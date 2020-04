Clôture Paris : le CAC40 rechute de 3,77% avec le pétrole

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a rechuté de 3,77% ce mardi à 4.357 points sur fond de nouveau krach pétrolier. Passé hier soir en territoire négatif sur le contrat à livraison rapprochée du mois de mai, le baril WTI a entraîné le Brent dans son sillage, en chute de 25%, sous les 20 dollars. Cette purge témoigne de la panique des opérateurs face à la saturation des capacités de stockage du pétrole, alors que la demande mondiale est en chute libre en raison de la pandémie de coronavirus.

Wall Street corrige aussi ce mardi, le S&P500 rendant désormais 2%.

Donald Trump a "ordonné" à son administration d'élaborer un plan de soutien à l'industrie pétrolière et gazière américaine. "Nous ne laisserons jamais tomber la grande Industrie pétrolière et gazière américaine. J'ai ordonné au secrétaire à l'Énergie et au secrétaire au Trésor d'élaborer un plan qui mettra des fonds à disposition pour que ces entreprises et ces emplois très importants soit garantis à très long terme", a indiqué le leader américain sur Twitter.

ECO ET DEVISES

Les reventes de logements existants aux États-Unis pour le mois de mars 2020 sont ressorties au nombre de 5,27 millions d'unités, contre 5,335 millions de consensus de place et 5,76 millions pour la lecture révisée du mois de février. Ainsi, ces ventes ont décroché de 8,5% par rapport au mois antérieur.

La chute historique du WTI en territoire négatif est liée à des facteurs techniques, mais exprime aussi la panique des opérateurs face à la saturation des capacités de stockage du pétrole. Preuve en est, relativement épargné hier, le baril de Brent de la mer du Nord plonge sous la barre des 20$...

Cette panique sur le marché pétrolier reflète les craintes d'une saturation des capacités de stockage de l'or noir, dans un marché où la demande mondiale a chuté de plus de 30% par rapport à ses niveaux antérieurs à l'épidémie de Covid-19. L'accord de l'Opep+ en vue d'une réduction de l'ordre de 10 millions de barils par jour, conclu il y a deux semaines, est trop modeste et intervient trop tard pour stopper le plongeon des cours. A ces niveaux de cours, une grande partie de l'industrie américaine et canadienne du pétrole de schiste est menacée de disparition, compte-tenu de prix de revient bien plus élevés. Mais de nombreux autres producteurs au sein de l'Opep+, dont la Russie, vont aussi grandement souffrir de cours aussi déprimés...

Sur les devises, l'euro campe sur les 1,0860/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Claranova : +15%. Dans cette période de confinement, Claranova a constaté une forte hausse de l'utilisation de ses applications FreePrints, qui permettent d'imprimer des photos, des albums, des tiles ou des cartes personnalisées directement depuis un smartphone. Ce sont plus de 350.000 nouveaux utilisateurs qui auront téléchargé une application FreePrints pendant ce premier mois de confinement du 15 mars au 15 avril... "La période est propice à ce genre d'activité, ce qui étend la base clients (? 50 millions de téléchargement) susceptibles de réaliser des commandes dans la durée" commente Portzamparc qui souligne que l'impact du Covid-19 sur Claranova devrait rester limité. De quoi viser un cours de 8,71 euros en restant à l'achat.

FreePrints Cards a été classé dans le 'top 5' des applications le plus téléchargées sur les App Store du Royaume-Uni (juste derrière Zoom) et se positionne régulièrement dans les premières places de la catégorie des applications photos et vidéos (devant des applications comme YouTube, Snapchat ou Instagram).

Genfit : +6% avec Poxel (+5%)

FDJ : +4,5% après les comptes résistants suivi de Covivio

AST Groupe gagne 4%. Le constructeur de maisons a annoncé que les travaux avaient repris sur près de 25% de ses chantiers et que son usine POBI était de nouveau opérationnelle à hauteur de 50%. L'activité commerciale s'est poursuivie tout au long de la période de confinement et profite peu à peu de la reprise des nouveaux contacts.

