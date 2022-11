Clôture Paris : le CAC40 rebondit de 2,77% !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a nettement rebondi ce vendredi, en hausse de 2,77% en clôture à 6.416 points. L'indice parisien reprenait même plus de 3% dans l'après-midi, de retour sur ses meilleurs niveaux depuis le mois d'août grâce à un palmarès "boosté" par les bons résultats de la Société Générale et de JCDecaux, ainsi que par la remontée des acteurs du luxe dopés par des rumeurs en provenance de Chine sur l'abandon de la politique de '0-Covid', avec la mise en place d'un "plan de réouverture conditionnelle". L'espoir d'un allègement des restrictions sanitaires en Chine est donc une bonne nouvelle pour un grand nombre de grandes entreprises exportatrices cotées à Paris... En Asie, Shanghai a repris 3% ce matin et Hong Kong plus de 5%.

L'euro remonte ce soir sur les 0,99/$. Le pétrole grimpe à 97,60$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

JCDecaux bondit de 14% au lendemain de la publication de revenus trimestriels plus élevés qu'anticipé. Sur les trois mois clos fin septembre, le groupe a vu son chiffre d'affaires ajusté progresser de 14,4% à 808,4 millions d'euros. En organique, la croissance ressort à 9%, ce qui dépasse la prévision de la direction d'environ +7%. En ce qui concerne le quatrième trimestre, JCDecaux a indiqué continuer à enregistrer une dynamique commerciale solide malgré la poursuite des restrictions de mobilité en Chine. Il table sur un taux de croissance organique autour de 3% par rapport au quatrième trimestre 2021.

GenSight Biologics (+12%) a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de crédit d'un montant total de 35 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement, soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI).

Believe (+10%) anticipe désormais que sa croissance organique dépassera +30% en 2022, un niveau supérieur aux attentes présentées le 3 août 2022 (environ +29%) et supérieur également à la fourchette présentée lors de l'introduction en bourse pour la période 2021-2025 (+22% à +25%). En raison d'une croissance organique plus élevée qu'attendue précédemment, Believe table désormais une marge d'EBITDA ajusté d'environ 4,5%, un niveau supérieur aux attentes précédentes d'une marge stable par rapport à la marge de l'année dernière (2021 : 4%).

Eramet : +9% suivi de Faurecia (+8%) et de Vallourec (+7%)

Le secteur du luxe se distingue sur fond de rumeurs chinoises ! En progression de 7% Kering, Hermès (+3,7%) et LVMH (+5%), Dior (+5%) surperforment le CAC40 en cette fin de semaine. L'Oreal grimpe aussi de 6,5%.

MedinCell (+6,4%) bénéficie de l'actualité de son partenaire Teva qui vient de redéposer auprès de la FDA américaine la demande de mise sur le marché de mdc-IRM, un traitement injectable sous-cutané de rispéridone à action prolongée pour le traitement d'entretien de la schizophrénie utilisant la technologie propriétaire de MedinCell. Teva est confiant quant à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché et prévoit de lancer la commercialisation de mdc-IRM sous le nom Uzedy au cours du 1er semestre 2023. MedinCell est potentiellement éligible à l'encaissement de milestones de développement et commerciaux pour un montant pouvant atteindre 122 M$, et de royalties sur les ventes nettes.

Guillemot : +5% avec Derichebourg, Remy Cointreau

Neoen : +4% avec Alstom, Arkema, BigBen, Michelin, Saint-Gobain

Amundi : +3,5% en compagnie d'Icade, Pernod Ricard, STM, SoiTec, Schneider

En hausse de 2,5%, la Société Générale grimpe après une publication trimestrielle robuste et nettement supérieure aux attentes des analystes. Soutenue par ses activités de trading qui ont bénéficié de la volatilité des indices, la banque rouge et noire a dégagé sur les trois mois clos fin septembre un bénéfice net de 1,5 milliards d'euros, contre 1 MdE de consensus, pour des revenus en hausse de 2,3% à 6,86 MdsE (6,28 MdsE de consensus). Le troisième trimestre a été "marqué par une augmentation des revenus, une maîtrise continue des charges d'exploitation et un coût du risque contenu, tout en maintenant une politique de provisionnement prudente", a déclaré le directeur général de la SocGen, Frederic Oudea. Dans les activités de marché, très surveillées, les revenus des activités taux, crédit et change ont bondi de 34,2% à 538 ME, contre une hausse moyenne de 23% pour les principales banques de Wall Street.

VALEURS EN BAISSE

Navya rechute de 8,6% suivi de SFPI (-7%)

Orpea : -3% avec Aures, DBV

Thales cède 2,5% avec Bic, ALD, Dassault Aviation

Valneva : -1,5% avec Genfit