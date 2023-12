Clôture Paris : le CAC40 quasiment stable avant un week-end de 4 jours

(Boursier.com) — LA TENDANCE

A l'image des dernières séances, les initiatives sont restées très limitées sur le marché parisien ce vendredi. Malgré le net rebond de Wall Street, le CAC40 termine quasiment stable à 7.568 points (-0,03%). En cette veille de week-end de Noël qui durera 4 jours (la bourse de Paris sera fermée lundi 25/12 et mardi 26/12), les opérateurs ont déserté les salles de marché et l'actualité tourne au ralenti...

Dernier rendez-vous statistique de la semaine, l'indice des prix 'core PCE' surveillé par la Fed a augmenté d'un modeste 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre +0,2% de consensus. L'indice grimpe de 3,2% sur un an contre +3,4% de consensus, ce qui représente donc une bonne nouvelle sur le front de l'inflation outre-Atlantique.

Sur le marché parisien, alors que les volumes sont faméliques, Nexity se distingue après l'annonce d'une cession, tandis qu'Ubisoft reste chahuté après l'annonce de nouvelles mesures contre le secteur des jeux vidéo en Chine.

Du côté du brut, le baril de Brent stagne sur les 79$ à Londres. Sur le marché des devises, l'euro grignote 0,1% face au billet vert à 1,10/$.

VALEURS EN HAUSSE

Nexity s'envole de 10% à plus de 17 euros au lendemain de l'annonce de son entrée en négociations exclusives en vue de la cession de 100% de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint. Une opération qui serait réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 ME et qui s'accompagnerait de la conclusion d'un accord de partenariat stratégique visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de Nexity. A l'évidence, cette opération est une bonne opportunité pour réduire la dette du groupe avec un prix de cession qui semble valoriser correctement les activités de Services aux particuliers, affirme Oddo BHF.

Casino monte de 7% suivi de Fermentalg (+6%) et Eutelsat (+4%)

Nokia (+3%) et Aubay, Séché, Guerbet, Genfit, McPhy

Orpea : +2,5% suivi de Jacquet Metals, LDC, Bonduelle, SES Imagotag

Wavestone : +2% avec Clariane, STEF, Crit, JC Decaux

Assystem : +1,5% suivi de SergeFerrari

TotalEnergies (+0,5%) a signé un accord avec PTTEP, compagnie nationale thaïlandaise de pétrole et de gaz, en vue de la cession par TotalEnergies d'une participation de 25,5% dans le parc éolien offshore de Seagreen en Ecosse, pour une considération de 522 millions de livres sterling (689 millions de dollars). TotalEnergies détiendra désormais 25,5% de Seagreen aux côtés de PTTEP (25,5%) et de SSE Renewables (49%). Cette transaction valorise Seagreen 4,3 milliards de dollars (à 100%), soit un multiple de 13 fois l'EBITDA moyen attendu sur les 5 prochaines années, en fonction de l'évolution des prix du marché de l'électricité.

Axa prend 0,4%. Berenberg a revalorisé le dossier de 33,5 à 37,3 euros avec un avis maintenu à 'acheter'. Le broker souligne l'importance de la journée investisseurs à venir dans le cadre de laquelle l'assureur présentera son nouveau plan triennal 2024-2026. AXA a annoncé le 15 décembre avoir avancé la date du CMD du 11 mars au 22 février, jour de la publication de ses résultats de l'exercice 2023. Le courtier pense qu'AXA a décidé de présenter ses résultats et son nouveau plan stratégique le même jour pour souligner que le nouveau plan sera une évolution et non une révolution.

VALEURS EN BAISSE

Guillemot : -6% suivi de MGI Digital Technology (-4,9%). Après un premier semestre 2023 en progression de 10%, la firme constate sur le dernier trimestre de l'année un ralentissement de son rythme de croissance. Ce ralentissement s'inscrit dans les tendances de marché déjà identifiées lors de la communication des résultats du premier semestre publiés en octobre, durcissement de l'accès aux crédits, rallongement des cycles de décision lié au contexte économique général et attentisme dans la perspective de la DRUPA 2024, Jeux Olympiques des industries graphiques prévus en mai et juin prochains. Ce contexte difficile se matérialise par la reconnaissance du chiffre d'affaires de deux Alphajet au lieu de trois sur le dernier trimestre de l'exercice. Dans ces conditions, MGI Digital Technology ne devrait pas atteindre son objectif de croissance à deux chiffres en 2023. Sur l'ensemble de l'exercice, la croissance sera pour autant au rendez-vous et elle s'accompagnera d'une progression des résultats.

Claranova (-3%) avec P&V et CGG (-2,5%)

Hermes International recule de 2,5%, sa plus mauvaise performance depuis près d'un mois. Morgan Stanley a réduit de 2% ses estimations de résultats 2024 sur le sellier... "Dans l'ensemble, nous continuons de nous attendre à ce qu'Hermès surperforme sensiblement le reste du secteur, quoique dans une mesure légèrement inférieure à celle initialement prévue", écrivent les analystes. La marque n'est peut-être pas totalement à l'abri des pressions exercées sur les consommateurs à revenus moyens, ajoute le broker, à 'surperformer' sur la valeur avec une cible de 2.000 euros. Harry Wolhandler, responsable actions chez Meeschaert AM, indique à 'Bloomberg' que la publication décevante de Nike qui a pointé une certaine faiblesse en Chine a également un impact négatif sur Hermes, car le pays est un marché clé pour le marché du luxe. De plus, 2.000 euros est un niveau technique difficile à dépasser pour le titre qui a beaucoup augmenté ces derniers temps, selon l'analyste. Dans le sillage de Hermes, LVMH cède 0,7% et Kering rend 0,9%.

LNA Santé : -2% suivi de Lhyfe, Teleperformance

Ubisoft trébuche de 1,7%. La pression vendeuse sur l'éditeur de jeux vidéo est à relier à une information venant de Chine dans la mesure où Pékin a dévoilé une série de nouvelles mesures visant à réprimer les pratiques qui encouragent les joueurs à dépenser plus d'argent et de temps en ligne. Entre autres choses, elles incluent une interdiction des récompenses pour les connexions fréquentes, les duels de joueurs forcés et une vague interdiction de tout contenu considéré comme violant les secrets d'État, rapporte 'Bloomberg'. L'administration de Xi Jinping cherche à lutter contre la dépendance aux jeux vidéo, accusant le divertissement en ligne d'être responsable de la montée de la myopie chez les jeunes, voire de divers maux allant du chômage au faible taux de natalité.

Alstom : -1,7% avec SMCP, Innate, Manitou, Valeo, Savencia, BigBen

Worldline : -1% avec Dior, Renault, Equasens, Believe