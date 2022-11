Clôture Paris : le CAC40 recule dans le calme

(Boursier.com) — La bourse de Paris concède 0,17% en clôture de marché avec un CAC40 revenant à 6.430 points. Le CAC40 s'est aujourd'hui tenu entre un plus bas de 6.405,84 points en fin de matinée et un plus de 6.446,84 points. Les marchés sont prudents dans l'attente des résultats définitifs des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

En zone euro, les marchés restent préoccupés par les niveaux de l'inflation. Une nouvelle enquête de la Banque centrale européenne (BCE) montre que les anticipations d'inflation des consommateurs dans la zone euro ont encore été revues à la hausse en septembre, alors que celles sur la croissance du produit intérieur brut (PIB) et des revenus des ménages ont nettement diminué. L'inflation dans les 19 pays partageant l'euro a atteint en octobre le niveau record de 10,7% sur un an, suscitant la crainte que la hausse des prix alimente durablement celle des salaires, générant une spirale inflationniste qui serait difficile à maîtriser. L'enquête de la BCE montre toutefois que l'inflation et la croissance des salaires devraient rester décorrélées.

Outre-Atlantique, les résultats des 'midterms' sont moins nets qu'attendu. Les Républicains devraient reprendre le contrôle de la Chambre US des représentants, mais l'issue est incertaine concernant le Sénat. La "vague rouge" républicaine ne sera pas un raz de marée, mais sans doute une vaguelette... Les Démocrates résistent bien. En reprenant la majorité à la Chambre des représentants, les Républicains auront la capacité de bloquer certains projets de l'administration Biden durant les deux années à venir. En outre, une telle configuration devrait faciliter la tâche de la Fed dans sa lutte actuelle contre l'inflation. En effet, la politique budgétaire assez généreuse de Biden aurait plutôt tendance à compliquer le travail de la banque centrale américaine et la contraindre à se fixer l'objectif d'un taux final plus élevé.

Wall Street est assez légitimement sous pression. Le S&P 500 abandonne -0,92% à 3.793 pts. Le Dow Jones cède -0,9% à 32.863 points. Le Nasdaq Composite s'enfonce de -1,25% à 10.483 pts.

Avec le ralentissement de l'économie chinoise lié à une reprise du Covid dans le pays, le pétrole reflue... Le baril de WTI redonne -2,34% à 86,46$. Le Brent de mer du Nord recule de -1,91% à 93,23$.

L'euro se stabilise autour de la parité avec le dollar, à 1,0026.

L'once d'or s'apprécie de +2,19% à 1.712 dollars. Le Bitcoin plonge encore de 8,1% à 17.010$. Il cède désormais quelque 65% depuis le début janvier.

Valeurs en hausse

* Scor (+7,58% à 17,03 euros). Le réassureur bondit malgré une perte nette de 509 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, comparée à un résultat net de 339 ME il y a un an. Sur les trois mois clos fin septembre, le groupe enregistre un déficit de 270 ME, contre une perte de 41 ME un an auparavant et un consensus de -193,5 ME. Scor aligne ainsi un 3e trimestre consécutif déficitaire. Les primes brutes émises atteignent 5,14 MdsE sur le trimestre, en hausse de 11,6%, et légèrement supérieures aux attentes du marché (5,09 MdsE). Scor a été pénalisé par la forte sinistralité liée aux catastrophes naturelles. La firme a notamment enregistré un sinistre de 279 ME lié à l'ouragan Ian au troisième trimestre alors que le coût des sinistres liés aux tempêtes de grêle notamment, en France en juin, s'élève à 166 ME.

* Carrefour (+1,47% à 16,51 euros). Au lendemain de la présentation des nouvelles orientations stratégiques du groupe de distribution, Bernstein a relevé sa cible de 17,5 à 18 euros ('performance de marché'). Goldman Sachs a ajusté le curseur de 16,5 à 16 euros ('neutre').

* Bonduelle (+1,37% à 11,84 euros). Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2022-2023 s'établit à 571,3 ME, soit une évolution de +10,9% à taux de change courants et +4,4% à taux de change constants. Le renforcement du rouble russe comparativement au 1er trimestre de l'exercice précédent et l'affaiblissement persistant de l'euro contre le dollar américain induisent une croissance additionnelle liée aux variations de change de +6,5%.

* Teleperformance (+0,87% à 266,2 euros). Oddo BHF a réitéré son conseil 'surperformer' sur le spécialiste des centres d'appel à la suite d'un 'roadshow' avec la direction.

* Veolia (+0,5% à 24,03 euros). Au cours des 9 premiers mois, le groupe a publié un Ebitda de 4,53 Milliards d'euros, en hausse de 5,2% sur un an à périmètre et taux de change constants. Le résultat opérationnel courant ressort à 2,22 Milliard d'euros, en progression de 19,4% sur un an à périmètre et taux de change constants. Veolia a réalisé un chiffre d'affaires de 30,71 milliards d'euros, en hausse de 49,1% à taux de change constants, aidé par l'acquisition de Suez dont la contribution ressort à 7,13 MdsE. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Veolia a grimpé de 13,2% sur les 9 premiers mois de l'année. Sur le seul T3, le chiffre d'affaires du groupe a progressé à périmètre et change constants de 13,7%, a précisé Veolia. A fin septembre, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 22,15 MdsE, en baisse de 351 Millions d'euros.

