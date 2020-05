Clôture Paris : le CAC40 remonte au-dessus des 4.500 pts !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le CAC40 est remonté de 2,15%, de retour à 4.539 pts ce lundi. Les volumes d'échanges sont restés modérés en raison de la fermeture de Wall Street ce jour pour cause de "Memorial Day" aux Etats-Unis. Le bourse de Londres était aussi fermée pour "Bank Holiday". Les nouvelles rassurantes de la pandémie en Europe, au Japon et aux Etats-Unis ont encouragé les achats sur les secteurs qui ont le plus souffert ces dernières semaines comme l'aéronautique ou l'automobile.

Les marchés d'actions américains avaient terminé en légère hausse vendredi soir, malgré de nouveaux échanges tendus entre les Etats-Unis et la Chine au moment où Pékin entend imposer à Hong Kong sa loi de sécurité nationale restreignant les libertés et promeut la réunification avec Taïwan. Ce week-end, d'importantes manifestations ont de nouveau eu lieu à Hong Kong, hostiles aux intentions de Pékin.

ECO ET DEVISES

Comme indiqué initialement, le produit intérieur brut allemand s'est bien contracté de 2,2% au premier trimestre, annonce l'Office fédéral de la statistique. Il s'agit de la plus forte baisse depuis la crise financière et économique mondiale de 2008-2009 et de la deuxième plus importante depuis l'unification allemande. Bien que la propagation du nouveau coronavirus n'ait pas eu d'effet majeur sur les résultats économiques en janvier et février, l'impact de la pandémie a été conséquent en mars. En glissement annuel, le PIB affiche un recul de 1,9%.

Sur fond d'incertitudes sur la croissance chinoise, le pétrole a subi des prises de bénéfices, avec un baril de Brent de la mer du Nord d'échéance juillet qui pointe sur les 35$ ce lundi. Sur les devises, l'euro est stable à 1,0890$.

VALEURS EN HAUSSE

Lagardere : +16%. Bernard Arnault, PDG du géant français du luxe LVMH, va investir via son groupe familial dans Lagardère Capital & Management (LCM), la société holding d'Arnaud Lagardère. "À l'issue d'une augmentation de capital et de l'achat de titres, Groupe Arnault détiendra une participation d'environ un quart du capital de LCM", ont annoncé les deux parties dans un communiqué commun publié ce lundi.

Abivax : 11%. La société a annoncé que les autorités réglementaires allemandes, BfArM (Bundesinstitut für Arnzeimittel und Medizinprodukte), avaient autorisé l'étude de Phase 2b/3 d'ABX464 chez les patients COVID-19.

L'essai randomisé, en double aveugle et contrôlé contre placebo évaluera le traitement précoce d'ABX464 (dès le diagnostic) chez 1 034 patients âgés ou à risque élevé atteints du COVID-19 (essai "miR-AGE"). L'objectif principal de cet essai est de valider le potentiel d'ABX464 à bloquer la réplication virale chez les patients ainsi que l'inflammation sévère qui mène au syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Abivax a récemment annoncé l'autorisation de l'ANSM et du comité d'éthique français pour cette étude COVID-19 pan-européenne.

Le financement non-dilutif de 36 millions d'euros (20,1 millions de subvention et 15,9 millions d'avance remboursable en cas de succès du projet) est assuré par Bpifrance, la banque publique d'investissement pour les entrepreneurs, pour l'essai de Phase 2b/3 d'ABX464 chez les patients atteints de COVID-19 ainsi que pour l'augmentation de la production et les coûts supplémentaires du programme clinique et du développement d'ABX464.

Voltalia : +10% avec ADP (+9%) et Airbus (+8,5%)

Catana : +8% avec Séché et SopraSteria

Carmat (+7%) a annoncé la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique au Danemark.

La procédure d'implantation a été réalisée par l'équipe du Dr Peter Skov Olsen, chirurgien cardio-thoracique au Centre de Cardiologie du Rigshospitalet à Copenhague. Il s'agit du premier hôpital danois à implanter le coeur artificiel total CARMAT et le troisième centre médical international contribuant à l'étude PIVOT, avec l'Institut de médecine clinique et expérimentale (IKEM) à Prague, en République tchèque, et le Centre national de recherche en chirurgie cardiaque à Nur-Sultan, au Kazakhstan.

Accor : +7% avec Thales, TechnipFMC

Peugeot : (+6%) / Renault (+4%) : Le plan de soutien à la filière automobile française sera présenté par Emmanuel Macron mardi... Il donnera un coup de pouce supplémentaire pour l'achat d'une voiture neuve, qu'il s'agisse d'un modèle électrique mais aussi d'un modèle thermique récent, a annoncé la ministre des Transports Elisabeth Borne. Le plan de relance, qui s'accompagnera en contrepartie d'engagements sur l'investissement et l'emploi en France, devrait ainsi passer par des bonus revalorisés et une prime à la casse - ou prime à la conversion - élargie. "Ce que je porte pour ce plan de relance, c'est que ce soit l'occasion de faciliter l'achat de véhicules électriques par tous les Français et (...) l'occasion d'aider encore davantage les Francais, y compris les plus modestes, à changer de voiture pour passer à un véhicule plus propre", a dit la ministre sur France Inter.

