Clôture Paris : le CAC40 rechute de 1,30%

LA TENDANCE

Le CAC40 a rechuté de 1,3% à 4.393 points ce vendredi en clôture à l'issue d'une séance encore volatile au gré des variations des prix du pétrole et des dernières publications trimestrielles d'entreprises. Le secteur financier a rechuté, alors que S&P menace les grandes banques françaises... L'agence de notation a abaissé de 'stable' à 'négative la perspective crédit de BNP Paribas, du Crédit Agricole et du Groupe BPCE (Natixis) alors qu'elle observe une augmentation des risques de dégradation des profils de crédit des établissements financiers nationaux résultant des implications économiques et financières de la pandémie de Covid-19. Malgré les mesures prises par les gouvernements pour contenir la pandémie de COVID-19, les économies européennes, dont la France, sont confrontées à un défi sans précédent. "Nous continuons à attendre des mesures budgétaires et monétaires de grande envergure de la France qu'elles atténuent considérablement ce choc cyclique extraordinairement fort pour l'économie, et qu'elles soutiennent le système bancaire dans son rôle clé de soutien budgétaire et monétaire", affirme S&P.

Mais même dans le scénario de base de l'agence, à savoir une reprise économique à partir du troisième trimestre 2020, S&P s'attend à ce que les bénéfices, la qualité des actifs et, dans certains cas, la capitalisation des banques françaises s'affaiblissent de manière significative jusqu'à la fin de 2020 et en 2021.

S&P pourrait prendre d'autres mesures de notation négatives si la reprise économique cyclique venait à être sensiblement plus faible ou retardée, car cela impliquerait un effet bien plus négatif sur la solidité du crédit des banques. Des mesures pourraient également être prises à la suite de développements négatifs idiosyncrasiques dans certaines banques. Pour les cinq plus grands groupes financiers français, même pour ceux dont les perspectives sont actuellement stables (Société Générale), la cristallisation de ces risques entraînerait une dégradation des instruments subordonnés et hybrides...

ECO ET DEVISES

Les commandes nouvelles en biens durables aux Etats-Unis pour le mois de mars 2020 ont plongé de 14,4%, en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de -11,7% et une lecture révisée à +1,1% (contre +1,2%) pour le mois de février 2020. Hors transport, cependant, ces commandes de biens durables ont bien résisté à la crise économique, puisqu'elles ne reculent que de 0,2%, contre un consensus de -5% par rapport au mois précédent et un repli de 0,7% pour la lecture révisée du mois de février.

L'indice final du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'avril 2020 est ressorti à 71,8, contre un consensus de 68 et un niveau préliminaire de 71. L'indice demeure ainsi à très bas niveau, mais dépasse les attentes des économistes.

Le coronavirus a fait désormais plus de 48.000 morts aux Etats-Unis, avec une moyenne d'environ 2.000 par jour selon Reuters. Le nombre des cas de contamination serait voisin de 850.000, avec une augmentation de plus de 30.000 annoncée hier pour la journée de mercredi. Le nombre de nouveaux cas et de décès continue de baisser, notamment à New York, l'épicentre américain de l'épidémie. Dans le monde, plus de 2,68 millions de cas ont été officiellement recensés et plus de 187.000 personnes sont décédées du coronavirus, selon le décompte de l'université américaine Johns Hopkins.

La Banque populaire de Chine (BPC) a baissé son taux d'intérêt à un an de la facilité de crédit ciblée à moyen terme (TMLF), nouvelle mesure destinée à limiter les coûts de financement et soutenir ainsi l'économie face au coronavirus.

Hier jeudi, les dirigeants européens se sont accordés pour la mise en place d'un fonds d'urgence d'environ 1.000 milliards d'euros, destiné à faire face aux répercussions économiques du virus. Les décisions sur les diverses pierres d'achoppement ont été repoussées comme prévu à l'été... La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a averti les dirigeants de la région que la production économique pourrait diminuer de 15% cette année et a mis en garde contre le risque "d'agir trop peu, trop tard" face à cet impact économique de la pandémie de Covid-19.

L'hyper-volatilité se poursuit sur les marchés pétroliers, avec un baril de brent à 21,50$ ce soir. L'euro campe sur les 1,08/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Immersion : +20% avec Erytech (+10%)

Rexel : +9% avec SES Imagotag

Valeo (+8) a vu son chiffre d'affaires trimestriel reculer de 8% à périmètre et taux de change constants à 4,488 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires première monte s'établit à 3,797 milliards d'euros, en baisse également de 8% à périmètre et taux de change constants. En Chine, depuis le 10 février, le groupe a repris progressivement la production dans la totalité de ses 34 usines. Après un très faible niveau d'activité constaté en février, le chiffre d'affaires atteint, en mars, 60% de celui de 2019. Le retour au niveau d'activité de 2019 est attendu au cours du 2ème trimestre. En Europe et en Amérique du Nord, Valeo a adapté sa production en fonction des fermetures décidées par ses clients constructeurs. La reprise progressive de l'activité des constructeurs automobiles devrait intervenir avant fin avril en Europe et fin avril et début mai en Amérique du Nord.

