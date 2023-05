Clôture Paris : le CAC40 rebondit de 1,26%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a rebondi de 1,26% à 7.433 points ce vendredi, dans un marché qui a accéléré la cadence dans l'après-midi dans le sillage de la remontée de Wall Street. Le petit retour au calme (précaire ?) du côté des banques régionales américaines et un rapport de l'emploi plus solide que prévu malgré le ralentissement en cours de l'économie ont soutenu la tendance... sans oublier Apple, dont la dernière publication a agréablement surpris !

ECO ET DEVISES

Selon le rapport mensuel gouvernemental, la première économie mondiale a créé 253.000 emplois non-agricoles en avril, contre une lecture révisée de 236.000 à 165.000 pour le mois précédent. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,5% en avril, après avoir progressé de 0,3% en mars, ce qui porte sa progression sur un an à 4,4%. Le taux de chômage recule de 0,1 point à 3,4% de la population active. Le consensus de place était situé à 185.000 créations de postes non-agricoles, avec un taux de chômage à 3,6% et un salaire horaire moyen qui était attendu en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre.

Bien qu'en retrait ce vendredi, les inquiétudes dans le secteur bancaire font espérer à certains acteurs que le cycle de hausse de taux de la Réserve fédérale pourrait prendre fin, alors que la Fed a encore rehaussé ses taux de 25 points de base mercredi soir... Les marchés prévoient désormais que la Banque centrale optera pour un statu quo lors de sa prochaine réunion avant d'entamer des baisses de taux à partir de juillet, selon le baromètre FedWatch du CME. Pour certains observateurs, les investisseurs s'inquiètent trop d'un potentiel effondrement du système bancaire : "La récente vente des actions des banques régionales est exagérée car l'évolution des prix est déconnectée des fondamentaux", écrit Brandon King, analyste chez Truist Securities.

Du côté des entreprises, Apple est venu apporter un certain soulagement en dévoilant des comptes meilleurs que prévu grâce notamment à de solides ventes d'iPhones.

Sur le marché pétrolier, le brut rebondit avec un baril de Brent (+4%) qui se négocie autour des 75$ à Londres (contrat échéance juillet). Sur le marché des devises, l'indice dollar avance de 0,1%, à 101 pts, tandis que l'euro revient proche de l'équilibre face au billet vert, à 1,10$. Enfin, le Bitcoin avance de 1,5% à 29.180$ sur Coindesk.

VALEURS EN HAUSSE

Nanobiotix a vu son cours flamber de 157% ! La biotech est entrée "en négociation contractuelle finale" à la suite de l'accord sur un "non-binding term sheet" pour le développement et la commercialisation de son principal candidat nanothérapeutique NBTXR3 avec un leader mondial de l'industrie pharmaceutique, à l'issue d'une période extensive de négociations. L'accord en question reste soumis, entre autres, à la négociation et la signature d'un contrat définitif et l'obtention des autorisations requises en interne par chacune des deux parties concernant les termes définitifs de ce contrat. La société explique qu'elle ne communiquera pas davantage sur les négociations en question, sauf dans l'hypothèse où elle considèrerait qu'il serait approprié de le faire ou qu'un accord définitif serait signé.

Tout le secteur des biotech a suivi le mouvement de loin avec Erytech (+13%), Valneva (+13%), Adocia (+12%), Gensight (+8%), Medincell (+7%), Innate (+6%), Genfit (+6%) etc...

CGG remonte de 6% avec le baril, suivi de Fermentalg (+5%), S30,

Nexans (+5%) s'est vu attribuer par TenneT un accord-cadre portant sur des projets clés en main de courant continu haute tension (CCHT) pour des parcs éoliens offshore. Le contrat comprend, dans un premier temps, un engagement concernant trois projets de raccordement au réseau d'un montant initial de 1,7 milliard d'euros pour des câbles et leur pose seule. Nexans explique ainsi avoir remporté "le plus important contrat de son histoire".

Renault remonte de plus de 4% avec MdM, Atos et Arkema

Beneteau (+3,3%) a annoncé être entré en négociations exclusives avec Trigano, acteur européen majeur du véhicule de loisirs, pour la cession de son activité Habitat, spécialisée dans la fabrication de mobil-homes en particulier pour le secteur de l'hôtellerie de plein air.

VALEURS EN BAISSE

Solocal continue de s'enfoncer en repli de 9%

Transgene recule de 4% après les annonces d'évolution de la gouvernance.

Casino reste en baisse de 3,5%, toujours pénalisé par sa publication trimestrielle décevante.

Air France KLM recule de 2,5% après que le transporteur eut publié des résultats un peu courts par rapport aux attentes du marché. Les analystes mettent également en avant l'absence de guidance chiffrée sur l'ensemble de l'exercice. La compagnie a fait état d'une perte opérationnelle de 306 millions d'euros (-17,3%), contre 274,6 ME de consensus, pour un chiffre d'affaires en hausse de 42% sur un an à 6,33 milliards d'euros. L'Ebitda s'est amélioré de 83,4% à 286 ME tandis que la perte nette ressort à 344 ME. Le groupe a transporté 19,7 millions de personnes, en croissance de 35%.

Verallia : -2% avec Teleperformance, Guillemot