Clôture Paris : le CAC40 recule de 0,39%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une légère progression ce matin, le CAC40 a finalement reculé en clôture de 0,39% à 5.527 points. La bourse de Paris continue donc de garder ses distances avec les records de Wall Street, toujours coiffée par la zone des 5.600 points sur le CAC40. La journée des "4 sorcières" a accru l'incertitude ce vendredi : Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (le 3ème vendredi de chaque trimestre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions...

ECO ET DEVISES

Concernant le dossier du Brexit, le doute reste entier après une conversation téléphonique entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne... Johnson a indiqué en effet que le 'no deal' restait l'hypothèse la plus probable, certains problèmes subsistant. Von der Leyen a mentionné des progrès, mais reconnu également des divergences persistantes.

Aux Etats-Unis, l'optimisme reste bien présent concernant la perspective d'un nouveau "package fiscal de stimulus"... Les vaccins constituent l'autre moteur des marchés, avec une probable approbation de celui de Moderna aux Etats-Unis. Ainsi, un panel consultatif de la FDA a recommandé comme prévu d'accorder l'autorisation d'utilisation d'urgence au candidat vaccin de Moderna contre le Covid-19...

L'euro reste ferme ce soir sur les 1,22/$. Le pétrole culmine à 52$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Delta Plus grimpe de 10%, alors que le groupe poursuit sa politique de développement sur le marché Nord-Américain en annonçant l'acquisition de 100% des actions de la société ERB Industries Inc, basée aux Etats-Unis. 5 ans après s'être implanté aux Etats-Unis à travers l'acquisition d'Elvex et deux ans après l'acquisition au Canada de Degil Safety et Ontario Glove, Delta Plus Group accélère grâce à ce nouvel investissement stratégique aux Etats-Unis son développement sur le marché Nord-Américain. Delta Plus ambitionne de réaliser 15% de son chiffre d'affaires consolidé en Amérique du Nord en 2021. ERB Industries emploie au total 120 personnes et vise un chiffre d'affaires 2021 de 30 Millions de Dollars

Showrooprivé : +9% avec AB Science (+7%)

Gensight : +5% avec SII, Navya

Jacquet Metal : +4% suivi de Transgene, Synergie

MedinCell (+3,5%) a présenté des premiers résultats positifs pour l'étude clinique visant à valider l'innocuité de l'Ivermectine en administration continue sur la Covid-19. Les résultats de cette étude pourraient accélérer les activités réglementaires de la formulation injectable à injection prolongée développée par MedinCell. En parallèle à l'essai clinique en cours, plusieurs formulations injectables sont testées in vivo depuis plusieurs mois. Une première formulation candidate potentiellement active pendant un à deux mois sera prête à entrer dans les étapes préliminaires précliniques de développement réglementaire fin décembre. Un produit actif à libération sur 3 mois est également en cours de formulation.

BioMerieux : +3% avec Ubisoft, Orange, Ipsen, Boiron, FDJ

Nexans : +2,5% avec Abivax, Bonduelle, Rexel, Iliad

Vivendi gagne 2%. Le Consortium mené par Tencent s'est renforcé au capital de la filiale Universal Music Group. Vivendi annonce en effet que le Consortium a exercé l'option dont il disposait depuis le 31 décembre 2019 à la suite de l'acquisition de 10% du capital d'UMG. Cette option lui permettait de prendre, sur la même base de valorisation (soit une valeur d'entreprise de 30 MdsE), jusqu'à 10% supplémentaires du capital du label de musique américain jusqu'au 15 janvier 2021. Cette opération est complétée par un accord distinct signé le 31 mars 2020, permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire du capital de la filiale d'UMG regroupant ses activités chinoises.

Thermador : +1,5% avec Teleperformance, STM, BigBen, Somfi, Seb, Innate

VALEURS EN BAISSE

Voluntis : -9% avec Nanobiotix (-6%), Icade et Klepierre

Groupe ADP cède 5%. Xavier Huillard, PDG de Vinci, a remis à la disposition du conseil d'administration du Groupe ADP, le mandat d'administrateur que Vinci détenait dans cette société et dont il était le représentant permanent. Ce mandat a pris fin le 15 décembre 2020. Par ailleurs, Vinci n'envisage pas d'évolution de sa participation au capital de Groupe ADP.

Solutions 30 (-4%) a annoncé que le gestionnaire de fonds suédois Swedbank Robur Fonder AB avait franchi à la hausse, le seuil de 5% du capital. Swedbank Robur Fonder AB a en effet informé la société qu'il a porté sa participation de 4,75% à 5,25% du capital de Solutions 30.

Saint-Gobain : -4% suivi de Covivio, Groupe Gorgé, Carmila, MdM

JC Decaux : -3% avec K&B, Gecina, M&P

Lectra : -2,5% avec Genfit, Haulotte, Virbac, Air France KLM, SQLI

Kering reste en baisse de 2,5%. Gucci va ouvrir deux boutiques sur la plateforme de commerce en ligne d'Alibaba. La première des boutiques estampillées Gucci, qui commercialisera des vêtements et de la maroquinerie, sera lancée le 21 décembre, ont annoncé les deux groupes. La deuxième boutique proposera des produits de beauté et sera lancée en février 2021. Ces ouvertures soulignent l'importance du marché chinois pour des marques haut de gamme frappées de plein fouet par la crise du coronavirus.

Mercialys : -2% avec Getlink, Tarkett, Scor

Crédit Agricole : -1,5% avec Vinci, Colas, AST et Airbus