Clôture Paris : le CAC40 rebondit de 1,3%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 a regagné 1,30% à 6.430 points ce mardi, malgré les craintes de voir l'économie fortement ralentir sur fond de guerre en Ukraine qui s'éternise et de crise sanitaire en Chine qui perdure... Wall Street se reprend un peu aussi sur des achats à bon compte dans la foulée de bons chiffres de la consommation.

ECO ET DEVISES

Les ventes de détail américaines se sont révélées résistantes au mois d'avril... Elles ont augmenté de 0,9% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus FactSet, et de 0,6% hors automobile contre 0,3% de consensus. Hors véhicules et essence, la consommation a grimpé de 1% par rapport au mois antérieur, contre 0,8% de consensus de marché.

D'après la Fed ce mardi, la production industrielle américaine du mois d'avril 2022 a grimpé de 1,1% en comparaison du mois antérieur, contre 0,4% de consensus. La production manufacturière s'est quant à elle appréciée de 0,8%, contre 0,3% de consensus de marché. Le taux d'utilisation des capacités a été de 79%, contre 78,6% de consensus et 78,2% un mois avant.

La Fed est-elle en train de faire plonger l'économie américaine en récession, contrainte en effet de rehausser ses taux à un rythme accéléré afin de contrer l'inflation, au plus haut d'une quarantaine d'années ? La question mérite d'être posée. Elon Musk a jugé hier que les USA étaient probablement déjà en récession... "Ces choses passent et il y aura à nouveau des périodes de boom", a déclaré Musk au sommet 'All In' de Miami Beach. "Ce sera probablement difficile pendant, je ne sais pas, un an, peut-être 12 à 18 mois".

Les craintes de récession ont augmenté récemment, alors que la Réserve fédérale resserre sa politique monétaire pour aider à calmer l'inflation qui est proche de son rythme le plus élevé depuis le début des années 1980. Pourtant, les chances de ralentissement au cours de l'année à venir s'élèvent actuellement à 30%, selon la dernière enquête mensuelle de Bloomberg auprès des économistes.

Le président de la Fed, Powell, intervient ce soir lors d'un événement en direct du Wall Street Journal. Il devrait confirmer l'attention majeure portée par la Fed sur l'inflation. Il devrait également réitérer les prévisions de la Fed portant sur des hausses de taux de 50 points de base au cours des deux prochaines réunions, une poussée rapide vers le taux neutre et la possibilité pour la banque centrale de ramener les taux en territoire restrictif si cela se justifie. Le marché sera probablement plus intéressé par l'opinion de Powell sur l'impact, le cas échéant, de la récente chute des actifs à risque. Jusqu'à présent, les responsables de la Fed n'ont exprimé aucune inquiétude sur le sujet. Ils ont également exprimé leur désir de voir un nouveau durcissement des conditions financières. D'autres sujets d'intérêt tournent autour de la taille du bilan et de la question de savoir si Powell a commencé à voir des signes indiquant que l'inflation pourrait atteindre un pic.

L'euro remonte ce soir sur les 1,05/$. Le pétrole reste ferme à près de 115$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Adocia +11% avec Avenir Télécom

Poxel : +7% avec Elior et Orpea qui remonte

LFE : +6% avec Valneva qui rebondit après sa chute d'hier avec Lysogène

Engie (+5,5%) a publié son information financière au 31 mars 2022, évoquant une performance opérationnelle robuste dans des conditions de marché exceptionnelles, et faisant état d'une révision à la hausse de ses perspectives 2022. Le chiffre d'affaires s'est établi à 25,6 milliards d'euros, en hausse de 85% en brut et 84,4% en organique. L'Ebitda a été de 4,6 milliards d'euros, en hausse brute de 49% et de 50,7% en organique. L'Ebit, qui s'est élevé à 3,5 milliards d'euros, a enregistré une hausse brute de 74% et de 76,4% en organique. Le cash flow des opérations est légèrement négatif de 0,1 MdE. La dette financière nette se monte à 27,3 MdsE, en hausse de 2 MdsE par rapport au 31 décembre. La dette nette économique se situe à 40 MdsE, augmentée de 1,7 MdE en comparaison de fin décembre 2021.

Compte tenu de la très forte performance du premier trimestre 2022 et d'une réévaluation des hypothèses, portant notamment sur l'évolution du prix des commodités, pour le reste de l'année, Engie prévoit désormais que le résultat net récurrent, part du Groupe (RNRpg) pour l'année 2022, se situera dans une fourchette de 3,8 à 4,4 milliards d'euros, sur la base d'une fourchette indicative d'Ebitda allant de 11,7 à 12,7 milliards d'euros et d'EBIT de 7 à 8 milliards d'euros. Compte-tenu du contexte actuel de forte volatilité, la fourchette de guidance a été élargie. Les prévisions d'Engie pour 2022 reposent sur la force de son modèle intégré. Depuis le début de la crise, Engie a pris de nombreuses mesures pour augmenter et diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que pour optimiser ses positions de couverture du gaz. En présentant la révision à la hausse de sa guidance, Engie a envisagé divers scénarii, dont celui d'une rupture d'approvisionnement en gaz. Dans la grande majorité de ces scénarii, et compte-tenu des mesures de gestion des risques mises en place, la performance attendue pour 2022 reste résiliente grâce à son modèle économique intégré, qui repose sur un portefeuille de capacités renouvelables en croissance, d'importantes Infrastructures régulées et des centrales thermiques flexibles.

Engie continue de viser une notation de crédit 'strong investment grade' et un ratio de dette nette économique sur Ebitda inférieur ou égal à 4,0x sur le long-terme. Le groupe réaffirme sa politique de dividende, basée sur un taux de distribution de 65 à 75% du RNRpg et le dividende plancher de 0,65 euro par action pour la période allant de 2021 à 2023.

Eramet : +5% avec Mauna Kea, Orapi

Imerys : +4% avec SergeFerrari et Transgène

SG : +3% suivi de GL Events, Worldline, Nexans, Schneider, Nacon, Claranova, Atos

Renault : +2,5% avec S30, STM, LVMH, Alstom, STEF, Believe, JC Decaux, Crédit Agricole

VALEURS EN BAISSE

Rallye : -8% avec Casino (-3%)

AB Science : -4% avec Axway, Aures (-3%) et Waga (-2%)

Plastivaloire (-1,5%) annonce avoir retrouvé au deuxième trimestre de son exercice 2021-2022 un niveau d'activité très proche de celui réalisé lors du deuxième trimestre 2020-2021, mais également du 2ème trimestre 2019-2020 avant crise. Le chiffre d'affaires sur la période ressort ainsi à 178,5 ME, en recul de -2%, mais progresse de +11% en séquentiel par rapport au 1er trimestre, conforme au scénario d'amélioration de la tendance trimestre après trimestre. Le groupe a notamment bénéficié d'un net redressement de l'activité sur la zone Amérique (chiffre d'affaires de 26,3 ME en hausse de +32%), sous l'effet du démarrage de nouveaux programmes, aussi bien en Automobile qu'en Industries. Cette performance compense le recul de l'activité en Europe (152,2 ME soit -6%), toujours largement impactée par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques : les pénuries continuent de provoquer des périodes de " stop & go " chez les constructeurs.

Trigano : -1% avec Danone, Pernod Ricard, Eutelsat, Thermador, LNA.