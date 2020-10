Clôture Paris : le CAC40 rechute de 1,9%

Le CAC40 a chuté de 1,9% ce lundi à 4.816 points en clôture. La pression est remontée sur les marchés financiers, alors que les inquiétudes sanitaires reprennent le dessus avec l'arrivée d'une nouvelle vague de covid-19 outre-Atlantique, tandis que les annonces de reconfinements en Europe se succèdent à grande vitesse. Les marchés restent par ailleurs toujours dans l'attente d'un compromis politique sur le nouveau plan de soutien à l'économie américaine...

ECO ET DEVISES

En Europe, le pays le plus préoccupant est devenu la France. L'agence Santé publique France a fait état hier d'un record de plus de 52.000 nouvelles contaminations en 24 heures, près de 6.600 de plus que le précédent record de la veille (45.422). Le nombre de patients hospitalisés au cours des sept derniers jours s'élève à 12.176, dont 1.816 admis en réanimation. La France a enregistré 116 décès en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 34.761 morts. Le taux de positivité des tests est passé en 24 heures de 16% à 17%.

Un conseil de défense est prévu demain mardi avec à la clé de nouvelles mesures sanitaires plus contraignantes...

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de septembre 2020 est ressorti à 0,27, contre 0,39 de consensus de marché et 1,11 pour la lecture révisée du mois antérieur. La lecture de septembre est donc mitigée, mais celle du mois d'août a été revue en forte hausse, puisqu'elle était auparavant logée à 0,79.

D'après le Département au Commerce américain ce lundi, les ventes de logements neufs aux États-Unis pour le mois de septembre 2020 sont ressorties au nombre de 959.000, contre 1,016 million de consensus de place et 994.000 pour la lecture révisée du mois antérieur.

Le duel Trump-Biden sera encore surveillé de près cette semaine, tout comme l'évolution des négociations au Congrès sur un nouveau plan de relance de l'économie - qui ne devrait pas se matérialiser avant l'élection du 3 novembre malgré la meilleure volonté des deux parties. Pour l'heure, les marchés misent visiblement sur un succès du candidat démocrate et même sur une prise de contrôle du Sénat par son parti.

L'euro revient ce soir sur les 1,18/$. Le baril de pétrole retombe que les 40$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Genomic grimpe encore de 40% avec Technicolor (+19%)

Groupe Crit : +5% avec Ramsay (+4%) et Showroomp=rivé

Thermador : +3,5% avec Guerbet (+2%)

Drichebourg : +1% suivi de Akwel, Albioma, Lisi et Casino (+0,5%)

Peugeot gagne 0,4%. La voie semble se dégager pour PSA et Fiat Chrysler. La Commission européenne devrait donner son feu vert au projet de fusion entre les deux constructeurs, selon les sources de 'Reuters' et de 'Bloomberg'. Les concessions offertes par le groupe français pour apaiser les craintes de Bruxelles auraient reçu des réactions positives de la part des concurrents et des clients, et ne nécessiteront pas de changements, souligne Bloomberg. Le régulateur devrait ainsi donner son aval à l'opération avant la date limite du 2 février. La Commission européenne avait annoncé à la mi-juin le lancement d'une enquête approfondie concernant le projet de rapprochement entre les deux constructeurs. Bruxelles craignait notamment que l'opération ne nuise à la concurrence sur le marché des petits véhicules utilitaires.

Carrefour (+0,4%) publiera mercredi matin ses ventes du troisième trimestre.

VALEURS EN BAISSE

Navya : -16% suivi de Gensight (-11%) et de Atari (-10%)

AKKA : -8% avec Europcar qui ajourne ses prévisions

Solocal : -7% avec FNAC Darty, Transgene, Actia

Dans le sillage des cours du brut TechnipFMC corrige de 7% avec CGG et Total (-3,6%).

Haulotte : -6% avec Capgemini dans le sillage de la chute de SAP en Allemagne sur des chiffres décevants

AST Groupe : -6% suivi de Accor et de MdM (-5,5%)

Thales : -4,5% en compagnie de Aubay, Seb, ADP, Amundi

Somfy : -4% avec Air France KlM et Nexans

Figeac Aero : -3% avec TF1

Michelin (-2,3%) a signé avec un groupe de 19 banques une nouvelle ligne de crédit revolving multidevises de 2,5 milliards d'euros. Ce crédit remplace la ligne existante de 1,5 MdE signée le 12 juillet 2011 par la Compagnie Financière Michelin, et amendée le 20 juillet 2012 et le 10 décembre 2014.

Renault (-1,7%) malgré Barclays qui a relevé son objectif de cours de 25 à 28 euros.

Sopra Steria cède 2,3% en ce début de semaine. Le groupe a fait le point sur la cyberattaque dont il a été victime le 20 octobre au soir. "Le virus a été identifié : il s'agit d'une nouvelle version du ransomware Ryuk jusque-là inconnue des éditeurs d'antivirus et des agences de sécurité... A ce jour, et après des recherches approfondies, Sopra Steria n'a pas constaté de fuite de données ou de dommages causés aux systèmes d'information de ses clients. Après analyse de l'attaque et élaboration du plan de remédiation, le redémarrage progressif et sécurisé du système d'information et des opérations du Groupe est engagé à compter de ce jour. Le retour à une situation normale dans l'ensemble du Groupe prendra quelques semaines".