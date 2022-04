Clôture Paris : le CAC40 rechute de 1,28%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a reperdu 1,28% à 6.645 points ce mardi, dans un marché de nouveau discuté, alors que le prix du baril de pétrole a rebondi ces dernières heures à près de 108$ le brent. Les pays occidentaux, qui évoquent des crimes de guerre des forces russes, ont adopté d'autres sanctions contre Moscou, visant le charbon cette fois et de nouvelles banques, ce qui pourrait contribuer à alimenter une nouvelle flambée des prix des matières premières et accroître par conséquent la pression sur les banques centrales pour agir face au regain spectaculaire de l'inflation.

Du côté des emprunts d'Etat, les rendements continuent de se tendre à l'écoute aussi des derniers sondages en vue de la présidentielle en France...

ECO ET DEVISES

Le marché est dans l'attente des minutes du FOMC de mars, qui seront connues demain soir et pourraient donner plus d'informations sur le timing de la réduction du bilan de la Fed. Rappelons que la Fed avait lancé durant cette réunion son cycle de resserrement monétaire, qui devrait accélérer durant les prochains meeting FOMC avec des gestes potentiels d'un demi-point.

Les indicateurs Markit PMI des services en Europe n'ont pas révélé de grande surprise ce mardi. L'indice espagnol final s'est établi à 53,4 en mars 2022, contre un consensus FactSet de 53,4 également. L'indice italien est ressorti à 52,1, contre 51 de consensus de marché. L'indice français final, en ligne avec les attentes, a atteint 57,4. La France enregistre même sa plus forte progression dans le secteur privé depuis juillet. L'indice allemand a dépassé le consensus, à 56,1 contre 55 attendu. Ces indicateurs signalent tous une expansion de l'activité dans les services en mars.

L'euro campe ce soir sur les 1,09/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Esso repart en hausse de 24% avec M&P (+8%) dans le sillage du baril

Medincell : +4,5% avec Lumibird, Argan (+3,7%) et Nacon

Synergie : +3% suivi de Neoen

Remy Cointreau : +2% suivi de SQLI, Adocia, Euronext

Sanofi : +1,5% avec Ubisoft, Pernod Ricard, McPhy, Dassault Aviation, Savencia

L'Oreal : +1% avec Hermes

Delta Plus Group (+5%) a réalisé un chiffre d'affaires de 344,2 millions d'euros (288,7 ME en 2020). Grâce à cette augmentation de chiffre d'affaires, à la bonne tenue des marges et à une maîtrise de ses coûts de structure, en dépit de la forte hausse des prix de certaines matières et des coûts de transport tout au long de l'année, Delta Plus Group affiche en 2021 une progression en valeur de sa rentabilité opérationnelle. Elle atteint un niveau de 48,1 ME (14% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2021), en hausse de 0,3 points par rapport au niveau d'avant la crise sanitaire (13,7% au 31 décembre 2019). Le résultat net consolidé s'affiche en augmentation de +13,2% au 31 décembre 2021, à 32,7 ME (28,9 ME pour l'exercice précédent. Le résultat net consolidé part du Groupe se monte à 32,4 ME au 31 décembre 2021 (+10,8%).

VALEURS EN BAISSE

Faurecia (-6%) : le secteur automobile retombe avec Renault suivi de Plastic Omnium et Stellantis (-3,5%)

Elis : -6% avec SergeFerrari, Orpea sur les plaintes qui se multiplient et Mersen

Société Générale : -5% avec Elior, Veolia, STM

Atos : -5% avec Rexel, Crédit Agricole, Manitou, SPIE

Trigano : -4,5% avec Airbus, Saint-Gobain, Eiffage, Chargeurs

ADP : -3,5% en compagnie de Bolloré, Alstom et Groupe Gorgé