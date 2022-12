Clôture Paris : le CAC40 rebondit de 2% !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a affiché un net rebond mercredi, en hausse de 2,01% en clôture à 6.580 points. Une remontée sans grand volume, principalement guidée par les poids lourds de la cote comme TotalEnergies, Sanofi ou les acteurs du luxe qui se reprennent après leur récent passage à vide à l'image de Kering. Des achats à bon compte dans le cadre d'un petit "rallye de Noël", aidé par un sursaut identique à Wall Street.

Rappelons que la semaine prochaine sera écourtée : les bourses en Europe et aux Etats-Unis observeront en effet une pause lundi, au lendemain des fêtes de Noël. En attendant, les chiffres définitifs des dépenses des ménages et de l'indice d'inflation PCE aux Etats-Unis, prévus jeudi, pourraient offrir aux investisseurs de nouveaux éléments sur la trajectoire des taux de la Fed qui continue d'intriguer les marchés... L'euro campe sur les 1,06/$ en attendant et le pétrole remonte encore à 82$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Interparfums (+6,5%) après avoir signé un accord de licence parfums avec Lacoste.

CGG : +6% avec le baril, suivi de Ubisoft (+5%) et de Moncey

Nexity : +4,5% avec K&B, Korian, McPhy, Valeo et S30 avec Nacon

Atos : +3,5% suivi de SergeFerrari, Chargeurs, Air France, Eramet, Bastide, Vallourec

TotalEnergies reprend 3%. Le groupe pétrolier a annoncé une nouvelle découverte de gaz offshore sur le bloc 6 au large de Chypre.

Soitec progresse de 3%. Stifel a débuté le suivi de Soitec avec un conseil 'achat' et 205 euros dans le viseur.

Société Générale : +3% avec Scor, Vivendi, Kering, Faurecia, L'Oréal etSanofi

2CRSi grimpe de 2%, après avoir remporté un contrat cadre sur 3 ans avec un acteur majeur des services de logistique pour un montant ferme de 14,8 millions d'euros.

bioMerieux gagne 2%. La SocGen est passée à l''achat' sur bioMerieux en visant 113 euros.

Compagnie des Alpes (+1,2%) a signé le 16 décembre un nouveau financement de type crédit à terme (" Term Loan "), maturité 5 ans, avec ses principaux partenaires bancaires pour 200 millions d'euros. Alors que la ligne RCF est destinée à constituer la liquidité confirmée du groupe, ce nouveau prêt doit servir à financer les besoins généraux à venir, notamment ceux liés à la croissance. Il sera tirable au gré des besoins, et ce pendant une période de disponibilité de 12 mois. L'amortissement est in fine, au 16 décembre 2027.

VALEURS EN BAISSE

Elior reperd 3,5%. JP Morgan a relevé son objectif de cours de 2 à 2,80 euros ('sous-pondérer').

Poxel : -2% avec Deezer et Medincell (-1,5%) suivi de Believe