Clôture Paris : le CAC40 rebondit de 1,51%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La Bourse de Paris a rebondi ce lundi de 1,51% avec un CAC40 qui a rattrapé une grande partie de sa chute de 1,78% vendredi. L'indice parisien remonte ainsi proche des 7.300 points, à 7.295 points. Le luxe, l'automobile et les banques ont contribué principalement à cette remontée...

L'optimisme reprend le dessus, alors que les investisseurs anticipent un relèvement des taux de la Fed de 25 points de base lors de sa prochaine réunion du 22 mars, même si certains analystes envisagent la possibilité d'une hausse d'un demi-point si l'inflation reste élevée et la croissance forte... En attendant, Philip Jefferson, membre du conseil des gouverneurs a expliqué que la Fed répondra à l'inflation rapidement et avec fermeté, afin de préserver sa crédibilité et d'ancrer son repli, ajoutant que la croissance des salaires est encore trop élevée pour le retour vers l'objectif des 2%... Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland, a indiqué pour sa part que la Fed "doit en faire un peu plus encore". Elle espère que l'inflation puisse être maîtrisée sans provoquer de récession, mais a ajouté que les risques liés à l'inflation restaient orientés à la hausse. Enfin, Jamie Dimon, l'emblématique patron de JP Morgan Chase, n'exclut pas l'hypothèse de taux à 6% aux États-Unis, alors que l'inflation reste pressante... L'euro campe sous les 1,06/$. Le pétrole reste proche des 82$.

VALEURS EN HAUSSE

Esso reprend 9% suivi de Mauna Kea et de DBV

Eramet, qui restait sur 6 séances de baisse, rebondit de 8%. Oddo BHF a relevé sa cible de 141 à 143 euros tout en maintenant son conseil 'surperformer'.

Vantiva : +6,5% avec Elior, Assystem

Korian : +5,5% avec S30, Atos, Solocal, Icade, Derichebourg

Faurecia : +4% avec Axa (+3,5%) suivi de Transgène, Carmila

Vilmorin : +3% suivi de Valeo, Orpea

Michelin gagne 2,7%. Goldman Sachs a relevé à l''achat' sa recommandation sur le dossier avec un objectif de cours remonté de 27 à 35 euros.

BNP Paribas (+2,5%) et Société Générale (+1,5%) sont recherchés, LVMH et Hermès gagnent aussi plus de 2%.

Alten progresse de 1,6%. Bryan Garnier a rehaussé son objectif sur le groupe d'ingénierie et de conseil en hautes technologies de 169 à 172 euros tout en maintenant son avis 'conviction à l'achat'.

VALEURS EN BAISSE

OVH : -4% suivi de Nicox (-3%)

SES chute de 3,5% après la présentation de résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. L'opérateur satellites a dégagé sur la période un Ebitda ajusté en hausse de 3% à 276 millions d'euros, contre 283 ME de consensus, pour des revenus de 544 ME (+17%). La marge associée s'effrite ainsi sur un an de 57,9% à 50,7%, inférieure aux 52,7% attendus par le marché. La perte nette atteint 232 ME contre un profit de 248 ME sur la même période de l'exercice 2021. Sur l'ensemble de l'année 2022, la firme enregistre un Ebitda ajusté de 1,1 MdE (+1,3%) pour des revenus de 1,94 MdE (+9,1%). Le carnet de commandes brut de SES-17 et O3b mPOWER est en hausse de +28% sur un an et s'élève à plus d'un milliard de dollars. Le profit net s'établit à 189 ME contre 323 ME en 2021. En 2023, le management table sur un Ebitda ajusté compris entre 1,010 et 1,050 MdE pour un chiffre d'affaires de 1,95 à 2 MdsE. Le groupe propose le versement d'un dividende 2022 de 0,50 euro par action, conforme à la politique de rémunération des actionnaires stable à progressive du Conseil...

Inventiva : -2% avec Abivax, Claranova, Lagardere (-1,5%)

Bic : -1% suivi de Quadient, Edenred, Xilam, Neoen