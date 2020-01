Clôture Paris : le CAC40 redonne 0,36%

Clôture Paris : le CAC40 redonne 0,36%









(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les prises de bénéfices l'ont emporté ce lundi dans un marché calme en l'absence de Wall Street fermée pour cause de Martin Luther King Day. Le CAC40 est repassé sous les 6.100 points, en repli de 0,36% à 6.078 points. Vendredi, l'indice parisien avait clôturé au-dessus des 6.100 points pour la première fois depuis le 16 juillet 2007 dans le sillage des nouveaux records de Wall Street...

ECO ET DEVISES

En l'absence d'indicateurs économiques de référence, c'est l'actualité en provenance de Pékin qui a intéressé les marchés puisque l'Etat chinois parle désormais de 200 personnes contaminées par le coronavirus de type jusque-là inconnu qui a été décelé dans la ville de Wuhan avant de se propager à d'autres régions, y compris au-delà des frontières chinoises, contraignant les autorités sanitaires à renforcer leur vigilance pour juguler le risque d'épidémie.

Trois personnes ont succombé à cette maladie pulmonaire, selon un décompte officiel.

Les autorités chinoises ont confirmé lundi deux cas de transmission humaine de ce virus dans la province du Guangdong, a rapporté l'agence Chine nouvelle.

Xi Jinping a promis de prendre des mesures pour freiner la propagation du virus, qui appartient à la même famille que le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) à l'origine d'une épidémie mortelle en 2002-2003, également née en Chine...

Un cas de contamination a été par ailleurs confirmé en Corée du Sud, a rapporté lundi l'agence de presse Yonhap. Il s'agit d'une ressortissante chinoise âgée de 35 ans qui est arrivée à Incheon en provenance de Wuhan. Trois cas avaient jusqu'à présent été signalés hors du territoire chinois : deux en Thaïlande et un au Japon. Les patients ont pour point commun de s'être rendus à Wuhan. Le nombre de cas pourrait être bien supérieur, à en croire le Centre d'analyse des maladies infectieuses de l'Imperial College de Londres, qui évalue à 1.723 le nombre de patients atteints de symptômes pouvant être ceux du nouveau virus dans la seule ville de Wuhan à la date du 12 janvier...

Rappelons que des centaines de millions de Chinois s'apprêtent à voyager en Chine et à l'étranger à l'occasion du Nouvel An lunaire... De nombreux pays d'Asie et les Etats-Unis ont déjà pris des mesures de précaution à l'égard des voyageurs en provenance de Wuhan.

Sur les devises, l'euro campe à 1,1085/$, tandis que le pétrole remonte au-dessus des 65$ le Brent.

VALEURS EN HAUSSE

Amoeba : +8% avec Abionyx, Voluntis (+7%)

GTT gagne 7,8% dans un marché actif ce lundi, au plus haut en bourse, le dossier figurant parmi les favoris d'Oddo BHF - qui vient de doper son objectif de cours de 102 à 120 euros et évoque notamment les dernières commandes signées par le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL).

BioMerieux : +5%, suivi de Groupe Gorgé

Ubisoft (+3,1%) met fin à une série baissière de quatre séances. Oddo BHF a revalorisé le dossier de 65 à 78 euros tout en restant à l''achat'. Morgan Stanley et Jefferies avaient également maintenu leur avis positif sur la valeur vendredi. Selon le consensus Bloomberg, 14 analystes sont désormais à l''achat' sur l'éditeur de jeux-vidéo, 7 sont à conserver' et un seul à 'vendre'. L'objectif moyen à 12 mois est fixé à 69,85 euros. Le groupe dévoilera le chiffre d'affaires de son troisième trimestre financier le 6 février prochain. Ubisoft s'attend à réaliser un net bookings d'environ 1,45 MdE et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 20 et 50 ME sur l'exercice. Des objectifs revus à la baisse fin octobre 2019.

Tarkett : +3% avec P&V, Albioma

SES : +2,8% avec Assystem et Crit

Mediawan : +2,5% avec DBV et Inventiva

SQLI : +2% suivi de Infotel, Eurazeo

Neurones : +1,5% suivi de Esi, Suez, Genfit, Bouygues et Gl Events

Marie Brizard Wine & Spirits (+0,8%) a annoncé la conclusion d'un accord tripartite portant sur la cession, par les prêteurs bancaires de MBWS, de la dette bancaire de la société (à savoir le contrat de crédits d'un montant en principal de 45 ME conclu le 26 juillet 2017 et les garanties attachées - en ce compris un nantissement de premier rang sur la marque William Peel - ainsi que la quasi-totalité des découverts tirés à date) à Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations (COFEPP), actionnaire majoritaire de la société, qui détient à ce jour 50,97% du capital de MBWS.

Casino progresse de 0,2%. Daniel Kretinsky a renforcé sa position dans Casino pour atteindre 5,64% du capital, annoncent lundi le groupe de distribution et le véhicule d'investissement de l'homme d'affaires tchèque dans un communiqué commun.

VALEURS EN BAISSE

Showroomprivé : -6,6% avec Balyo (-5%), Air France-KLM (-4,5%) sur les inquiétudes en Chine concernant le nouveau virus

AB Science : -3% suivi de Ekinops, Onxeo et Recylex

Trigano : -2% avec LVMH, Accor, M6, TF1

Kering cède 2% à 606 euros. Jefferies a pourtant relevé son objectif de cours à 700 euros contre 560 euros.

Iliad (-1,5%) a annoncé le lancement formel d'une augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros et le prix de souscription est de 120 euros par action nouvelle.

Dior : -1;5% avec Edenred et Hermes

Lagardère recule de 1%. HSBC a réduit son objectif de 28,5 à 25 euros et Goldman Sachs est passé à 'neutre' tout en coupant son objectif de 28 à 21,8 euros.

Sanofi (-0,3%) a annoncé la fin de la période d'attente prévue par la loi antitrust applicable au projet d'acquisition de Synthorx. Le 23 décembre, Sanofi a lancé une offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Synthorx au prix de 68 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire. La période d'attente prévue par la loi HSR ayant expiré, cette condition de l'offre est désormais remplie.