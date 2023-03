Clôture Paris : le CAC40 recule après Powell

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La séance très calme en matinée en bourse de Paris s'est animée comme prévu mardi après-midi après les annonces de Jerome Powell. L'indice parisien qui a tout de même frôlé les 7.400 points dans la matinée termine en repli de 0,46% à 7.339 points.

L'attention des investisseurs a donc été accaparée par l'intervention très attendue du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, face au Comité bancaire du Congrès à Washington. Ce dernier a estimé que la solidité de l'économie suggérait "que le pic de taux serait plus élevé qu'auparavant anticipé". En effet, les pressions inflationnistes sont plus importantes qu'attendu... L'ampleur des révisions concernant les prix suggère que l'inflation est plus élevée que prévu... Les données nouvelles suggèrent donc que le niveau ultime des taux sera "probablement plus élevé que précédemment anticipé"... Si les données le justifient, la banque centrale américaine se tient par ailleurs prête à augmenter éventuellement le rythme de hausse des taux. Selon Powell, la restauration de la stabilité des prix demandera une posture restrictive de politique monétaire pendant un certain temps.

Jerome Powell a rappelé que les données historiques montraient les risques d'un assouplissement prématuré de la politique monétaire : "Nous maintiendrons le cap jusqu'à ce que le travail soit fait", a assuré le leader de la Fed, précisant que les décisions seraient prises "réunion par réunion", et tandis que le plein effet du durcissement monétaire n'est pas encore ressenti. Powell estime que le chemin reste long pour maîtriser l'inflation et qu'il sera probablement semé d'embûches. Il constate que dans le même temps, le marché américain de l'emploi "reste extrêmement tendu".

Dans un autre registre, Powell indique aussi que la Fed "surveille de près l'espace des cryptomonnaies", où il y a eu "beaucoup de perturbations"...

Jerome Powell est venu par ses commentaires de faire remonter en flèche les anticipations de hausse des taux. Le dirigeant, qui avait constaté en février le début d'un processus de désinflation, a donc refroidi les marchés en faisant état d'un potentiel pic de taux plus élevé : Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, il y a désormais des probabilités quasiment équivalentes (52% contre 48%) d'une hausse des taux de 25 ou 50 points de base le 22 mars ! Concernant la réunion suivante, des 2 et 3 mai, la probabilité la plus importante est maintenant celle d'une fourchette de 5,25 à 5,5% (49% de 'proba'), alors qu'avant l'intervention de Powell, l'hypothèse d'une fourchette de 5-5,25% prévalait. Pour le 14 juin, l'hypothèse la plus probable à l'heure désormais est une fourchette de 5,5 à 5,75% (44% de probabilité). Les taux pourraient culminer à ce niveau, entre 5,5 et 5,75%, même si les 6% ne sont pas exclus...

Plusieurs événements étaient attendus cette semaine, avec ce témoignage sur la politique monétaire du président de la Fed Jerome Powell devant le Comité bancaire du Sénat ce mardi et le comité de la Chambre demain mercredi, sans oublier le rapport sur l'emploi américain de février vendredi... Ce dernier constituera probablement un moteur directionnel pour le marché étant donné la dépendance aux données signalée justement par la Fed de Powell. L'euro recule ce soir à 1,0570/$, tandis que le pétrole revient à 84$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Poxel (+24%) bénéficie d'une publication dans la revue Journal of Hepatology de résultats positifs d'une étude d'efficacité et de sécurité (phase II) ayant évalué le PXL065 dans le traitement de a NASH).

Balyo : +8% avec Nacon (+5%) et Ramsay (+3%)

Bastide : +2,7% avec Derichebourg

Séché Environnement (+2,4%) anticipe cette année un chiffre d'affaires contributif à un niveau proche de 1 milliard d'euros avec un taux de marge d'EBE proche de 22%. Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires contributif 2022 de 895,3 ME, en hausse de +21,7% en données publiées et de +14,4% à périmètre et change constants par rapport à 2021. L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) atteint 201,6 ME, soit 22,6% du chiffre d'affaires contributif, marquant une hausse de +18,4% sur un an. À périmètre constant, il ressort en hausse de +15,2% (à change constant), pour atteindre 197,5 ME, soit 23,3% du chiffre d'affaires contributif.

SMCP : +2% avec TechnipEnergies, Orpea, Bic

Pizzorno Environnement (+1,8%) a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 226,9 ME, en progression de 8,9% par rapport à 2021. Le groupe assure que 2023 bénéficiera des derniers développements en termes de renouvellement de contrats et se félicite d'un solide carnet de commandes fermes qui s'élève à 743 ME (incluant 51% de l'activité Zephire, soit 106 ME).

Esi Group : +1,5% avec Atos

Sanofi gagne 1%. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'examiner la demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA, supplemental Biologics License Application) relative à Dupixent (dupilumab) pour le traitement des adultes et adolescents à partir de 12 ans souffrant d'urticaire chronique spontanée (UCS) inadéquatement contrôlée par des médicaments conventionnels, à savoir des antihistaminiques anti-H1.

Carrefour reprend 0,2%, finalement peu impacté par l'engagement de la grande distribution de maintenir les prix les plus bas possible sur un certain nombre de produits du quotidien pendant une durée d'un trimestre.

Danone : +1% avec Carmila, Thales, Neurones

VALEURS EN BAISSE

Esso : -5% avec SoiTec et Eramet

Scor recule de 4% avec OVH, Antin

Vantiva : -3,5% avec Aramis, Trigano

Faurecia recule de 2,5% avecCGG,DBV,Rexel et P&V

Michelin : -2% avec Chargeurs, Argan

BigBen : -1,5% avec Vicat, Icade, STM et BNP Paribas