Clôture Paris : le CAC40 rechute de plus de 4%

Début de semaine (très) difficile pour les bourses européennes qui accusent le coup après la rechute de Wall Street vendredi. De retour d'un long week-end de trois jours, le CAC40 reperd 4,24% à 4.378 pts en clôture. Wall Street fléchit aussi encore ce lundi soir, sur fond de regain de tension entre les États-Unis et la Chine... Sur les matières premières, les cours du brut demeurent volatils. Le baril de brut WTI avance de 0,4% désormais, de retour près de 20$ sur le Nymex, alors qu'il chutait encore dans la matinée. L'once d'or remonte de 0,5% à 1.710$.

Les marchés demeurent fébriles, en raison des craintes d'un impact économique durable de la pandémie internationale, et alors que Washington met en cause Pékin concernant la propagation de l'épidémie... Donald Trump a indiqué qu'il étudiait d'éventuelles représailles commerciales contre la Chine, estimant que le nouveau coronavirus pourrait émaner de l'institut de virologie chinois de Wuhan. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a précisé hier disposer "d'une grande quantité de preuves" que le virus proviendrait du fameux laboratoire de Wuhan, ville constituant l'épicentre initial de l'épidémie meurtrière. "Il existe des preuves immenses", a lancé Pompeo sur ABC.

Les autorités chinoises n'ont évidemment pas apprécié ces accusations. Un journal proche du Parti communiste chinois (PCC), cité par Reuters, a qualifié lundi de "bluff" les déclarations du secrétaire d'Etat américain, appelant Washington à fournir des preuves...

Ce conflit n'est pas du goût des marchés, alors même que la pandémie montrait enfin quelques signes d'essoufflement aux USA et en Europe, et que les déconfinements ou levées des restrictions offraient enfin quelques timides perspectives économiques.

Les commandes industrielles américaines ont décroché de 10,3% en mars 2020, en comparaison du mois antérieur, selon le rapport gouvernemental du jour. Le consensus était de -9,5% sur la période. Un mois avant, ces mêmes commandes s'étaient tassées de 0,1%, selon la lecture révisée du jour.

Sur les devises, l'euro remonte à 1,0915/$ entre banques.

Genomic : remonte de 14%, suivi de Transgene (+11%). Vaxxel SAS, start-up lyonnaise dédiée aux vaccins contre les infections virales respiratoires, a annoncé l'acquisition de la lignée cellulaire DuckCelt-T17 auprès de Transgene. Les termes du protocole d'accord sont confidentiels. Transgene devient ainsi actionnaire de Vaxxel. DuckCelt-T17 est une lignée cellulaire aviaire cultivée en suspension initialement développée et brevetée par Transgene. Elle est permissive pour un panel de différents virus, dont les virus Influenza et le Metapneumovirus humain et a démontré sa capacité de montée en échelle industrielle.

"Nous sommes très heureux de cet accord qui va nous permettre de continuer le développement de nos vaccins contre des virus respiratoires, un vaccin monovalent contre le Metapneumovirus humain et un vaccin bivalent contre le Virus Respiratoire Syncytial et contre le Metapneumovirus humain. Ces vaccins constituent un très fort de besoin de santé publique dans le monde. Ces deux virus sont une source majeure de pneumonies et de bronchiolites chez les enfants de moins de 5 ans et chez les adultes de plus de 65 ans. Sur la base des ventes d'un vaccin qui cible les mêmes populations, le marché potentiel de nos vaccins dépasse 5 milliards d'euros", indique Denis Cavert, Président de Vaxxel SAS. "Nous sommes fiers d'accueillir Transgene parmi nos actionnaires. Cela permettra aussi à Vaxxel de bénéficier de l'expérience d'industrialisation de Transgene dans le développement de nouveaux produits biologiques".

Europacorp : +8% avec Tessi (7%) et Amoeba

Balyo : remonte de 6% avec Vilmorin (+5,5%)

Devoteam : +3,7% suivi de Lumibird et Innate (+3%)

Chargeurs : +2,5% avec Lagardère à la veille de l'AG

Sanofi gagne 2,7% après détachement du dividende. Le groupe, qui a confirmé ses objectifs 2020 il y a quelques jours, pourrait être un des gagnants de la pandémie du Covid-19. Associé à l'américain Regeneron, Sanofi travaille à la mise au point d'un traitement pour les patients atteints de la forme sévère du coronavirus. Dans ce cadre, les deux partenaires utilisent le Kevzara qui est normalement indiqué dans le cadre des maladies inflammatoires. Par ailleurs, Sanofi cherche à mettre à profit ses découvertes sur le SRAS pour développer un vaccin visant l'actuelle pandémie...

SII : +1,5% avec ABC Arbitrage et Neurones

Ubisoft : stable en compagnie de GTT, TF1, Valeo

TechnipFMC : -10% suivi de Klepierre et de SES (-9%)

Elis : recule de 8,5% avec DBV, AKKA et Wendel

Mersen : -8% avec Orpea, MdM et Safran

Tarkett (-7,6%) est victime depuis le 29 avril d'une cyberattaque affectant une partie de ses opérations, malgré les mesures de sécurité informatique mises en place. Le groupe a immédiatement arrêté ses systèmes d'information et mis en place les mesures préventives nécessaires visant à protéger ses opérations, ainsi que les données de ses collaborateurs, clients et partenaires.

Air France-KLM (-7,5%) : Bruxelles vient d'autoriser le soutien financier accordé par l'Etat français à Air France. Il y a dix jours, le transporteur a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 4 milliards d'euros octroyé par un syndicat de six banques à Air France-KLM et Air France...

Société Générale : chute de 7,5% après les pertes annoncées la semaine dernière, suivie de Burelle, FFP, Gecina et Bouygues

Total revient sur les 30 euros, en baisse de 7%.

Amundi : -6,5% avec Sodexo, Thales, Alten

Korian : -6% avec Seb, Accor, Vinci, Suez

L'Oreal : -5,5% avec Renault, JC Decaux, Legrand, STM, BNP Paribas et Publicis

Airbus rechute de 5%. Airbus développe actuellement une modification pour les avions des familles A330 et A350 qui permettra aux compagnies d'installer des palettes de fret, directement fixées sur les rails de sièges du plancher cabine, après dépose des sièges passagers. Cette solution contribuera à la continuité des activités des compagnies aériennes. Elle permettra également de pallier la pénurie mondiale de transport de fret aérien, due à l'immobilisation au sol généralisée des avions long-courriers dans le contexte de la pandémie de Covid-19. En outre, cette solution aide le secteur à répondre à la forte demande de vols humanitaires pour transporter rapidement de grandes quantités de matériel médical et d'autres fournitures sur de grandes distances là où le besoin se fait sentir.

Europcar (-4,5%) a annoncé la mise en place d'un plan de financement, destiné non seulement à sécuriser ses liquidités pour faire face à la crise liée à la pandémie de COVID-19, mais aussi à répondre aux besoins anticipés de financement de sa flotte et aux besoins du Groupe pour un redémarrage rapide de ses activités. Notamment via un emprunt de 220 millions d'euros, signé avec les principales banques françaises et internationales du Groupe, bénéficiant d'une garantie de l'Etat français à 90% via Bpifrance.

BioMérieux (-0,2%) a reçu le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence sanitaire américaine, pour l'utilisation en urgence de son test respiratoire 2.1 BIOFIRE (RP2.1), incluant le SARS-CoV-2.