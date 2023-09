Clôture Paris : le CAC40 recule après l'inflation américaine

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris est restée en légère baisse tout au long de la séance de ce mercredi, avec un CAC40 en repli finalement de 0,42% à 7.223 points en fin de séance.

Les marchés monétaires attribuent désormais une probabilité de 70% à un tour de vis supplémentaire de la Banque centrale européenne jeudi, contre une probabilité de 20% au début du mois... Cette évolution intervient après une information de 'Reuters' selon laquelle les nouvelles projections économiques de la BCE montreront une prévision d'inflation pour 2024 supérieure à 3%, renforçant ainsi les arguments en faveur d'un nouveau resserrement monétaire. L'Institution européenne a relevé son taux de dépôt de -0,5% à 3,75% sur les 14 mois écoulés, soit le rythme de resserrement monétaire le plus rapide de son histoire. Et tout porte donc à croire que le cycle n'est pas encore terminé.

Les investisseurs scrutaient aussi la publication des données mensuelles sur les prix à la consommation aux Etats-Unis, lesquelles pourraient influencer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Les chiffres américains de l'inflation pour le mois d'août ressortent finalement quelque peu décevants : l'indice des prix à la consommation hors alimentaire et énergie a augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,2% de consensus et 0,2% un mois avant. Sur un an, l'inflation ajustée est donc de 4,3% hors éléments volatils, contre 4,7% un mois plus tôt et 4,3% de consensus de place. L'inflation globale s'affiche à 3,7%, contre 3,2% un mois plus tôt et 3,6% de consensus. La hausse des prix à la consommation d'un mois sur l'autre se situe à 0,6%, proche des attentes des économistes, contre 0,2% un mois auparavant...

L'euro campe au-dessus des 1,07/$, tandis que le pétrole culmine à 92$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Ose monte encore de 19% après les espoirs de vaccin curatif dans le cancer du poumon

Claranova grimpe de 11% avec Inventiva (+10%)

Ubisoft reprend 3,7% alors que JP Morgan a ajusté le curseur de 25 à 26 euros, tout en restant 'neutre' sur le dossier.

LFE : +3% suivi de Believe (+2%) avec Genfit et Synergie

Accor avance de 2%. S&P a relevé hier soir la note crédit long terme du groupe hôtelier de 'BB+' à 'BBB-'. La perspective passe de 'positive' à 'stable'. " Accor a continué de démontrer une forte reprise de sa performance opérationnelle au premier semestre et nous prévoyons une résilience continue tout au long du reste de l'année ", indique l'agence. " Même si le groupe prévoit de reprendre les rachats d'actions et le versement de dividendes à court terme, nous nous attendons à ce qu'il fasse des choix de politique financière lui permettant de maintenir des indicateurs de crédit conformes à une notation de qualité investissement".

Seule hausse significative parmi les valeurs du CAC40, Renault gagne 2%.

Guillemot : +1,5% avec FDJ, ALD, Aramis, AXA

Sodexo : +1% suivi de BioMerieux, Lhyfe, FNAC Darty, Icade, SG, Crédit Agricole, Trigano

JCDecaux (+0,4%) a été retenu pour déployer et exploiter les supports publicitaires intérieurs et extérieurs de l'Aéroport de Bordeaux.

VALEURS EN BAISSE

Rallye : -6% suivi de Poxel (-5%), AB Science, Linedata

Plus forte baisse du CAC40, Alstom perd 4%. Le flux vendeur sur le dossier est à relier à une note de Barclays qui a démarré le suivi de la valeur avec un conseil 'sous-pondérer' et une cible de 16,5 euros. Le marché reste néanmoins largement positif sur le groupe ferroviaire puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 16 analystes sont à l''achat', 6 à 'conserver' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 30,41 euros.

Altamir : -3,5% avec SII, CGG, Vallourec, Casino, Verallia

Haulotte cède 2,7%. Portzamparc a réduit son objectif de cours de 3,3 à 3 euros ('conserver').

ADP : -2,5% suivi de Schneider suivi de S30, Rexel, GL Events

Nexans : -1,5% avec Guerbet, Mersen, Crit, Air France KLM, Capgemini, TechnipEnergies, Bic, Orpea

Dassault Systèmes recule de 1% à 35 euros, alors que le broker Barclays a abaissé son objectif de cours de 40 à 37 euros avec un avis à 'pondération en ligne'.