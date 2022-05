Clôture Paris : le CAC40 rechute de 1,2%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a rechuté lourdement de 1,2% à 6.352 points ce mercredi, après un bref sursaut ce matin... La volatilité reste de mise en bourse dans une ambiance toujours inquiète. La remontée rapide des taux d'intérêt des grandes banques centrales demeure le grand sujet de préoccupation du moment. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a affirmé que la banque centrale US continuerait de durcir les conditions monétaires jusqu'à ce que l'inflation montre des signes clairs de ralentissement, tout en estimant qu'il restait possible de faire atterrir l'économie américaine "presque en douceur", plutôt que de causer une récession. Le patron de la Fed a ainsi affirmé, à l'occasion d'une conférence organisée par le 'Wall Street Journal', que le plan de la Fed était de relever ses taux directeurs par étapes d'un demi-point lors de ses prochaines réunions. Il n'a cependant pas exclu de procéder à des hausses plus importantes, de 0,75 pt si nécessaire...

ECO ET DEVISES

D'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les mises en chantier de logements pour le mois d'avril 2022 sont ressorties sur un rythme de 1,724 million, contre un consensus FactSet de 1,76 million d'unités et un niveau révisé à 1,728 million pour le mois antérieur. Les permis de construire, quant à eux, se sont établis sur un rythme de 1,819 million, alors que le consensus sur la période se situait à 1,81 million. Les permis étaient au nombre de 1,87 million un mois avant.

Les cours du brut pointent en petite hausse après l'annonce d'une baisse surprise des réserves de pétrole aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont reculé de 3,4 millions de barils lors de la semaine close le 13 mai à 420,8 mb. Le consensus tablait sur une hausse de 1,4 mb. Les stocks d'essence ont eux diminué de 4,8 millions de barils (-1,3 mb de consensus), et ceux de produits distillés ont baissé de 1,2 million de barils (-0,8 mb de consensus).

Le baril campe sur les 110$ le brent. L'euro remonte sur les 1,05/$.

VALEURS EN HAUSSE

Gensight : +6% avec ADP, BigBen et Medicell (+5%)

Air France-KLM s'adjuge 5%. Les investisseurs saluent l'annonce surprise de la compagnie franco-néerlandaise qui a indiqué ce matin avoir conclu un partenariat de long terme dans le fret aérien avec le géant du transport maritime CMA CGM, qui devrait rapidement devenir un nouvel actionnaire de référence du transporteur. Dans le cadre d'une probable augmentation de capital d'AF-KLM, telle qu'envisagée en février dernier, CMA CGM prendra jusqu'à 9% du capital de la compagnie sur la durée de leur partenariat, prévu pour une durée de 10 ans.

Adocia : +5% suivi de Genfit et DBV (+4,5%)

Euronext : +4% après ses comptes suivi de Thermador et de Rothschild (+3,5%)

Erytech : +3% avec Synergie, Antin

Coface : +2% avec Alstom, GTT, Lysogène, Inventiva, Ipsen, Neoen

Eramet : +1,5% avec Klepierre, Eutelsat, Faurecia, J-C Decaux, Vallourec, Carmila, SQLI

Quatrième séance consécutive dans le vert pour Engie qui reste confortablement installé en tête du CAC40 à la faveur d'un nouveau gain de près de 1%. Le groupe énergétique reste porté par le relèvement de sa guidance 2022 ainsi que par plusieurs notes d'analystes. Oddo BHF a réitéré ce matin sa recommandation 'surperformance' sur la valeur avec une cible ajustée de 18 à 18,5 euros. La résilience du modèle par rapport aux Utilities traditionnelles est appréciable tandis que le groupe est en mesure de capter des conditions de marché sensiblement plus favorables qui pourront justifier de futurs relèvements des estimations si les conditions de marché restent bien orientées, explique l'analyste. La Deutsche Bank a de son côté revalorisé le dossier de 14 à 15,5 euros tout en réitérant son avis 'achat'.

VALEURS EN BAISSE

Orpea : -19%. Après l'énorme tollé provoqué par la sortie du livre-enquête du journaliste Victor Castanet accusant Orpea d'actes de négligence et de restrictions aux résidents de ses établissements, un deuxième scandale plane au-dessus du spécialiste de la prise en charge de la dépendance.

Une enquête menée par 'Mediapart' et 'Investigate Europe' révèle en effet que le groupe s'est appuyé sur une société holding luxembourgeoise inconnue pour se développer en Europe, tout en évitant les impôts en Italie. Depuis au moins 2009, des dirigeants clés ont transféré des millions d'euros d'actifs vers cette structure parallèle et commis plusieurs irrégularités, selon les conclusions d'Investigate Europe. Le dispositif concerne des dizaines d'établissements européens d'Orpea et a été imaginé par des top managers de l'entreprise. En France, ils ont dissimulé le versement d'une commission secrète de 700.000 euros à un intermédiaire et enregistré des informations fiscales "erronées" dans les états financiers d'au moins 14 entreprises financées par Orpea. En Italie, ils ont enfreint les règles sur la TVA et ont régulièrement transféré la propriété des maisons de repos d'Orpea vers le duché fiscalement plus attractif, peut-on lire dans l'enquête.

Orpea a indiqué à 'Bloomberg' faire la lumière sur les accusations portées contre l'entreprise depuis quatre mois "par le biais d'enquêtes et d'audits extrêmement approfondis" ... "Plusieurs canaux d'information nous ont permis de détecter des faits potentiellement criminels, qui remettent en cause des comportements individuels".

La société a également déclaré qu'elle avait déjà pris des mesures disciplinaires initiales. "Nous poursuivons nos investigations et nous prendrons toutes les mesures et sanctions qui s'avéreront nécessaires", a précisé Orpea. Selon 'Mediapart', le spécialiste des Ehpad a également porté plainte pour "abus de biens sociaux".

Korian suit en repli de 4%

Carrefour retombe de 4% dans le sillage des groupes US qui souffrent après des résultats trimestriels décevants sur fond de résurgence de l'inflation. Casino recule de 4% aussi.

Sword : -3% avec L'Oreal, Haulotte, Sodexo, Remy Cointreau, Navya et Seb

IPSS : -2,5% avec FNAC Darty, S30, DS, OVH et Essilor

Accor : -2,5% avec Oeneo, Aramis, STM

LVMH : -2% avec Hermes, Valneva, Amundi, Michelin et Schneider

Elior reperd 1%. Le géant de la restauration collective a creusé ses pertes au premier semestre, accusant un déficit net de 266 millions d'euros contre une perte de 53 ME un an plus tôt, malgré des revenus des activités poursuivies de 2,239 MdsE, en hausse de 19,8 % (+18% en organique). Le free cash-flow est ressorti à - 59 ME, contre +31 ME l'an dernier, en raison principalement de la forte croissance du chiffre d'affaires aux Etats-Unis et de la poursuite de l'apurement des charges différées pendant la période Covid et ce malgré une légère hausse de l'EBITDA et des dépenses d'investissement quasi-stable.