Clôture Paris : le CAC40 recule, Thales flambe !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a continué d'hésiter ce mardi. L'indice de la bourse de Paris a perdu 0,3% à 7.932 points en clôture. Une publication de résultats s'est malgré tout illustrée, à savoir celle de Thales qui en a profité pour dominer le palmarès du CAC40 et évoluer sur de nouveaux sommets historiques. La période des publications d'entreprises touche cependant à sa fin, en tout cas pour les plus grosses capitalisations...

La semaine sera assez animée du point de vue économique, avec en particulier une double intervention du patron de la Fed Jerome Powell, ainsi que le rapport mensuel sur la situation de l'emploi vendredi, tandis que la BCE réunira son conseil monétaire jeudi. L'euro campe au-dessus des 1,0850/$, tandis que le pétrole revient à 82,50$ le brent. Le bitcoin a retrouvé ses sommets historiques avant de revenir à 65.000$.

VALEURS EN HAUSSE

Thales bondit de 9% à plus de 150 euros après une solide publication annuelle. Le géant de la Défense a fait état d'un résultat opérationnel en hausse de 10,9% pour un chiffre d'affaires en progression de 7,9% en données organiques à 18,4 MdsE, sous l'effet du rebond du marché de l'aéronautique civil. Pour la première fois depuis 2019, le résultat opérationnel dépasse le seuil des 2 MdsE, atteignant 2,132 MdsE, un record pour le groupe. La marge opérationnelle grimpe de 0,6 point pour passer à 11,6%. Thales indique par ailleurs que ses prises de commandes ont été légèrement supérieures à 2022, à 23,132 MdsE.

Esso : +4% suivi de Abivax (+3%) et Dassault Aviation

Antin : +2,5% avec DBV, LNA Santé, Vallourec

Le groupe minier Eramet (+2%) a confirmé un accord sur la dette existante de sa filiale de nickel déficitaire, la SLN... À la suite des discussions menées ces dernières semaines, l'Etat français et Eramet ont convenu d'un accord permettant de neutraliser le poids de la dette de la SLN dans les comptes consolidés du Groupe. Les 320 ME de prêts existants de l'Etat à la SLN, actuellement consolidés en dette financière dans les comptes d'Eramet, seront ainsi transformés en quasi-fonds propres, assimilables comptablement à des capitaux propres dans les comptes consolidés.

Exail : +2% suivi de Pluxee, Ayvens, Tikehau, Engie

Carrefour (+1,8%) semble toujours soutenu par un programme de rachat d'action d'un montant maximal de 700 millions d'euros qui a été activé cette semaine.

Airbus (+1,5%) : American Airlines a signé une commande ferme portant sur 85 appareils A321neo supplémentaires, ce qui porte sa commande totale à 219 appareils de ce type. American Airlines a déjà pris livraison de son premier A321neo en février 2019, et 70 autres appareils ont été livrés au 31 janvier 2024. La compagnie aérienne est le plus grand opérateur mondial d'avions de la famille A320, le plus grand opérateur d'A321 au monde, et le plus gros client pour l'A321neo en Amérique du Nord.

Elior : +1,5% avec Teleperformance, Arkema, Michelin, Eiffage, Equasens

VALEURS EN BAISSE

Euroapi plonge de nouveau de près de 9% à 3,45 euros. La pression vendeuse sur le fabricant de principes actifs pharmaceutiques (API) est cette fois à relier à une note de la Deutsche Bank qui a dégradé le dossier à 'vendre' tout en coupant sa cible de 6 à 3 euros.

Clariane : -8,5% suivi d'Atos (-7%) et de Catana (-5%), Bonduelle, SMCP et Rallye (-4,5%)

Alstom : -3,5% avec K&B, TFF

Dassault Systemes : -3% suivi de BigBen

Cinquième séance dans le rouge pour Air France KLM (-2,1%) qui retombe sous la barre des 10 euros ce mardi. UBS a ramené son objectif de cours de 21,5 à 19,6 euros tout en confirmant son avis 'achat'.

Vantiva : -2% avec Schneider, Capgemini, Remy Cointreau, Soitec, Ipsen, Ubisoft, Nacon

Forvia : -1% suivi de Seb, ADP, Unibail, Saint-Gobain, Renault, Technip