Atari : +8% avec Mauna Kea, Linedate, EOS

Avenir Telecom : +5% avec Korian, Argan, Trigano

Akka : +4% avec Chargeurs, Euronext et Scor

Ingenico : +3% avec Publicis et Claranova

Compagnie des Alpes (+3%) : le chiffre d'affaires consolidé de la pour le premier semestre de l'exercice 2019/2020 s'établit ainsi à 470,5 ME, en contraction de 5,6% et de -6,2 à périmètre comparable par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Le groupe confirme anticiper un chiffre d'affaires des Domaines skiables en baisse d'environ 20% cette année par rapport à l'exercice précédent, soit une baisse de l'ordre de 85 à 90 ME.

Sanofi (+2,3%) a dégagé, au premier trimestre, un chiffre d'affaires en progression de 6,9% à 8,97 milliards d'euros et un résultat net des activités à 2,04 milliards, en hausse de 15,9%. Le bénéfice net des activités par action ressort ainsi à 1,63 euro. Le consensus ' Bloomberg' attendait un bénéfice net de 1,78 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 8,83 MdsE. La société pharmaceutique tablait, avant la publication sur une croissance de son bénéfice par action d'environ 5% à changes constants en 2020. Et Sanofi annonce continuer à anticiper un bénéfice net par action des activités en croissance d'environ 5% à taux de changes constants, "sauf événement majeurs défavorables imprévus". Dans le détail, Sanofi s'attend à ce que l'effet favorable de la pandémie de COVID-19 sur le chiffre d'affaires et le bénéfice net par action des activités au premier trimestre soit en grande partie compensé au deuxième trimestre.

BigBen : +2% avec P&V, Tarkett, Amundi et K&B

Worldline (+2%). Le groupe table désormais sur une performance financière 2020 globalement comparable à celle de 2019, avec un chiffre d'affaires stable ou en retrait de quelques points de croissance (à périmètre et taux de changes constants), un taux de marge d'EBO d'environ 25%, soit même niveau qu'en 2019 (à périmètre et taux de changes constants), et un taux de conversion d'EBO en flux de trésorerie disponible environ au même niveau que sur l'exercice précédent.

Assystem : +1,5% suivi de Savencia, STM, Eramet, SQLI, Sodexo, Assystem

VALEURS EN BAISSE

Archos : -7% suivi de Coface et de Onxeo (-6%)

Mersen : -6% avec Solocal et Geci

Stef : -5,5% avec Société Générale, Devoteam, Manitou

Saint-Gobain (-5%) a publié pour son premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 9,36 milliards d'euros en retrait de 4,9% à structure et taux de change comparables. Le groupe souligne le repli des volumes de 5,5% sous l'effet des perturbations liées à la pandémie, et la bonne tenue des prix à +0,6% dans un environnement de coût faiblement inflationniste. L'effet de change est négatif de -0,5% et l'effet périmètre de -4,4%, reflétant les cessions dans le cadre du plan 'Transform & Grow' et la consolidation de Continental Building Products.

TechnipFMC : -4% avec Neoen, Elior, Hermes et Accor

Bureau Veritas (-3,7%) a réalisé un chiffre d'affaires de 1,14 milliard d'euros au premier trimestre 2020, en repli de 3% par rapport à l'exercice précédent dont -1,9% à taux de change constant. 3 des 6 activités du groupe enregistrent cependant une croissance organique : Marine & Offshore à +8,7% Industrie à +2,9% et Agroalimentaire & Matières Premières à +0,2%.

Natixis : -3,5% avec CGG, Airbus, Bureau Veritas, Schneider, Vallourec, M6

Lagardere (-3%) avec BNP Paribas, Capgemini, IPSOS, Renault, TechnipFMC, et Orpea

BioMerieux : -2,5% avec Catana, Legrand

Air Liquide (-2%) : Le chiffre d'affaires du Groupe s'est établi à 5.370 millions d'euros au 1er trimestre 2020. En dépit de la crise sanitaire qui a fortement affecté la Chine, puis l'Europe mi-mars et enfin l'Amérique et l'Afrique Moyen Orient fin mars, les ventes sont en croissance comparable de +0,6% grâce à la solidité du modèle d'affaires. Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net proche de celui de 2019, à taux de change constant.

Casino (-0,5%) : le groupe stéphanois a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros, en croissance de +7,9% en organique et de +6,4% en comparable en incluant l'impact sur la consommation alimentaire de l'épidémie du Covid-19 depuis mi-mars. En France, la croissance organique ressort à 5,8%, tiré par les formats urbains, la proximité et l'E-commerce et l'Ebitda progresse de 67 ME par rapport au 1er trimestre 2019. Au cours des quatre dernières semaines au 20 avril, la croissance a atteint 24% en moyenne chez Franprix, les supermarchés Casino et la "proximité" et elle a été à trois chiffres dans le commerce alimentaire en ligne.

Vinci (-0,3%) annonce à données comparables, un chiffre affaires en repli de 3,3%, à 9,7 Milliards d'euros, au T1. Le groupe spécialisé dans le BTP et les concessions, explique avoir pris des mesures drastiques pour réduire les coûts et les investissements, après avoir annoncé le mois dernier qu'il renonçait à son objectif de progression du chiffre d'affaires et ses résultats cette année. "La priorité est de reprendre les chantiers partout où cela est possible", souligne Vinci, précisant qu'il espère amorcer cette reprise en France d'ici la fin du mois d'avril.