solutions de financement, le producteur de tubes sans soudure en acier, qui a creusé ses pertes au deuxième trimestre, "envisage d'étendre le dialogue à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires, et des autres parties prenantes, en vue de parvenir à une restructuration financière qui appréhende l'ensemble des emprunts contractés au niveau de Vallourec SA et qui permette de traiter ses échéances à venir et de rééquilibrer sa structure financière".

Amoeba : -6% avec Valneva (-4%) et Cegedim

Rallye : -3% suivi de Bastide et de Vilmorin

Société Générale : -2% avec Solocal, Atari, Air France KLM

bioMérieux (-2,5%) : le résultat net part du Groupe s'est établi au terme du premier semestre 2020 à 173 millions d'euros, en hausse de 23% rapport aux 141 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2019. L'EBITDA atteint 345 millions d'euros au terme du premier semestre 2020, soit 23,4% du chiffre d'affaires, en hausse de 22% comparé aux 283 millions d'euros sur la même période de 2019.

Fnac Darty : -1% avec Savencia et Atari