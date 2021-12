Clôture Paris : le CAC40 recule encore...

(Boursier.com) — LA TENDANCE

En hausse en matinée, la bourse de Paris a de nouveau reculé dans l'après-midi CAC40 pour perdre 0,69% à 6.895 pts en clôture. Les rendez-vous des banques centrales, FED et BCE, mercredi et jeudi, ont refroidi les initiatives sur les marchés en apportant leur dose d'incertitude... La Réserve fédérale américaine en particulier qui se réunit cette semaine, pourrait préparer le terrain à une hausse de ses taux directeurs en 2022 pour juguler l'inflation, les stratégistes actions s'interrogeant toujours sur les effets de ce durcissement monétaire sur les marchés d'actions.

ECO ET DEVISES

L'indice américain des prix à la production du mois de novembre est ressorti en nette augmentation de 0,8% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de +0,5% et +0,3% un mois avant (lecture révisée). En glissement annuel, il a progressé de 9,6%, contre 9,2% de consensus de marché. Hors alimentaire et énergie, le PPI s'est apprécié de 0,7%, contre 0,4% de consensus. Il s'apprécie de 7,7% sur un an contre 7,2% de consensus...

Les marchés s'attendent donc à ce que la Fed annonce une accélération de la réduction de ses achats d'actifs obligataires mensuels, à l'issue de la réunion du FOMC qui se tient aujourd'hui et demain, un peu plus d'un mois après avoir dévoilé ses plans initiaux. Ainsi, la Fed pourrait choisir de réduire ses achats de 30 milliards de dollars par mois (20 milliards de bons du Trésor / 10 milliards de dollars de MBS), soit le double du rythme annoncé lors de la dernière réunion. Cela ramènerait le terme du 'tapering' au mois de mars, contre juin auparavant visé.

En ce qui concerne le 'dot plot', la trajectoire médiane semble indiquer deux hausses de taux de la Fed en 2022 et trois en 2023 et 2024. Cependant, il n'est pas exclu que les attentes pour 2022 passent à trois durcissements monétaires.

Côté crise sanitaire, Omicron continue par ailleurs de se propager rapidement à l'échelle mondiale. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a d'ailleurs mis en garde contre un "raz de marée" d'infections au variant Omicron, alors que le pays a augmenté son niveau d'alerte Covid de trois à quatre (indiquant que la transmission augmente et que le système de santé est à risque). De nouvelles restrictions sont maintenant entrées en vigueur et Johnson a également fait des efforts pour accélérer les vaccins de rappel d'ici fin décembre. "Toutes les personnes âgées de 18 ans et plus en Angleterre auront la possibilité de recevoir leur vaccin de rappel avant le Nouvel An", a assuré Johnson dans une allocution télévisée.

"Il se propage à une vitesse phénoménale, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, les infections doublent tous les deux ou trois jours", a pour sa part affirmé le ministre britannique de la Santé Sajid Javid à Sky News, ajoutant qu'Omicron était sans doute à l'origine d'environ 40% des infections à Londres. Johnson a lui déclaré ce lundi qu'un premier patient était décédé après avoir contracté le variant.

L'euro pointe à 1,1270/$. Le pétrole revient à 73$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Vallourec : +6% suivi de 2CRSI (+5%) et Showroomprivé (+4%)

Guerbet : +4% avec Korian et Argan (+3,5%)

Synergie : +2,5% avec Casino, Thermador

Orange gagne 2,2%. L'actualité sectorielle est dominée par l'annonce de la montée au capital d'Altice UK dans BT Group. De quoi relancer l'idée d'une poursuite de la consolidation dans les télécoms en Europe. Oddo BHF a par ailleurs débuté le suivi de la valeur avec un avis 'surperformer' et une cible de 11 euros. L'analyste explique qu'au cours actuel, le titre reflète les multiples de valorisation les plus bas de son histoire, une décote sectorielle au plus haut (26%) et une capitulation de nombreux investisseurs.

Orpea gagne 2,2%. Le flux acheteur sur le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance est alimenté par une note de Berenberg qui est passé à l''achat' sur le titre avec une cible ajustée de 108 à 110 euros. Le broker pense que les investisseurs sont devenus trop baissiers à l'égard d'Orpea et, globalement, du secteur en 2021. La résilience opérationnelle du groupe depuis le début de l'épidémie de Covid-19 lui a permis de maintenir sa réputation et son pouvoir de fixation des prix, tandis que le rythme record des ouvertures de nouveaux lits en 2021 et les opportunités de fusions et acquisitions offrent une bonne visibilité sur la croissance à court terme. Tous les ingrédients sont réunis, selon le courtier, pour qu'Orpea connaisse une croissance durable à moyen terme, mais ses actions se négocient avec une décote d'environ 25% par rapport à leur niveau d'avant la pandémie.

Cegedim : +2% avec Inventiva, FNAC Darty, Aubay

Neurones : +1,5% avec Mercialys, Vicat, DBV, CGG

Innate : +1% avec Sopra, Bic, Bonduelle, ADP

VALEURS EN BAISSE

Manitou : -6% avec Eurofins (-5%) avec Mauna Kea

Stedim : -4% avec Wavestone, Groupe Crit, OVH

JCDecaux cède 3%. Au lendemain de l'annonce par Clear Channel d'une revue stratégique de ses actifs européens qui pourrait déboucher sur une éventuelle vente, plusieurs observateurs se demandent si le groupe français pourrait saisir l'occasion pour se renforcer.

Ipsen : -3% avec P&V, Valneva, Lysogène

Atari : -2,5% suivi de Somfy, Transgene, Alten, Ubisoft, Mersen, Virbac, Bolloré, STM, Boiron et Nexans