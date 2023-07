Clôture Paris : le CAC40 refranchit les 7.200 points, en hausse de 1,07%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a rejoint les 7.200 points ce mardi, en hausse de 1,07% à 7.220 points, alignant une troisième séance de rebond. Encore pas assez cependant pour effacer la forte baisse de plus de 3% de jeudi dernier...

La Banque centrale européenne "a presque terminé son chemin", a déclaré François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs, bien qu'il ait ajouté que les taux d'intérêt resteront à sur un "plateau élevé" pour s'assurer qu'ils impactent pleinement l'économie...

A noter que l'indice ZEW, mesurant le sentiment des investisseurs en Allemagne, s'est enfoncé un peu plus en territoire négatif en juillet. L'indice atteint ainsi - 14,7 après -8,5 en juin, contre un consensus de -10,6. L'indice relatif à la situation actuelle s'est établi à -59,5 en mai après -56,5 le mois précédent, et contre un consensus de -62. L'indice ZEW est compilé chaque mois auprès d'environ 350 experts financiers. Il représente la différence entre la portion d'analystes optimistes et la portion d'analystes pessimistes pour le développement économique allemand à 6 mois.

Outre-Atlantique, la présidente de l'antenne de San Francisco, Mary Daly, a estimé que deux hausses supplémentaires des taux seraient vraisemblablement encore nécessaires, mais que "le cycle de resserrement touchait à sa fin"... "Je pense que nous sommes proches", a renchéri le vice-président de la Fed Michael Barr, au sujet de la fin de la remontée des taux. La majorité des membres de la Fed prévoient d'augmenter les taux d'un demi-point supplémentaire d'ici la fin de l'année, selon les projections publiées après la réunion de juin. L'outil Fedwatch du CME Group évalue lui à 95% les chances d'un resserrement de 25 pb lors de la réunion du 26 juillet...

L'euro est ferme ce soir sur les 1,10/$, tandis que le pétrole remonte sur les 79$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

SES Imagotag poursuit sa remontée de 8%.

Elior remonte de 5% avec Waga, Gensight, Guerbet

Saint-Gobain : +4% avec Linedata, AB Science

Teleperformance : +3,5% avec Showroomprivé

Manitou : +3% suivi de Schlumberger, LDC, Vantiva

Rexel monte de 2,5% avec Gecina, Fermentalg, Arkema

Vicat : +2% suivi de FNAC, Chargeurs

LVMH et Dior remontent de 2%. En Chine, selon la presse locale, les autorités s'apprêtent à dévoiler de nouvelles mesures de soutien à l'économie après que les autorités eurent fait un petit pas en avant pour soutenir le marché immobilier en difficulté en prolongeant l'allégement des prêts pour les promoteurs. La crise immobilière chinoise étouffe la reprise de la deuxième économie mondiale, alimentant les attentes du gouvernement pour qu'il prenne davantage de mesures pour relancer la demande...

Thales progresse de 1,1%. Barclays a rehaussé son objectif de cours de 148 à 154 euros ('pondération en ligne').

Dassault Aviation gagne 0,8%. La Défense française devrait largement profiter de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en France cette semaine. L'agence indienne ANI, citant des sources, a indiqué hier que le ministère indien de la Défense avait donné son feu vert à l'achat de 26 avions Rafale et trois sous-marins Scorpène à la France. Ces contrats doivent néanmoins encore être validés par l'organe chargé des achats dans le secteur de la défense puis par le gouvernement, précise ANI. L'appareil de Dassault Aviation aurait donc été privilégié par New Dehli au chasseur F/A-18 Super Hornets (Block III) de Boeing qui était également en course pour obtenir le contrat indien.

VALEURS EN BAISSE

Rallye reperd 7% suivi de Adocia (-5%)

Bastide : -2% avec Orpea

Air France KLM : -1,5% avec M6, Lagardère

BigBen : -1% suivi de Colas, Ose

Casino (-0,5%) semble avoir du mal à trancher... Le distributeur annonce que EP Global Commerce et Fimalac, ainsi que 3F Holding, ont étendu la durée de validité de leurs offres respectives, déposées le 4 juillet dernier, au 12 juillet. La proposition menée par le milliardaire tchèque et Marc Ladreit de Lacharrière, tous deux déjà actionnaires du groupe, prévoit une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, avec une contribution de 900 millions d'euros de la part des deux hommes d'affaires via leur société respective, EP Global Commerce et Fimalac. Les 450 ME restants seront apportés par des créanciers de Casino. Le projet prévoit aussi de convertir 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée en actions ainsi que la totalité de la dette non sécurisée. De son côté, 3F Holding compte injecter 900 millions d'euros d'argent frais : 450 ME sous forme de fonds propres (dont un minimum de 350 ME souscrit par 3F et un fonds créancier) et 450 ME sous forme de dette super senior. Le projet prévoit aussi la conversion de 300 ME de dette sécurisée, ainsi que la totalité de la dette non sécurisée. Casino s'est fixé comme objectif de réunir au moins 900 millions d'euros en nouveaux fonds propres alors que la maison-mère des supermarchés Monoprix et Franprix est en grandes difficultés financières et risque le défaut sans aide extérieure. Mais, comme le groupe stéphanois l'a récemment rappelé, "quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino".

Michelin est stable. Jefferies a dégradé le pneumaticien à 'conserver' tout en ramenant sa cible de 34 à 28 euros. Le broker affirme que le marché des pneus de remplacement devrait se contracter compte tenu de la baisse des ventes de voitures au cours des dernières années, avec un creux attendu en 2024.