Clôture Paris : le CAC40 recule encore...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance est restée négative en bourse de Paris ce vendredi avec un CAC40 qui a encore perdu 1,08% à 6.452 points après sa correction de 3% hier, son plus fort recul depuis le 4 mars dernier (-4,97%) et la 5ème plus forte baisse de l'année 2022. En dépit de la dégradation des prévisions de croissance, le resserrement monétaire mis en oeuvre par la BCE n'est pas suffisant et "il faudra en faire davantage" : c'est le principal message passé par Christine Lagarde et la BCE hier. Comme la Fed, elle compte bien poursuivre coûte que coûte la hausse des taux directeurs pour tenter de faire durablement refluer l'inflation. La possibilité que la Fed aille trop loin fait désormais partie des hypothèses de crainte des investisseurs, sur la croissance... Quant à la BCE, de nouvelles hausses de taux, certainement de 50 points de base, sont dorénavant anticipées par les analystes lors des deux prochaines réunions monétaires, début février et à la mi-mars 2023.

A noter qu'en France, l'Insee table désormais sur un pic d'inflation à 7% en janvier-février 2023 avant un retour autour de 5,5% en juin. En attendant, l'euro campe sur les 1,06/$, mais le pétrole reflue à 79$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Elior gagne 5,8%. Exane BNP Paribas a relevé à 'surperformer' son opinion en maintenant son cours cible à 4,4 euros.

Abivax : +5% avec Guerbet (+3%) et Vallourec

Ose : +2,5% suivi deTFF,SII, Chargeurs et Ekinops

Deux hausses seulement à retenir sur le CAC40 : BNP Paribas (+1,5%) et Crédit Agricole (+0,4%). Le secteur bancaire bénéficie à la marge de la poursuite de la normalisation des taux sous l'action des banques centrales.

Manitou : +1,5% avec Coface et Catana

ALD (stable) a réalisé avec succès son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant (prime d'émission incluse) d'environ 1,2 milliard d'euros. Le loueur automobile franchit ainsi une étape importante dans l'acquisition envisagée de LeasePlan qui devrait être finalisée au premier trimestre 2023.

VALEURS EN BAISSE

Lagardere redonne 6% suivi de Covivio (-5%) et de Antin avec DBV

Forsee Power : -4% avec Argan, Seb

Klepierre : -3,5% avec Gecina, S30, Virbac, Savencia, BigBen

bioMérieux recule encore de 3%. Le spécialiste du diagnostic in vitro a pourtant rehaussé, hier matin, ses objectifs 2022 en raison d'une épidémie de grippe précoce qui se propage rapidement, conjuguée à la prévalence élevée du virus respiratoire syncytial (VRS) et du Covid-19. La croissance du chiffre d'affaires 2022 (à taux de change et périmètre constants) est désormais attendue stable (précédemment borne haute de l'intervalle -6% / -3%) et le résultat opérationnel courant contributif devrait être supérieur à 660 millions d'euros (précédemment borne haute de l'intervalle 580 ME / 625 ME).

Capgemini : -3% suivi de Accor, Casino

Groupe ADP (-2,5%) a fait part d'un trafic total en hausse de 5,5 millions de passagers en novembre 2022 par rapport à novembre 2021 avec 22,9 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Ce niveau représente 89,3% du niveau du trafic groupe du mois de novembre 2019 avant la crise sanitaire. Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de 77,6% par rapport à 2021, à 254,8 millions de passagers, soit 78,9% du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

Nacon : -2,5% avec Getlink et Michelin avec Amundi

Carrefour reperd 1,5%. Le secteur de la distribution doit faire face pour les prochains mois à des difficiles arbitrages de prix face à l'accélération de l'inflation des tarifs fixés par les industriels.

Le luxe reste à la traîne avec Kering, LVMH et Hermès en baisse de 1% en moyenne.

Focus Entertainment (stable) au lendemain d'une publication semestrielle de bonne facture. La marge brute a atteint 25,1 ME, soit 38% du chiffre d'affaires, en hausse significative par rapport au 1er semestre 2021-2022, malgré des revenus en baisse de 18% à 65,5 ME.