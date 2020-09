Clôture Paris : le CAC40 remonte au-dessus des 5.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est de retour au-dessus des 5.000 points ! Favorisé par une clôture finalement moins négative que redouté à Wall Street vendredi soir, le CAC40 a repris 1,79% à 5.053 points. La bourse de New York restera fermée ce lundi pour le "Labor Day" aux Etats-Unis, de quoi expliquer la relative maigreur des échanges du jour. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, s'est montré encourageant hier dimanche en estimant qu'un accord entre la Maison blanche et le Congrès allait permettre de financer le gouvernement fédéral jusqu'à début décembre et que les détails seront finalisés d'ici la fin de la semaine... Cet accord devrait permettre d'éviter une fermeture partielle des administrations ("shutdown") à la fin du mois, alors que l'enveloppe budgétaire actuelle expire le 30 septembre.

ECO ET DEVISES

En Chine, les exportations ont grimpé de 9,5% en août, les importations ont quant à elles reculé de 2,1%, d'après les données publiées ce lundi par les douanes chinoises. Les économistes anticipaient une hausse de 7% des exportations après une progression surprise de 7,2% en juillet. Les importations étaient prévues en légère hausse de 0,1% après une baisse de 1,4% le mois précédent.

Selon les données des douanes, l'excédent commercial de la Chine en août est ressorti à 58,93 milliards de dollars, contre 62,33 milliards de dollars en juillet, alors que les économistes anticipaient en moyenne un montant de 50 milliards de dollars.

Sur les devises, l'euro stagne à 1,1820/$ entre banques. Le Brent se négocie sur les 42$ le baril.

VALEURS EN HAUSSE

AB Science (+13%) a annoncé qu'un résumé des résultats de son étude de phase 2B/3 AB07002 dans la sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) et la sclérose en plaques secondairement progressive non-active (nSPMS) a été sélectionné pour une présentation à la 8ème réunion conjointe de l'Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) et de l'European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), qui aura lieu du 11 au 13 septembre 2020.

En raison de la pandémie actuelle du COVID-19, la réunion conjointe ACTRIMS-ECTRIMS 2020 se déroulera cette année sous un format virtuel - MSVirtual2020.

Patrick Vermersch, professeur de neurologie à l'Université de Lille en France et coordonnateur de l'étude AB07002, présentera les données clés de l'étude positive de phase 2B/3, dans le cadre de la session de présentation orale Free Communications.

La réunion conjointe ECTRIMS-ACTRIMS est la plus grande conférence internationale au monde consacrée à la recherche fondamentale et clinique dans la sclérose en plaques. Cette réunion rassemble régulièrement jusqu'à 10.000 participants venus du monde entier et attire les leaders d'opinion et décideurs dans le domaine de la recherche dans la sclérose en plaques et de la politique de santé.

Solocal bondit de 10%. L'attribution de 1 action gratuite pour 1 action existante est prévue pour tout actionnaire justifiant d'une inscription en compte ce lundi 7 septembre (soit le 9 septembre en position réglée-livrée, record date) après clôture de la séance de Bourse. Le détachement du droit d'attribution d'actions gratuites interviendra le 8 septembre. Les droits d'attribution d'actions gratuites seront inscrits sur une ligne technique dédiée et seront transférables mais ne seront pas admis aux négociations sur Euronext Paris.

AKKA : +8% avec Solutions30

Coface : +6% suivi de Airbus, Technicolor

Mersen : +5% avec Elis, Voltalia, Trigano et DBV

BigBen : +4,7% avec Euronext (+4%), Lagardere et 2CRSI

Safran (+3,7%) : Olivier Andriès a été nommé vendredi directeur auprès du directeur général du groupe, Philippe Petitcolin, auquel il succédera le 1er janvier prochain.

Worldline : +3,5% avec Ubisoft, Eiffage, ADP et Claranova

Troisième séance de forte hausse pour Renault qui s'adjuge 3%. Outre la nomination de Nicolas Maure au poste de vice-président exécutif du constructeur avec la charge de superviser "le redressement de la performance et le retour à un niveau satisfaisant de profitabilité d'ici à 2022", le groupe au losange bénéficie également d'une note de JP Morgan. La banque américaine a revalorisé le dossier de 29 à 32 euros tout en confirmant son avis 'surpondérer'.

Scor : +3% avec Saint-Gobain, Engie et Thales

Veolia (+2%), à travers sa filiale Veolia Ceska Republika, a signé un accord pour la reprise de Pražská Teplárenská - PT, filiale du groupe tchèque Energetický a Prumyslový Holding, en charge du réseau de chauffage urbain de Prague Rive Droite. Le Groupe exploite déjà le réseau de Prague Rive Gauche et renforcera ainsi sa présence dans les services énergétiques en République Tchèque. Cette reprise d'actifs représentera à terme pour Veolia un chiffre d'affaires annuel estimé à 230 millions d'euros.

Suez grappille 0,6%. Le projet de rachat par Veolia de l'essentiel de la part d'Engie dans Suez est "aberrant pour Suez et funeste pour la France", estime le directeur général de Suez dans une interview publiée par le Figaro...

VALEURS EN BAISSE

SES reperd 5% suivi de Nokia et de LNA (-3%)

Vallourec : -2% avec Tarkett

Synergie : -1% suivi de SG et Groupe Crit