Clôture Paris : le CAC40 rebondit de 2,03%, de retour au-dessus des 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a rebondi de 2,03%, de retour au-dessus des 7.000 points, à 7.025 points en clôture. Le marché encore hésitant à la mi-journée a accéléré dans l'après-midi, dans la foulée des annonces de la BCE... Le secteur bancaire a malgré tout peiné à rebondir malgré l'intervention en urgence de la Banque nationale suisse qui a joué les pompiers de service en confirmant un emprunt pouvant monter à 50 milliards de francs suisses pour aider la banque Crédit Suisse en difficultés. Le titre CS a repris ce soir 19% à 2,02 CHF.

La Banque centrale européenne a annoncé pour sa part une hausse de 50 pts de base de ses taux directeurs. L'autorité monétaire a aussi revu ses prévisions d'inflation en baisse, tout en restant supérieur à l'objectif des 2% pour les années à venir : Elle table ainsi désormais sur une inflation de 5,3% en moyenne cette année dans la zone euro, contre 6,3% prévu en décembre dernier... Commentant les décisions de la BCE, Christine Lagarde a considéré qu'il n'y avait "pas de compromis entre les prix et la stabilité financière, tout en restant "déterminée à lutter contre l'inflation", ajoutant que "le secteur bancaire était dans une situation bien plus solide qu'en 2008". La patronne de la BCE a poursuivi en estimant qu'elle "ne voyait pas la nécessité d'étudier des outils alternatifs, pour le moment"...

Rappelons que la BCE avait déjà réhaussé ses trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base en février dernier, tout en prévoyant de continuer à les relever... Les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt avaient été relevés à, respectivement, 3%, 3,25% et 2,5% le 8 février dernier.

Le Conseil des gouverneurs avait précisé à cette occasion qu'il continuerait d'augmenter sensiblement les taux d'intérêt à un rythme régulier et "de les maintenir à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme"...

VALEURS EN HAUSSE

Verimatrix remonte de plus de 6% avec Ubisoft (+5%) et Hermes (+5,5%) avec Scor et Akwel

Dassault Systemes : +4% suivi de Interparfums, Elior, Dior, SMCP et Jacquet Metals

Vetoquinol : +3,5% suivi de LVMH, L'Oreal et Séché

Alten : +3% avec Savencia, Claranova, Schneider, Safran, Derichebourg

Air France-KLM (+3%) a finalisé le remboursement intégral de son prêt garanti par l'Etat français (PGE), franchissant ainsi l'une des dernières étapes vers le remboursement intégral des mesures de soutien en liquidité octroyées par les États. Air France-KLM a ainsi entièrement remboursé les 2,5 milliards d'euros d'encours restants sur le montant initial de 4 milliards d'euros de prêt garanti par l'État français, accordé pendant la crise du Covid-19.

STM : +2,5% avec Airbus, Kering, Seb, Sodexo, Eurofins, Transgène, Capgemini, Wendel

Axa reprend 2,1%, tandis que l'assureur avait limité sa baisse à 5% hier. De la même manière, BNP Paribas se contente d'un rebond de 1,5% après avoir perdu 10% la veille. Crédit Agricole est stable et la SG recule encore de 1%... La Société Générale avait pourtant déjà été la banque française la plus affectée hier (-12%).

FDJ : +2% avec Vinci, Faurecia, AXA et Essilor

Ipsen gagne 1,5%. Barclays reste positif sur le dossier en visant un cours de 115 euros.

VALEURS EN BAISSE

Lumibird : -4,5% avec Adocia, suivi de Vantiva (-3,5%)

LDC : -3% avec Aramis

Xilam : -2,5% suivi de Inventiva, Lhyfe,

Vallourec perd encore 2% et chute ainsi de plus de 20% en une semaine. Les inquiétudes autour de la santé du secteur bancaire conduisent à des doutes sur la conjoncture économique. Par voie de contagion, on craint une baisse de la consommation de pétrole, tandis que le baril brent a chuté à 74$, au plus bas depuis plus d'un an.

CGG : -1,5% avec TotalEnergies, Infotel, Synergie

Korian : -1% avec Orpea, Icade, Assystem