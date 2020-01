Clôture Paris : le CAC40 rechute !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après deux séances de rebond, les marchés sont brutalement retombés sur fond de craintes d'une propagation mondiale du coronavirus qui affecterait durablement l'économie internationale. Après deux séances d'accalmie, le CAC40 a rechuté de 1,40% à 5.871 points. En Asie, les principales bourses ont fortement baissé ce matin à l'image de Taiwan, qui a rouvert en repli de 5,75%, soit sa plus forte baisse depuis octobre 2018 ! L'Organisation mondiale de la santé (OMS) tient ce jeudi une réunion d'urgence afin de considérer une 'alarme' mondiale, face à ce développement rapide du virus...

ECO ET DEVISES

Peter Navarro, conseiller commercial de la Maison Blanche, a repoussé sur CNBC l'idée d'une levée des tarifs douaniers imposés à la Chine en cas d'impact significatif du coronavirus sur l'économie chinoise. Il a justifié une fois encore la persistance des taxes douanières, assurant par ailleurs la menée des discussions commerciales sino-américaines de 'phase 2'...

Sur le front économique outre-Atlantique ce jeudi, la lecture avancée du PIB américain (première des trois estimations) pour le quatrième trimestre 2019 fait ressortir une croissance de 2,1%, en ligne avec le consensus de place. Les dépenses réelles de consommation ont augmenté de 1,8%, contre +1,9% de consensus. L'indice des prix rattaché au PIB a progressé de 1,4%, contre +2% de consensus.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis pour la semaine close au 25 janvier 2019 sont ressorties au nombre de 216.000, contre 215.000 de consensus et 223.000 pour la lecture révisée de la semaine antérieure.

La Réserve fédérale américaine a maintenu comme attendu hier, ses taux directeurs à leur niveau actuel. L'objectif de taux des "Fed funds", principal instrument de la politique monétaire aux Etats-Unis, reste donc fixé dans une fourchette de 1,50 à 1,75%, une décision qui a été prise à l'unanimité, a précisé la Fed dans son communiqué.

Après avoir abaissé ses taux par trois fois en 2019 face aux tensions commerciales et au ralentissement de la croissance, la banque centrale américaine a laissé entendre ces dernières semaines qu'elle ne modifierait pas ses taux pendant toute l'année 2020, sauf dégradation imprévue de la conjoncture.

Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a affirmé voir des "signes de stabilisation" de la croissance mondiale après le ralentissement de 2019, mais il a ajouté que le coronavirus était "un risque" pour la croissance, qui "crée de l'incertitude pour les perspectives économiques mondiales", a-t-il souligné. "Au vu des incertitudes, je ne vais pas spéculer à ce stade... Nous surveillons attentivement la situation. Notre travail à terme, est de savoir quelles seront les conséquences (du virus 2019-nCoV : ndlr) pour l'économie américaine et pour le respect de notre double mandat" en tant que banque centrale, a ajouté M. Powell.

La Fed prévoit par ailleurs de réduire progressivement ses achats de bons du trésor à court terme lorsqu'elle aura atteint un "ample" niveau de réserves, sans doute au courant du 2ème trimestre 2020, a indiqué Jerome Powell. La Fed intervient depuis l'automne dernier pour fournir de la liquidité au système bancaire et éviter des tensions sur les taux courts... L'euro campe sur les 1,10/$, tandis que le baril reste discuté à 58,75$ le Brent.

VALEURS EN HAUSSE

Abionyx : +6% avec X-Fab

Onxeo gagne 5,5%. Le groupe a conclu en effet un accord de recherche clinique avec Gustave Roussy, le premier centre européen de lutte contre le cancer, afin de mener l'étude REVOCAN de phase 1b/2 ayant pour objectif d'évaluer l'effet d'AsiDNA, l'inhibiteur "first-in-class" de la réparation de l'ADN tumoral d'Onxeo, sur la résistance acquise au niraparib, un inhibiteur de PARP (PARPi), dans le cadre de son indication approuvée dans le traitement d'entretien de deuxième ligne du cancer de l'ovaire en récidive.

Pierre & Vacances (+3%) reste porté par son nouveau plan stratégique à l'horizon 2024 dévoilé hier.

Tikehau : +3% avec Eurazeo, Aures

Cie des Alpes : +1% suivi de Transgene, Casino, Euronext (+0,5%) et Suez

Iliad : inchangé avec Air Liquide, AXA, Faurecia, Carrefour, Getlink et Alstom

VALEURS EN BAISSE

DBV Technologies (-12,7%) va lancer une augmentation de capital. Sous réserve des conditions de marché, elle va lancer une offre globale d'actions ordinaires nouvelles, pouvant prendre la forme d'American Depositary Shares (ADS), d'un montant total de 125 millions de dollars. L'offre globale sera composée d'une offre au public d'actions ordinaires sous la forme d'ADS aux Etats-Unis, au Canada et dans certains pays en-dehors de l'Europe, et d'une offre exclusivement adressée à des investisseurs qualifiés en Europe (y compris en France).

SES chute encore de 10% suivi de Balyo (-8%) et de EOS

TechnipFMC (-6,5%), aligne une huitième séance consécutive dans le rouge ! Le titre souffre de la poursuite du repli des cours de l'or noir sur fond de craintes sur la demande liées au coronavirus mais également de l'annonce d'une hausse plus marquée qu'anticipée des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine passée. Jefferies a réitéré son conseil 'conserver' sur la valeur tout en coupant sa cible de 19 à 16 euros.

Aubay : -6% malgré un exercice de bonne facture, avec des indicateurs de performance tous bien orientés. La croissance organique annuelle s'est inscrite à +4,3%, malgré une base de comparaison élevée et des facteurs exogènes ponctuellement défavorables au 4ème trimestre en France. L'objectif de marge opérationnelle d'activité était fixé dans une fourchette de 9,5% à 10,5%. Le groupe anticipe d'ores et déjà que celle-ci, se situera dans le milieu de l'objectif, soit autour de 10%. L'activité reste dynamique et bien orientée en ce début d'année 2020, portée par une demande soutenue de la part des principaux clients. Pour l'exercice 2020, Aubay vise un objectif de chiffre d'affaires de 450 ME soit une hausse de 8%.

Adocia : -6% avec Poxel et SMCP

Devoteam : -4,5% avec Innate, Remy Cointreau (-3,5%)

Mersen : -3,5% avec Korian et IPSOS

Seb (-3%) qui compte 7 usines en Chine, dont 1 située dans la province de Wuhan - Hubei, a annoncé qu'il prolongera la fermeture de ses usines, actuellement en période de vacances du nouvel an chinois, d'une semaine supplémentaire, du 3 février au 10 février. L'usine de Wuhan restera fermée jusqu'à nouvel avis des autorités.

JCDecaux perd 3%. Barclays a dégradé le dossier à 'sous-pondérer' en visant 23,5 euros.

Total recule de 2,5% avec Beneteau, Eutelsat

Groupe Crit (-2,2%) a dégagé un chiffre d'affaires 2019 de 2,489 milliards d'euros, en léger repli de 0,4%. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 606,5 ME, en baisse de 4,1% (-3,4% en organique corrigé des jours ouvrés). Groupe Crit assure que son niveau d'activité enregistré en 2019 se traduira positivement dans les résultats de l'exercice. Au regard du contexte économique et d'un secteur automobile difficile, le groupe entend maintenir des niveaux d'activité et de rentabilité élevés tant sur la division Travail temporaire & Recrutement que Multiservices. En 2020, le groupe sera particulièrement attentif aux opportunités de croissance externe afin de se renforcer en Europe et aux Etats Unis.