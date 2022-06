Clôture Paris : le CAC40 recule, le pétrole toujours plus haut !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 qui avait débuté la séance dans le vert au-dessus des 6.500 points a finalement perdu 0,80%, de retour à 6.448 points en clôture. Si le secteur bancaire n'a pas été trop perturbé par l'avertissement de Credit Suisse qui a prévenu que ses prochains comptes trimestriels seront impactés par des conséquences de la guerre en Ukraine et des hausses de taux dans la branche d'investissement, le compartiment de la prise en charge a de nouveau nettement reculé avec Orpea et Korian sur des perquisitions chez le premier et de nouvelles plaintes chez le second...

Les investisseurs restent toujours prudents face aux préoccupations tournant autour de l'inflation et le resserrement des politiques monétaires... La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, auditionnée hier par le Sénat, a déclaré que les Etats-Unis étaient confrontés à un "niveau d'inflation inacceptable" et a plaidé pour une orientation budgétaire appropriée pour contribuer à atténuer les pressions inflationnistes sans nuire à l'économie. Les investisseurs anticipent un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine...

Mme Yellen, qui a admis récemment s'être trompée en jugeant l'inflation "transitoire", a répété que l'année dernière, elle n'avait pas anticipé "un scénario dans lequel nous serions confrontés à de multiples variants du Covid (qui) perturberaient notre économie et la chaîne d'approvisionnement mondiale", ni "l'impact sur les prix des aliments et de l'énergie de l'invasion russe de l'Ukraine". Tout en assurant respecter l'indépendance de la Réserve fédérale, elle a déclaré que l'institution avait pour première mission de faire baisser l'inflation. "Pour atténuer les pressions inflationnistes sans nuire à la vigueur du marché du travail, une orientation budgétaire appropriée est nécessaire pour compléter les actions de politique monétaire" de la Fed, a-t-elle ajouté...

Pendant ce temps, le pétrole continue de grimper pour atteindre les 122$ le brent. D'après le Département américain à l'Énergie ce mercredi, les stocks de brut hors réserve stratégique pour la semaine close au 3 juin sont ressortis en augmentation de 2 millions de barils en comparaison de la semaine antérieure, après un recul de 5,1 MB une semaine avant. Les spécialistes tablaient sur une nouvelle baisse des stocks de brut. Les stocks d'essence ont régressé de 0,8 million de barils par rapport à la semaine antérieure, après un retrait comparable une semaine auparavant. Enfin, les stocks de produits distillés se sont appréciés de 2,6 millions de barils.

L'attention commence aussi à se tourner vers la décision politique de la BCE attendue demain jeudi... Le consensus porte sur l'annonce de la fin du QE début juillet, qui serait suivie d'une hausse des taux. Le risque d'une hausse de 50 points de base gagne du terrain, même si l'on s'attend à ce que la banque centrale européenne commence son cycle avec un mouvement plus modeste de 25 points de base. L'euro campe ce soir un peu plus fermement sur les 1,0740/$.

DBV Technologies grimpe de 15%, alors que la société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé que son étude pivot de phase 3 EPITOPE (EPIT in TOddlers with PEanut Allergy), qui évaluait la sécurité d'emploi et l'efficacité de Viaskin Peanut pour le traitement des jeunes enfants allergiques à l'arachide âgés de 1 à 3 ans, avait atteint à son critère d'évaluation principal. Viaskin Peanut a démontré un effet thérapeutique statistiquement significatif, avec 67% des sujets du groupe Viaskin Peanut 250 µg répondant aux critères de réponse au traitement après 12 mois de thérapie, par rapport à 33,5 % des sujets du groupe placebo. DBV a l'intention d'analyser davantage les données d'EPITOPE et d'explorer les voies réglementaires pour Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 1 à 3 ans, étant donné le besoin élevé non satisfait et l'absence de traitement approuvé pour cette population vulnérable. En parallèle, DBV poursuit un dialogue productif avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis sur la conception du protocole VITESSE, un essai pivot de phase 3 du patch Viaskin Peanut modifié chez les enfants allergiques à l'arachide âgés de 4 ans et plus...

Maurel & Prom : +4% avec Prodways

Renault : +3,5% avec Believe, Nicox

Innate : +3% avec Aramis, TFF, Akwel

Genfit : +2,5% suivi de Valneva, AB Science, Cegedim

SoiTec : +2% avec TechnipEnergies et TotalEnergies qui reprend 1,5%, alors que le baril de pétrole dépasse désormais les 122 dollars.

Klepierre : +1,5% ave OVH, Bigben

Quadient : +1% suivi de Argan, Haulotte, CGG, Vallourec, Eiffage

Safran grimpe de 0,4%, alors que de source de marché, Exane BNP Paribas vient de relever sa recommandation à 'surperformance' sur le dossier, contre un avis auparavant neutre. Hier, JP Morgan avait maintenu pour sa part son conseil acheteur ('surpondérer') assorti d'une cible de 140 euros.

Korian corrige de 9,5%, alors que le journal 'Le Parisien' rapporte que 30 plaintes ont été déposées par des familles de résidents contre le groupe. Selon le journal, les familles accusent le groupe de "mise en danger de la vie d'autrui et d'homicide involontaire". Le secteur des maisons de retraite en France est dans le collimateur des autorités depuis le début de l'année, après la publication en janvier du livre "Les Fossoyeurs", dans lequel son auteur dénonce la négligence d'Orpea et le mauvais traitement de personnes âgées dans certains de ses établissements... Dans un communiqué, Korian souligne de son côté "qu'à aucun moment Maître Sarah Saldmann n'a pris attache avec Korian France pour formaliser les réclamations de ses clients et ainsi faire valoir leurs intérêts. Si tel était le cas, Korian en prendra connaissance avec la plus grande attention. En l'état, Korian ignore tout du contenu de ces plaintes et ne peut donc faire aucun commentaire", explique le groupe.

Lysogène : -8% avec Atos (-6%) et Cibox avec Navya (-5%)

Air France KLM : -4,5% avant une grève dure touchant l'aéroport de Roissy-CDG demain.

Mauna Kea : -4% avec Mauna Kea, Transgène

Eramet : -3,5% avec Assystem, Carmila, ADP, Elis

Orpea : -3% suivi de GTT, Danone, Pernod Ricard

Alten : -2,5% avec Catana, Remy Cointreau, Seb

Ramsay : -2% avec Spie, Publicis, Air Liquide, Legrand, Orange, Legrand, Scor, FDJ, EDF (-1,5%)