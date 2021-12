Clôture Paris : le CAC40 rechute de 1,12%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après deux séances de rebond, les marchés boursiers ont déjà corrigé le tir ce vendredi. Le CAC40 reperd 1,12% à 6.926 points en clôture. La BCE a commencé à réduire la voilure monétaire, mais de façon prudente... La banque centrale européenne a ainsi confirmé jeudi la fin de son programme d'achats en période de pandémie (PEPP) en mars prochain, mais elle va en parallèle muscler son programme "classique" pour maintenir un bon niveau de soutien dans un contexte sanitaire et économique encore incertain. La patronne de la BCE, Christine Lagarde, a en outre jugé très peu probable une hausse des taux en 2022 malgré l'inflation qui a atteint 4,9% en novembre dans la zone euro...

ECO ET DEVISES

John Williams, le président de la Fed de New York, a jugé ce jour sur CNBC que l'inflation était trop élevée à ce stade... Il n'estime toutefois pas nécessaire d'accélérer plus encore le 'tapering', qui vient déjà d'être doublé à 30 milliards de dollars mensuels cette semaine à l'issue de la réunion FOMC. En revanche, Williams juge que l'inflation pourrait être un facteur déterminant de la vitesse de l'augmentation ultérieure des taux. Le responsable ajoute que la Fed veut garder un oeil sur les taux d'intérêt réels. Williams précise encore que la situation économique actuelle a peu de comparatifs historiques. Il note toutefois que les valeurs des actifs semblent globalement élevées en comparaison des normes historiques, et qu'il est possible que certains de ces actifs corrigent.

Aux Etats-Unis, où le cycle de reprise est plus avancé qu'en Europe, la Réserve fédérale américaine a adopté un ton plus "faucon"' mercredi soir, en annonçant la fin anticipée de ses achats d'actifs massifs dès mars 2022. Surtout, la Fed envisage désormais de procéder à non moins de trois hausses de taux d'un quart de points l'an prochain. Cela porterait le taux des "fed funds" entre 0,75% et 1%, dans un contexte où l'inflation a atteint 6,8% sur un an en novembre... L'euro campe ce soir sous les 1,13/$. Le pétrole revient à 73,50$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Genfit s'enflamme de 40%, tandis qu'Ipsen rend 8%. Ipsen et Genfit viennent de conclure un accord de licence exclusif pour elafibranor, un composé évalué en Phase III dans la cholangite biliaire primitive, dans le cadre d'un partenariat global de long terme. L'accord confère à Ipsen les droits globaux pour développer et commercialiser elafibranor, candidat médicament de Genfit, 'first-in-class', agoniste des récepteurs PPAR alpha et PPAR delta, dans la cholangite biliaire primitive (CBP). Le médicament expérimental elafibranor est en cours d'évaluation dans l'essai mondial de Phase III, ELATIVE dont les premiers résultats sont attendus début 2023. Genfit reçoit 120 millions d'euros de paiement initial et est éligible au versement de paiements supplémentaires pouvant atteindre 360 millions d'euros, ainsi qu'à des royalties échelonnées, à deux chiffres, pouvant atteindre 20%. En outre, Ipsen devient actionnaire de Genfit à hauteur de 8% du capital, via une prise de participation de 28 millions d'euros.

SII : +8% suivi de Boiron

Rubis s'adjuge près de 5% après avoir annoncé l'acquisition de 80% du capital de Photosol France pour accélérer sa transition vers les énergies renouvelables et la décarbonisation.

Ubisoft : remonte de 4,7% avec Claranova (+4%)

Worldline : +3,7% avec Groupe Gorgé et Ramsay avec Lisi

Orpea : +3% suivi de Haulotte, Casino (+2,7%) avec Cie des Alpes et Gecina

Sodexo : +2% avec DBV, Carrefour, Technip Energies

Burelle : +1,5% avec FDJ, Accor, FNAC Darty, Elior, Neoen

Airbus (+1,5%) bénéficie de la grosse commande ferme d'Air France KLM (+1,5%) portant sur 100 appareils de la famille Airbus A320neo et assortie de droits d'acquisition pour 60 appareils supplémentaires, pour renouveler les flottes de KLM et de Transavia Pays-Bas, et pour renouveler et faire croître la flotte de Transavia France.

VALEURS EN BAISSE

Hermes rechute de 6% avec Navya (-5%) et Lysogène

Guillemot : -4% avec BioMerieux, Exel après les comptes

Soitec : -3% suivi de McPhy, Atari (-2,5%) avec Valeo

Stellantis cède 2%. Le Groupe Crédit Agricole envisage avec Stellantis de créer un acteur paneuropéen de la location longue durée, possédé à parts égales par CA Consumer Finance et Stellantis. CA Consumer Finance deviendrait le partenaire exclusif de Stellantis sur la location longue durée, et la co-entreprise aurait pour objectif de gérer une flotte de plus d'un million de véhicules à horizon 2026. Ce projet de partenariat exclusif entre CA Consumer Finance et Stellantis leur permettrait d'intégrer immédiatement le 'top 5' des acteurs de la location longue durée en Europe.

LVMH : -2% suivi de Mersen, Nexans, Guerbet

Alstom : -1,5% avec Crédit Agricole, Innate, Somfy

BNP Paribas : -1,5% avec Capgemini et Vallourec

Dans le rouge pour la huitième séance consécutive, EDF cède 1% en cette fin de semaine après avoir décroché de plus de 15% jeudi. L'électricien a lancé un avertissement sur ses résultats, conséquence d'une prolongation de l'arrêt des réacteurs de ses centrales de Civaux et de l'arrêt de ceux de la centrale de Chooz. La société a détecté des défauts à proximité de circuits de refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne), ce qui va contraindre le groupe à prolonger son arrêt pour réaliser des travaux et à interrompre la production de la centrale de Chooz (Ardennes), équipée du même type de réacteurs.