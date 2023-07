Clôture Paris : le CAC40 quasiment stable avant l'avalanche de publications semestrielles et les banques centrales

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le marché boursier a peu varié ce lundi avec un CAC40 qui a perdu modestement 0,07% 7.427 points en clôture en attendant un programme chargé en milieu de semaine, entre les très nombreuses publications semestrielles d'entreprises et les décisions monétaires des banques centrales, Fed et BCE en tête. La Réserve fédérale américaine entame ainsi mardi une réunion de politique monétaire de deux jours qui devrait se solder par un ultime relèvement de 25 points de base des taux fédéraux, dans une fourchette de 5,25%-5,50%, selon les prévisions des marchés... La Banque centrale européenne lui emboîtera le pas jeudi avec également une hausse attendue d'un quart de point de ses taux directeurs, ce qui porterait le taux de dépôt à 3,75%. Si un consensus se dégage pour envisager qu'il s'agit de la dernière hausse de taux de la Fed, le débat est plus serré concernant la BCE... L'euro en profite pour monter à 1,1075/$. Le pétrole grimpe à 82,55$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Nanobiotix monte de 13% avec Adocia (+8%), Metabolic, Abivax

Ubisoft remonte encore de plus de 5% suivi de P&V, Solocal (+4,5%)

Teract : +3,5% suivi d'Elis

En hausse de 2,8%, Plastic Omnium se distingue en matinée, dopé par sa solide publication semestrielle. L'équipementier automobile, spécialiste des pare-chocs et des réservoirs essence mais engagé dans une diversification vers l'hydrogène et l'éclairage, a fait état d'un chiffre d'affaires économique de 5,815 milliards d'euros, en vive hausse de près de 35%, dont +20,2% en organique. La marge opérationnelle a atteint 210 millions d'euros, en progression de 16,9%, tandis que la génération de cash-flow libre est ressortie à 191 millions d'euros, en progression de 43,1%. Le carnet de commandes du semestre est amplement supérieur à une année de chiffre d'affaires, provenant de toutes les activités et régions du Groupe, a souligné le management, tout en réitérant ses objectifs annuels.

Valeo gagne 2%. Citi a rehaussé son objectif de 20 à 23 euros ('neutre'). Le groupe publiera ses résultats semestriels jeudi...

Euronext remonte de 2% avec Thermador, Colas, Schlumberger, Renault

Stellantis (+1,5%) et le fabricant sud-coréen de batteries Samsung SDI comptent lancer en coentreprise une deuxième usine de batteries de véhicules électriques aux Etats-Unis, qui devrait démarrer sa production en 2027. Les deux groupes ont expliqué que la transaction devait encore être finalisée et que le lieu d'implantation du site était toujours à l'étude... "Cette nouvelle usine contribuera à atteindre notre objectif ambitieux de proposer au moins 25 nouveaux véhicules électriques sur le marché nord-américain d'ici la fin de la décennie", a déclaré Carlos Tavares, directeur général de Stellantis. Cette gigafactory, dotée d'une capacité de production annuelle initiale de 34 GWh par an, sera la sixième usine de batteries du constructeur.

Edenred : +1,5% avec Worldline et M&P

Le secteur des télécoms est bien orienté en ce début de semaine à Paris à l'image d'Orange qui grimpe de 0,8% et de Bouygues (+0,8%). Le flux acheteur sur le compartiment est à relier à la solide publication de Vodafone qui a fait état d'une croissance de 3,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre (contre 2,9% de consensus), grâce à de bonnes performances en Grande-Bretagne et à un redressement en Allemagne, en Italie et en Espagne.

VALEURS EN BAISSE

Casino corrige encore de 8% avec Rallye (-7,5%)

Inventiva : -5% avec JC Decaux (-3,5%) avec Claranova

Innate : -2% avec Equasens, Vantiva, LFE, SoiTec

Plus forte baisse du CAC40, Publicis rend 1,8%, mais affiche toujours un beau parcours sur les dernières semaines. Le groupe avait relevé, jeudi dernier, ses prévisions annuelles après un premier semestre robuste marqué par une croissance sur ses principaux marchés et la poursuite de la transformation de ses activités.

Nacon : -1,5% suivi de TechnipEnergies, Kering, Icade, Alten, Capgemini

EssilorLuxottica cède 1,4%. Le groupe publiera dès demain ses comptes semestriels.

Chargeurs : -1% avec Dior, Air France KLM, Thales, L'Oreal, Hermès, Thalès

Accor (-0,6%) est entré en négociations exclusives avec Andera Partners et des investisseurs associés pour prendre le contrôle de Potel & Chabot. Les négociations portent sur l'acquisition par Accor des 63% du capital de Potel & Chabot qu'il ne possède pas actuellement. A l'issue de cette opération, Accor deviendrait l'unique actionnaire de Potel & Chabot qui sera intégré au sein de la division Luxe & Lifestyle du Groupe. L'opération envisagée est soumise aux autorisations réglementaires d'usage. Elle devrait être finalisée à l'automne 2023.