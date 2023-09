Clôture Paris : le CAC40 recule encore

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris a aligné une cinquième séance de baisse consécutive ce mardi : le CAC40 perd en clôture 0,34% à 7.255 points après avoir plongé jusqu'à 1,3% ce matin, de retour sous les 7.200 points. Les derniers (mauvais) indicateurs économiques de la zone euro (indices PMI HCOB d'août) ont accentué la pression. "Si l'économie de la zone euro est parvenue à éviter la récession au premier semestre 2023, cette deuxième partie de l'année s'annonce plus difficile... Les données PMI du mois d'août ont en effet indiqué que le secteur des services, qui avait jusqu'à présent maintenu à flot l'économie de la région, a basculé en zone de contraction, tandis que la conjoncture du secteur manufacturier risque de se détériorer davantage. La faiblesse des derniers résultats de l'enquête a contribué à une révision à la baisse de notre estimation, par notre modèle de prévision immédiate, du PIB de la zone euro, qui s'établit désormais à -0,1% au troisième trimestre 2023", a commenté Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

A noter que les marchés monétaires estiment encore à 25% la probabilité d'une hausse des taux directeurs de la BCE le 14 septembre, mais s'attendent toujours à ce qu'un nouveau relèvement de 25 points de base soit opéré avant la fin de l'année, avant une baisse des taux attendue à la mi-2024.

Inquiétude supplémentaire, le baril de brent a retrouvé la barre des 90$ dans l'après-midi, au plus haut de l'année ! L'or noir a accéléré après l'annonce d'une prolongation de trois mois de la réduction unilatérale de la production saoudienne alors que le Royaume cherche à soutenir un marché mondial fragilisé par une économie chinoise chancelante et les craintes de récession en Europe. Riyad va ainsi continuer à réduire sa production d'un million de barils par jour jusqu'en décembre, selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne. Cette décision maintiendra la production du Royaume à environ 9 millions de barils par jour, le niveau le plus bas depuis plusieurs années, précise 'Bloomberg'.

La Russie s'est jointe à cette initiative saoudienne en élargissant ses propres restrictions à l'exportation : Moscou a prolongé pour la même durée la baisse de 300.000 barils par jour de ses exportations. Ces réductions s'ajoutent aux 1,66 million de barils par jour de baisses volontaires de la production de brut de certains membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole mises en place jusqu'à la fin de 2024. Les réductions sont décrites comme volontaires car elles s'écartent de la politique officielle de l'OPEP+, qui engage chaque membre non exempté à une part des quotas de production.

Après être restés en dessous de 75 dollars le baril pendant la majeure partie du premier semestre, les prix mondiaux de l'or noir ont grimpé de plus de 10 dollars le baril au cours de l'été, stimulés récemment par les risques sécuritaires au Gabon, membre de l'OPEP, et par la menace de perturbations dans le Golfe du Mexique suite à l'ouragan Idalia...

L'euro termine ce soir sur les 1,07/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

AB Science : +4,7% avec M&P (+4%), Alten (+3%) avec McPhy et TechnipEnergies

Alten progresse de 3%. Stifel a initié le suivi de la valeur à l''achat' en visant 170 euros.

Schlumberger : +1,8% avec TotalEnergies, Michelin, Mercialys

GTT : +1,7% avec DBV, Eurazeo, Exail

Renault (+1,5%) reste porté par son actualité produits au salon automobile de Munich. Renault dévoilait hier son nouveau Scénic E-Tech electric, le premier véhicule familial 100% électrique de la marque et présente aujourd'hui Nouveau Grand Kangoo.

Gl Events : +1% avec Atos et Esso

Sanofi gagne 1%. Le laboratoire bénéficie du soutien de Berenberg qui a relevé sa recommandation à l''achat' tout en portant son objectif de 107 à 115 euros. Le broker explique que Sanofi subit une décote de valorisation depuis plus de 10 ans, la société luttant pour développer un pipeline attractif avec des rendements supérieurs au coût du capital. L'histoire du redressement de l'entreprise semble être un succès en termes de simplification et de contrôle des coûts, mais il faut du temps pour démontrer une amélioration de la prise de décision en matière de 'R&D'

VALEURS EN BAISSE

Casino chute encore de 14% suivi de Rallye (-9%)

Ose recule de 8% avec Adocia, (-7%) et Guerbet (-4%)

Dior cède 3%, suivi de G. Perrier, Seb

Chargeurs : -2,5% avec Eurofins, P&V, JC Decaux, Transgène, Claranova, Orpea

Crédit Agricole perd 2%. La pression vendeuse est à relier à une note de Goldman Sachs qui a dégradé le dossier à 'vendre' avec une cible ajustée de 12,6 à 11,5 euros. GS devient "plus prudent" sur ses attentes en matière de bénéfices et souligne la valorisation premium de la banque verte. Le broker explique ainsi son choix par le ralentissement de la croissance des bénéfices, la valorisation et la moindre distribution de capital par rapport aux pairs.

Carrefour recule de 2%. Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan a prudemment ajusté son objectif de cours sur Carrefour de 21 à 19 euros.

Worldline : -2% suivi de Teleperformance, SergeFerrari

Bien orienté hier, le secteur du luxe pèse sur la tendance : LVMH et Kering perdent 1,5% et 2%.

SoiTec recule de 2% avec Innate, Nexans et Claranova

Trigano : -1,5% suivi Eramet, Veolia, Air Liquide