Si le constat d'urgence pour un secteur qui emploie quelque 210.000 personnes dans la conception et la fabrication de voitures, selon le baromètre 2019 Rexecode-Les Echos, fait l'unanimité, les discussions sur le volet des contreparties ont été plus difficiles.

Renault, qui attend également la signature du ministre de l'Economie pour un prêt anti-crise garanti par l'Etat, doit ainsi conjuguer de telles promesses avec un plan d'économies drastiques qui pourrait passer par la fermeture de petits sites en France. Elisabeth Borne a estimé au passage que malgré ses difficultés, le groupe au losange disposait toujours d'une "avance par rapport à d'autres constructeurs" car il s'est lancé dans l'électrique il y a déjà presque 10 ans.

AKKA : +5% avec Trigano, Vinci, P&V, SES, Mersen, Alten, Tarkett et Orpea

Eiffage : +4,5% avec Edenred, Vicat, Suez, Coface, Faurecia

Vogo (+3%) Le consortium formé par la société de biotechnologie SKILLCELL, filiale du groupe ALCEN, le laboratoire du CNRS SYS2DIAG (CNRS/ALCEN) et la société VOGO, annonce le lancement des phases d'industrialisation et de commercialisation du test salivaire de détection du SARS-COV-2 appelé EasyCov. Une chaîne de développement, de production et de distribution efficace et fiable a déjà été mise en place pour préparer le déploiement rapide du test.

EasyCov est un test salivaire réalisable sur le terrain avec une lecture des résultats colorimétrique, le tout en moins d'une heure. Opéré par un professionnel de santé, il consiste à prélever moins d'1 mL de salive sous la langue du patient. Le prélèvement est déposé successivement dans deux tubes chauffés à 65o, grâce à un système nomade (développé et produit par la société TRONICO, filiale du groupe ALCEN). Une lecture colorimétrique permet ainsi de diagnostiquer la présence du virus chez les patients testés.

L'obtention du marquage CE pour EasyCov est prévue pour la première quinzaine de juin. Dans la foulée, le test sera produit en France par la société alsacienne FIRALIS, pour un objectif de mise sur le marché français à compter du mi-juin 2020. Le test sera proposé à un prix de vente catalogue en sortie d'usine de 20EUR HT. EasyCov pourra ensuite être intégré dans une offre plus globale qui sera proposée au client final et qui pourra inclure notamment la logistique et l'intervention de professionnels de santé.

Air France (+3%) s'est engagé à abaisser de moitié ses émissions de CO2 en France d'ici 2024, notamment en réduisant le nombre de ses vols intérieurs où le TGV constitue une alternative, en contrepartie des aides publiques accordées à la compagnie aérienne pour faire face à la crise du coronavirus, a rapporté la ministre des Transports Elisabeth Borne. "En échange du prêt garanti par l'Etat, Air France a pris des engagements très forts de réduire de 50% les émissions de CO2 de ses vols domestiques d'ici 2024 avec notamment une réduction drastique sur les trajets où l'on a une alternative ferroviaire en moins de 2h30", a expliqué la ministre sur France Inter.

Le syndicat des pilotes d'Air France (Spaf), très minoritaire, a mis en garde dans le même temps la direction sur ses projets de restructuration de l'activité court-courrier.

Rappelons que le groupe Air France-KLM a obtenu une aide de 7 milliards d'euros de la part de la France pour faire face à la crise sanitaire qui a cloué ses avions au sol depuis le mois de mars.

VALEURS EN BAISSE

Vallourec : -9% avec Poxel (-6%) qui annonce avoir placé avec succès 2.358.483 Actions Nouvelles ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 euro réservées à une catégorie d'investisseurs. Le produit brut de l'Offre réservée s'élève à 17.688.622,50 euros (19,4 millions de dollars).

Cegedim : -3% avec Transgene, 2CRSI

AST Groupe : -2% avec Genfit et Atari (-1,5%)

AXA (-1%) : Le tribunal de commerce de Paris a ordonné vendredi à l'assureur Axa d'indemniser un restaurateur parisien à hauteur de deux mois de perte de son chiffre d'affaires du fait du confinement. Une satisfaction pour Stéphane Manigold, à la tête du groupe Eclore, et une première surveillée de près par les secteurs de l'assurance et de la restauration.

Stéphane Manigold, qui possède quatre restaurants à Paris, avait saisi la justice pour obtenir qu'Axa indemnise ses pertes d'exploitation... "C'est une victoire collective", a-t-il réagi. Il estimait que l'assureur se soustrayait à ses obligations contractuelles concernant son établissement Le Bistrot d'à côté Flaubert, situé dans le 17e arrondissement.

Les cafés et les restaurants ont dû fermer leurs portes le 14 mars dernier à minuit dans le cadre des mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus. Axa va faire appel de la décision du tribunal de commerce de Paris, annonce l'assureur dans un communiqué publié vendredi.

Dans ce communiqué, Axa considère que la décision du tribunal de commerce ne règle pas la question des divergences sur l'interprétation de la clause de perte d'exploitation du contrat de l'assuré.