BioMerieux : +3,5% avec Voluntis, Sartorius

Iliad : +2,5% avec ABC Arbitrage, Assystem, Synergie

GTT : +1,5% suivi de Stef, Rallye, ALD et Neurones

PSA Groupe grapille 0,5%. Le constructeur a dévoilé des revenus en retrait mais supérieurs aux attentes au premier trimestre et prévoit un marché automobile en baisse de 25% en Europe cette année, de 10% en Chine, de 25% en Amérique latine et de 20% en Russie. Sur les trois premiers mois de l'année, le propriétaire des marques Peugeot et Opel a enregistré un chiffre d'affaires de 15,2 MdsE, en repli de 15,6% avec des revenus de la seule division Automobile en baisse de 15,7% à 11,9 MdsE. Le consensus 'Bloomberg' attendait un chiffre d'affaires global de 14,6 MdsE. Avec un total de 627.000 véhicules vendus, les ventes mondiales du premier trimestre 2020 sont en baisse de 29,2%, impactées par la crise sanitaire Covid-19.

Somfy : +0,5% avec LVMH, Klepierre

VALEURS EN BAISSE

SES : -11% suivi de Showroomprivé, Abionyx (-10%)

Safran : retombe de 8,5% avec Vinci et Airbus (-6,5%)

TechnipFMC : -7% suivi de Chargeurs, Mersen, Veolia

CGG : -6,5% avec STM, Edenred, 2CRSI et Nexity

Publicis : -6% avec Archos, Bouygues, Bolloré

Société Générale : -5% en compagnie de Schneider, Air Liquide, Legrand, Atari, EDF, Air France KLM, Lagardere

TF1 : -4% avec Spie, Innate et Orange

DMS (-3,7%) a réalisé au 1er trimestre de l'exercice 2020 un chiffre d'affaires de 7,6 ME, en croissance de +16%. Sur le plan commercial, le carnet de commandes en radiologie demeure soutenu, le groupe n'ayant pas enregistré à ce jour d'annulations significatives de commandes, mais principalement des décalages de livraisons à la demande des clients. Afin de répondre à une demande de l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris), DMS Imaging a mobilisé des ressources R&D, Supply chain, Production et Service après-vente pour pouvoir livrer très rapidement, dès avril et mai, des systèmes numériques d'imagerie d'urgence de radiographie thoracique et pulmonaire pour plusieurs hôpitaux de l'AP-HP. Par ailleurs, au-delà des informations communiquées par Hybrigenics Services (filiale à 19,99% d'Hybrigenics), la division DMS Biotech étudie actuellement la possibilité de résoudre la problématique majeure du syndrome de détresse respiratoire aiguë, pathologie à composante inflammatoire qui affecte les patients sévèrement atteints du Covid-19, par l'utilisation de cytokines anti-inflammatoires sécrétées par les cellules souches autologues d'origine adipeuse. Deux projets de recherche sont d'ailleurs en cours dans cette voie avec des cellules souches ombilicales ou issues de la moëlle osseuse : un projet australien mené par la société Mesoblast, cotée au Nasdaq, et l'autre au sein des équipes de recherche de l'AP-HP.

Carrefour (-3,5%) : le Conseil d'administration a décidé de réduire de 50% le dividende proposé au titre de l'exercice 2019, par rapport à ce qui avait été initialement annoncé le 27 févier 2020. Ainsi le dividende sera de 0,23 euro par action, contre 0,46 euro par action initialement prévu.

Danone (-2,7%) a publié un chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre de 6.242 millions d'euros, en hausse de +1,7% en données publiées. La croissance des ventes est de +3,7% en données comparables, intégrant des effets de stockage en mars en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe confirme malgré tout le retrait de ses objectifs pour l'année 2020 compte tenu du manque de visibilité lié au COVID-19 "tout en restant confiant grâce à la force de ses marques, la résilience de sa chaîne de valeur, et la solidité de son bilan".

Vivendi (-2%) : les actionnaires ont approuvé lundi l'augmentation de 20% du montant du dividende pour l'année 2019, en dépit des appels à la modération lancés par le gouvernement français en pleine crise du COVID-19.

Plastic Omnium (-1%). Sur le T1, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2,029 milliards d'euros, en baisse de 2,2% et de 2,7% à périmètre et change constants alors que la production automobile mondiale a chuté dans le même temps de 24,4% du fait de la pandémie de coronavirus. Cette surperformance de Plastic Omnium est "très rassurante", pointe Michael Foundoukidis, analyste chez Oddo BHF. "Même si le deuxième trimestre devrait être plus difficile, la surperformance du premier trimestre est très impressionnante et devrait être plus que suffisante pour plaire aux investisseurs".