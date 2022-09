Clôture Paris : le CAC40 rebondit de plus de 2% après 6 séances de baisse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le rebond timide en matinée de ce vendredi s'est accéléré dans l'après-midi en bourse de Paris, mettant fin à une série de six séances consécutives de baisse. Le CAC40 reprend en clôture 2,21% à 6.167 points. La publication des chiffres du chômage US cet après-midi, marquée par un rythme des créations d'emplois en repli en août et un chômage qui remonte, a fait dire aux investisseurs que la Réserve Fédérale n'osera pas aller trop loin dans son mouvement de relèvement des taux, sous peine de plonger l'économie US dans la récession...

ECO ET DEVISES

Selon le Département américain au Travail, les créations de postes non-agricoles du mois d'août se sont établies au nombre de 315.000, contre 300.000 de consensus FactSet et 526.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. Les créations de postes dans le privé sont ressorties à 308.000, contre 295.000 de consensus et 477.000 un mois plus tôt. Le taux de chômage a augmenté néanmoins à 3,7%, contre 3,5% de consensus... Le salaire horaire moyen a progressé un peu moins que prévu, en augmentation de 0,3% par rapport au mois précédent et de 5,2% sur un an. Le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,4%. Les créations d'emplois dans le secteur manufacturier ont été au nombre de 22.000, contre 18.000 de consensus.

Les commandes industrielles américaines pour le mois de juillet 2022 se sont établies en recul de 1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +0,2% et après un gain (révisé) de 1,8% sur le mois antérieur.

Les marchés sont donc pour l'heure bien orientés, les opérateurs tentant quelques achats jugés à bon compte après la purge récente. L'euro pointe à la parité face au dollar, le brent revient à 94$.

VALEURS EN HAUSSE

Forsee Power : +8% avec Atos qui remonte de 6,6% avec Ekinops et S30 (+5,8%)

Lisi : +5,5% avec Latecoère, Navya, Elior

Société Générale : +4,5% avec Valeo, Amundi

LafargeHolcim : +4% suivi de Verallia, STM, Faurecia, Airbus, Tikehau et Alten

Saint-Gobain (+3,7%) a finalisé la cession de son activité de transformation verrière Saint- Gobain Glassolutions Grand Ouest, à un groupe d'investisseurs privés mené par d'anciens managers du Groupe. Cette activité, qui opère dans la transformation verrière dans le Nord- Ouest de la France et dans l'installation verrière dans la France entière, a généré un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2021 et emploie 420 personnes. Cette opération, dont le montant n'a pas été précisé, s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan "Grow & Impact". Elle permet à Saint-Gobain en France de concentrer ses investissements sur des solutions innovantes pour la construction durable, telles que l'offre vitrage bas carbone, qui vient d'être lancée commercialement, ou encore le recyclage des vitrages en boucle fermée.

Showroomprivé (+3,2%) a été informé de la réalisation le 31 août de l'acquisition par David Dayan (à travers la société Ancelle qu'il contrôle) du solde de la participation détenue par Thierry Petit (directement et par l'intermédiaire de TP Invest), soit 13.932.963 actions SRP Groupe. Cette acquisition a été réalisée par voie d'une opération hors marché au prix de 1 euro par action, financée par voie d'un emprunt souscrit par Ancelle à hauteur de 10 millions d'euros et, pour le solde, réalisée par voie d'échange contre des actions d'une société non cotée dans laquelle TP Invest et Ancelle détiennent toutes deux une participation. L'actionnaire de référence Ancelle détient désormais 37,17% du capital et 47,81% des droits de vote de SRP Groupe.

Air France KLM : +3,5% avec Capgemini, Scor, Wendel et Renault

Engie reprend aussi 3% au-dessus des 12 euros. Face aux craintes concernant l'approvisionnement énergétique de la France, la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor, s'est montrée rassurante ce vendredi sur la situation pour le gaz dans l'Hexagone, au lendemain de l'arrêt des livraisons de gaz naturel du russe Gazprom à l'énergéticien français. "A priori on ne manquera pas de gaz" cet hiver, sauf si "les besoins en gaz augmentent beaucoup, soit en raison d'un hiver très rigoureux, soit en raison d'un affaiblissement de la production d'électricité par d'autres moyens que le gaz (en fonction de la disponibilité du parc nucléaire, par exemple)", a indiqué la patronne d'Engie sur 'RTL'.

Arkema : +3% avec BNP Paribas, SopraSteria, Sodexo, Accor, Chargeurs, Alstom et Crédit Agricole

Thalès remonte de 2,3%. Berenberg a revalorisé le dossier de 144 à 151 euros tout en confirmant son avis 'achat'. Thales est l'un des meilleurs moyens de jouer l'augmentation des dépenses de Défense en Europe, selon le broker.

VALEURS EN BAISSE

Deezer : -5,5% avec Voltalia (-3,5%) et Guillemot

Neoen : -3% avec Ramsay (-2%) et Neurones

Bonduelle : -1% avec Nacon

bioMérieux ne profite pas du rebond du marché en cette fin de semaine avec un titre qui cède encore 0,5%. La valeur, qui aligne une sixième séance d'affilée dans le rouge, est notamment pénalisée par une note de la Société Générale qui vient de dégrader le dossier à 'conserver' tout en ramenant son objectif de 126 à 101 euros. La société a dévoilé mercredi soir de solides résultats semestriels et a revu en légère hausse ses objectifs annuels.