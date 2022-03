Clôture Paris : le CAC40 recule de 1,21%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

En légère hausse ce matin, le CAC40 est retombé de 1,21% de retour à 6.659 points en clôture. Sur le front géopolitique, les derniers commentaires du Kremlin n'ont pas atténué le scepticisme quant à la récente promesse de la Russie de réduire l'activité militaire en Ukraine...

L'administration Biden va par ailleurs libérer jusqu'à 180 millions de barils de sa réserve stratégique de pétrole sur une période de plusieurs mois, alors que la Maison blanche entend faire reculer les prix du carburant. Le pétrole se replie ce soir à 108,40$ le brent.

ECO ET DEVISES

L'inflation française (lecture provisoire) a accéléré à 4,5% sur un an au mois de mars, hors ajustements saisonniers, selon l'Insee. Le consensus FactSet était de 4,3% et la progression du mois antérieur de 3,6%. L'indice des prix à la consommation harmonisé IPCH est estimé à +5,1% sur un an en mars en lecture préliminaire, contre un consensus de 4,7%. L'IPCH était en progression de 4,2% sur un an au mois de février.

Au niveau de la politique monétaire américaine, Esther George, patronne de la Fed de Kansas City, et Thomas Barkin, dirigeant de la Fed de Richmond, ont indiqué qu'ils soutenaient un mouvement de 50 points de base sur le taux des 'fed funds' en mai. Il s'agit globalement des attentes de marché pour la réunion du FOMC du 4 mai (FedWatch place actuellement la cote à 64,4% contre 35,6% pour une hausse d'un quart de point). George a déclaré à l'Economic Club de New York qu'elle soutenait un mouvement "expéditif" (terme utilisé récemment par le président de la Fed, Jerome Powell) vers une posture politique neutre...

L'euro stagne à 1,11/$ entre banques ce soir.

VALEURS EN HAUSSE

Waga : +10% après son deal avec Veolia, suivi de Balyo (+7%) avec LFE

CGG : +6% avec Synergie

Sword : +4% avec Neoen (+3%) avec Believe

Antin : +2% avec Burelle, Assystem, SII, SES Imagotag

Wavestone : +1,5% suivi de Transgene, Navya, SES, Bastide

Pernod Ricard gagne 1%. La Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 266 euros à 273 euros.

Altamir : +1% avec Vilmorin, Carrefour, Gl Events, Vallourec et Boiron

CapGemini gagne aussi 1%. Credit Suisse a démarré le suivi du titre avec une recommandation à "sur-performance".

Orpea remonte de 0,5%. Lors de l'audition de la mission d'information sur le contrôle des Ehpad de la Commission des Affaires sociales au Sénat du 30 mars, Philippe Charrier, le PDG d'Orpea, a été longuement entendu. Ce dernier a expliqué "mesurer parfaitement le chemin qu'il nous reste à parcourir pour redonner confiance en notre groupe. Cela passera par des efforts, des explications, des réformes mais aussi par de l'innovation et de l'initiative".

VALEURS EN BAISSE

Lysogène : -7% suivi de Worldline (-6%) avec Aramis, Claranova après les comptes et Manitou

Atos : -5% suivi de Gensight, SMCP

FNAC Darty : -4,5% avec Verimatrix, Nexans

Renault recule de 3,5%. Parmi les derniers avis de brokers, Deutsche Bank vient d'abaisser son objectif de cours de 40 à 35 euros.

Société Générale : -3% suivi de Elior, Publicis, Bic, Arkema, Interparfums, S30, Guerbet, Trigano

Faurecia : -2,5% suivi de Bigben, Alstom, Amundi, EDF

Sartorius Stedim Biotech recule de 2% ce jeudi, alors que le groupe a proposé à l'Assemblée générale annuelle mixte des actionnaires du 29 mars, de verser un dividende de 1,26 euro par action au titre de l'exercice 2021 (0,68 euro par action il y a un an). Selon cette proposition, le profit total distribué atteindrait 116,1 millions d'euros. Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a débuté le suivi de la valeur à "pondération en ligne" avec un objectif de cours de 445 euros.