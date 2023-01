Clôture Paris : le CAC40 rejoint les 7.050 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a finalement progressé de 0,26% à 7.050 points ce mardi après être monté jusqu'à 7.065 points en début de séance. L'indice parisien reste sur 13 séances de hausse lors des 16 premières de 2023 avec un gain cumulé de 9%.

Les craintes d'une récession économique et d'un resserrement monétaire prolongé des banques centrales après plusieurs déclarations jugées restrictives de banquiers centraux, passent pour le moment au second plan, même si le marché semble désormais chercher un second souffle... Le ralentissement économique mondial moins sévère qu'attendu et le pic à priori déjà passé sur l'inflation, devraient permettre aux banques centrales, notamment la Réserve fédérale, de ralentir le rythme de leur resserrement monétaire. C'est du moins le souhait des investisseurs...

Les dernières données PMI flash mettent en attendant en évidence une légère reprise de la croissance de l'activité en janvier dans la zone euro, tendance mettant fin à six mois consécutifs de contraction dans la région. L'euro pointe ce soir sur les 1,0870/$. Le pétrole revient sur les 86,70$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

OVH monte de près de 5% avec Publicis (+3%)

La plus forte hausse du CAC40 revient à Engie (+2,7%) qui perd encore cependant 4% depuis le début de l'année.

Manitou : +2% suivi de Scor, Inventiva, LFE

Bastide : +1,5% avec Veolia, SG, Vinci, Bic, Beneteau, Worldline, Airbus

Sodexo : +1% suivi de Getlink, Bouygues, Eiffage, Arkema, Air France, Thales

VALEURS EN BAISSE

BigBen Interactive retombe de 5% au lendemain de son point trimestriel. La société a dévoilé, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d'affaires en baisse de 12,8% à 79,5 millions d'euros. Sur 9 mois, il ressort à 218,1 ME (+1,2%).

Solutions 30 : -4,5% avec Sergeferrari

Dassault Aviation est sous pression ce mardi avec un titre qui cède 4%. Le groupe aéronautique, qui restait sur une impressionnante série haussière de 8 séances, a cédé jusqu'à 5% à l'ouverture avant de réduire ses pertes. Outre des prises de profits logiques après une telle séquence, le flux vendeur sur le dossier est alimenté par une note d'Exane BNP Paribas qui a dégradé la valeur à 'neutre' avec un objectif réduit de 183 à 171 euros. Le marché reste malgré tout majoritairement positif sur Dassault Aviation puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 9 analystes sont à l''achat' et 4 sont 'neutres'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 182,33 euros.

Believe : -3,5% avec Valneva, Rallye, Korian, Elior, Atos, Orpea, Stedim

Casino : -2,5% avec CGG, Valeo, Ipsen

Technip Energies (-2,2%), dans le cadre de son accord de long terme avec Aramco, a remporté un contrat pour la modernisation des infrastructures de récupération de soufre de la raffinerie d'Aramco à Riyad. Ce contrat porte sur la livraison de trois nouvelles unités de traitement des gaz brûlés, améliorant les performances des trois unités de récupération du soufre (SRU) existantes afin de répondre aux réglementations plus strictes en matière d'émissions de dioxyde de soufre, avec une efficacité de récupération supérieure à 99,9%. Les unités de récupération de soufre existantes de la raffinerie de Riyad ont été conçues et construites par Technip Energies au début des années 2000.

Vilmorin : -1,5% avec Essilor