Valeurs en baisse

* Chargeurs (-4,71% à 12,96 euros). Le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires de 174,9 ME au 3e trimestre, en hausse de 1,2% (+8,2% hors activités sanitaires). L'activité des 9 premiers mois s'est établie à 573,6 ME, en progression de 5,2% par rapport à 2021. Au cours du 3ème trimestre, Chargeurs a de nouveau renforcé sa structure financière en obtenant de nouvelles lignes bilatérales à 3, 5 et 7 ans, auprès de partenaires bancaires de premier rang, pour un montant cumulé de 105 millions d'euros. Ces nouveaux financements augmentent significativement le niveau de liquidités du groupe, calibrées pour accompagner son développement en même temps que le remboursement de ses échéances. Toutefois, Chargeurs fait l'hypothèse centrale d'une poursuite de l'attentisme macroéconomique d'ici la fin du 1er semestre 2023, suivie d'un rebond économique qui devrait être alimenté par une normalisation de la situation sanitaire.

* Ubisoft (-4,4% à 25,88 euros). Séance compliquée pour l'ensemble des acteurs du jeux vidéo cotés à Paris. A l'image d'Ubisoft, le secteur est largement vendu à Paris après la nouvelle déception de Roblox (-18,57%). Le groupe californien a creusé ses pertes au 3e trimestre. La firme spécialisée dans le jeu vidéo free-to-play et massivement multijoueur en ligne destiné aux enfants et adolescents a raté les prévisions des analystes sur le trimestre clos. Comme d'autres sociétés du secteur, Roblox est confronté aux effets d'un ralentissement de l'économie, d'une inflation croissante qui rogne le pouvoir d'achat des ménages et d'un dollar fort qui réduit la valeur des revenus générés à l'étranger.

* Ces craintes se reportent sur le marché parisien où Nacon (-7,66%) et Bigben (-2,14%) sont malmenés. Berenberg a abaissé son objectif de cours de 7 à 4 euros sur Nacon tout en restant à l'achat. L'avertissement du mois dernier passe toujours aussi mal sur le marché. La faiblesse du cours de bourse et éventuellement un possible intérêt spéculatif étaient les seules raisons qui justifiaient le maintien de l'opinion 'achat' d'Invest Securities, avec un cours cible abaissé à 5,5 euros... Compte tenu du 'derating' récent du titre, Oddo BHF a conservé de son côté son opinion 'surperformance' sur Nacon. L'exercice 2022-2023 reste très décevant, mais les conditions semblent réunies pour amorcer un rebond significatif dès 2023-2024 tant sur le catalogue (Gollum, Test Drive Unlimited) que sur les accessoires (fin de pénurie des PS5 étant prévu pour mars 2023). L'objectif de cours a cependant été prudemment ramené de 7 à 4,8 euros par le broker.

* Renault (-3,97% à 29,41 euros). Le constructeur automobile signe la plus forte baisse du CAC40. Nissan contribuera aux résultats du 3e trimestre 2022 de Renault à hauteur de seulement 27 ME. Nissan a publié aujourd'hui les résultats du second trimestre de son exercice fiscal 2022/2023 couvrant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

* Orpea (-2,38% à 8,11 euros). Le spécialiste de la dépendance reste sous pression au lendemain de l'annonce d'une activité en croissance de +6,4% au 3e trimestre (+4% en organique) à 1,18 MdE. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé de l'exploitant de maisons de retraite s'élève à 3,5 MdsE, en hausse de +9,3%, dont +5,5% en organique. En grandes difficultés, le groupe présentera son plan de transformation, le 15 novembre, date à laquelle la première réunion avec les créanciers doit également se tenir.

* BNP Paribas (-0,85% à 50,26 euros). L'établissement financier recule malgré Morgan Stanley qui a relevé son objectif de cours de 67 à 68 euros avec un avis à 'pondération en ligne'. Après une belle performance dans le sillage d'une solide publication trimestrielle, le titre souffle avec le reste du marché boursier. La banque du Boulevard des Italiens a publié des résultats supérieurs aux attentes de la place, les activités de marché ayant compensé un recul des revenus dans les financements et une hausse des charges... Le groupe financier a dégagé sur les 3 mois clos fin septembre un bénéfice net en hausse de 10,3% à 2,76 MdsE, pour un produit net bancaire de 12,311 MdsE, en croissance de 8% sur un an (+4,9% à périmètre et change constants). Le résultat d'exploitation atteint 3,507 MdsE, en amélioration de 6,9% (+4,5% à périmètre et change constants).