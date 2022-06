Clôture Paris : le CAC40 rebondit au-dessus des 6.000 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a repris 1,35% à 6.030 points ce mercredi, mettant fin à une série de 6 séances de baisse consécutives... Une journée largement dominée par l'actualité en provenance des banques centrales, alors que le conseil des gouverneurs de la BCE s'est réuni en urgence aujourd'hui afin de plancher sur les tensions en cours observées sur les marchés obligataires, en attendant ce soir le verdict de la Fed qui va tenter de reprendre le contrôle de sa politique monétaire.

ECO ET DEVISES

La réunion d'urgence de la Banque centrale européenne, dont l'issue ne réservait pas de grosse surprise, a malgré tout débouché sur un bref communiqué : "le Conseil des gouverneurs a décidé d'appliquer une certaine souplesse dans le réinvestissement des actifs arrivant à échéance dans le portefeuille PEPP, en vue de préserver le fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire, condition préalable pour que la BCE soit en mesure de remplir son mandat de stabilité des prix. En outre, le Conseil des gouverneurs a décidé de charger les comités compétents de l'Eurosystème, en collaboration avec les services de la BCE, d'accélérer l'achèvement de la conception d'un nouvel instrument anti-fragmentation qui sera soumis à l'examen du Conseil des gouverneurs".

L'euro reste discuté sur les 1,04/$. La Fed devrait donc remonter le taux des fonds fédéraux de 75 points de base ce soir, entre 1,5 et 1,75%, contre une fourchette actuelle allant de 0,75 à 1%. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une telle hausse des taux est de 94,8%.

Concernant la réunion de juillet, l'outil FedWatch fait ressortir 93,1% de probabilité d'une fourchette allant de 2,25 à 2,5%, ce qui correspondrait à une nouvelle augmentation des taux de 75 pb. La Fed n'a il est vrai plus vraiment de marge de manoeuvre, alors que l'inflation américaine pointe au plus haut de plus de 40 ans à 8,6%, avec la flambée des prix de l'énergie et la vive hausse de ceux de l'alimentaire.

Le communiqué monétaire de la Fed sera publié ce soir à 20 heures, suivi de la conférence de presse de Jerome Powell.

Les cours du brut restent dans le rouge après l'annonce d'une hausse surprise des réserves de pétrole aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont progressé de 2 millions de barils lors de la semaine close le 10 juin à 418,7 mb. Le consensus tablait sur un repli limité à 1,3 mb. Les stocks d'essence ont eux baissé de 0,7 million de barils (+1 mb de consensus), et ceux de produits distillés ont aussi diminué de 0,7 million de barils (+0,2 mb de consensus).

Le brent revient sur les 120,80$.

VALEURS EN HAUSSE

SQLI gagne plus de 15% sur les 35 euros. Synsion BidCo, société contrôlée par un fonds d'investissement géré par des entités elles-mêmes contrôlées par DBAY Advisors Ltd ("DBAY Advisors") a renforcé sa participation dans SQLI par l'acquisition d'un bloc détenu par le fonds Nobel représentant 5,6% du capital de SQLI. DBAY Advisors qui détenait déjà 66,8% du capital de SQLI, détiendra à l'issue de cette acquisition 72,4% du capital. Cette acquisition est réalisée dans le cadre d'une transaction hors marché à un prix de 38,50 euros par action. Le dénouement de l'opération interviendra le 16 juin 2022.

Maisons du Monde : +11% suivi de Solutions30 (+10%) et d'Elior (+8%)

McPhy : +5% avec OVH, Faurecia, Renault et Eramet

Accor : +4% avec Burelle, Guillemot, Bassac, BigBen

EDF gagne 3,5%. "Toutes les options sont sur la table" s'agissant de l'avenir d'EDF, a déclaré mardi sur 'BFM TV' le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, alors qu'on l'interrogeait sur une possible nationalisation de l'électricien. Contrôlé à près de 84% par l'Etat français, EDF est confronté à d'importants besoins financiers pour investir alors que le groupe est déjà fortement endetté. EDF a procédé en mars à une augmentation de capital de 3,1 milliards d'euros, à laquelle l'Etat a souscrit à hauteur de 2,7 MdsE, et compte céder pour 3 milliards d'euros d'actifs d'ici à 2024, alors qu'il cherche à consolider ses finances.

STM : +3,5% avec Klepierre, Worldline, Cegedim, Edenred, Séché, Claranova

Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas font partie des plus fortes hausses du CAC40 sur des gains proches de 3%. AXA remonte aussi de 3%.

Safran gagne 3,3% et Airbus (stable). Berenberg se montre optimiste sur l'industrie aéronautique. Dans une note dédiée au secteur, le broker explique que la reprise du trafic aérien mondial s'avère résiliente malgré les multiples vents contraires liés au Covid-19 et à la macro, soutenant les plans ambitieux de montée en puissance de la production d'avions. Airbus ('achat' avec un objectif remonté de 140 à 150 euros) reste le choix favori du courtier, l'avionneur européen étant l'acteur le plus fort sur un marché duopole, avec une croissance visible des bénéfices et de la trésorerie grâce à la hausse programmée des taux de production des appareils à fuselage étroit. Safran ('achat') est également plébiscité par le spécialiste alors que la société dispose de fondamentaux de qualité adaptés aux tendances de reprise du trafic aérien, portés par sa part de marché dominante dans la propulsion des avions à fuselage étroit...

Sodexo : +3% avec Stellantis, Air France KLM et Neoen

FDJ : +2,5% avec Orpea et JC Decaux

VALEURS EN BAISSE

Voltalia : -6%. Si le groupe a sécurisé son objectif 2023 de 2,6 GW en opération ou en construction, il n'a pas, à ce stade, délivré de nouvelle trajectoire stratégique. Oddo BHF explique que sa valorisation repose sur une croissance à 2027 de 400 MW/an qui ne nécessiterait pas de nouveaux fonds propres. Au-delà, un apport en capital sera nécessaire. Le potentiel réduit du titre et l'attrait spéculatif jugé moins probant au regard de la philosophie d'investissement de son principal actionnaire, amènent le broker à dégrader le dossier à 'neutre' tout en maintenant sa cible à 22 euros.

Atos, qui a chuté de 23% hier, recule encore ce mercredi de 5%, portant à plus de 55% son retard depuis le début de l'année ! Le groupe a annoncé hier sa scission en deux entités cotées en bourse : SpinCo (Evidian), qui concentrerait les activités Big Data et Sécurité (BDS) et serait dirigée par Philippe Oliva, et Tech Foundations (TFCo, Atos), regroupant les activités historiques de services informatiques du groupe, dirigée par Nourdine Bihmane. Cette opération permettrait de "libérer de la valeur" dans le cadre d'un plan plus large dont le coût est estimé à 1,6 milliard d'euros en 2022-2023. La confirmation du prochain départ du directeur général, Rodolphe Belmer, arrivé seulement en début d'année à la tête du spécialiste français des services numériques, en raison de profondes divergences avec le conseil d'administration sur la stratégie à mener n'est pas faite pour rassurer... D'autant que la nomination de l'ancien patron d'Eutelsat devait justement permettre de répondre à la perte de confiance des investisseurs à la suite d'erreurs comptables et de l'échec d'une tentative d'acquisition d'un grand groupe américain par Atos.

Balyo : -4% avec Cibox, Genfit, Infotel

Valneva : -3% suivi de Atari

CGG : -2,5% avec TechnipEnergies

BioMerieux : -1,5% avec Navya, TotalEnergies et Danone