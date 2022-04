Clôture Paris : le CAC40 quasiment stable

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Encore beaucoup d'hésitations ce mercredi sur les marchés financiers après plusieurs séances volatiles sur fond de résurgence de l'inflation qui se confirme jour après jour... Le CAC40 prend symboliquement 0,07% en clôture à 6.542 points. Les premières publications trimestrielles se déroulent sous haute surveillance, tandis que les conditions économiques se dégradent en raison aussi de la guerre en Ukraine...

ECO ET DEVISES

Dans l'actualité économique, l'indice américain des prix à la production du mois de mars 2022 est ressorti en augmentation de 1,4% en comparaison du mois antérieur, contre 1,1% de consensus de marché et 0,9% un mois avant... Il grimpe de 11,2% sur un an contre 10,5% de consensus FactSet. Hors alimentation et énergie cette fois, le PPI progresse de 1% en comparaison du mois antérieur, près de deux fois le consensus de marché, et de 9,2% en glissement annuel (consensus 8,4%). Enfin, hors alimentaire, énergie et services commerciaux, le PPI augmente de 0,9% par rapport à février et de 7% sur un an, deux lectures également supérieures aux anticipations des économistes de la place.

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour avril est ressorti à 3,8%, comme en mars. Il mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes.

Hier, les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de mars étaient ressortis au plus haut depuis 1981. Ainsi, l'indice des prix à la consommation du mois de mars publié ce jour a augmenté de 1,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de 1,1%. Les prix de l'énergie flambent de 11% en mars et ceux de l'alimentation de 1%. Sur un an, l'inflation atteint 8,5%, un record, contre 8,4% de consensus FactSet et 7,9% pour la hausse de février qui constituait déjà un plus haut de 40 ans. Hors alimentaire et énergie cette fois, le CPI s'est apprécié de 0,3% contre 0,5% de consensus. Il progresse de 6,5% sur un an contre 6,6% de consensus.

Les cours du brut restent fermes et ne réagissent pour le moment pas à l'annonce d'un bond des réserves de pétrole aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, se sont envolés de 9,4 millions de barils lors de la semaine close le 8 avril à 451,8 mb. Le consensus tablait sur une légère hausse de 0,8 mb. En revanche, les stocks d'essence ont reculé de 3,6 millions de barils (-0,4 mb de consensus), et ceux de produits distillés ont baissé de 2,9 millions de barils (-0,5 mb de consensus). Le baril grimpe ce soir sur les 107$ le baril de brent.

VALEURS EN HAUSSE

Showroomprivé (+17%). Le groupe a annoncé avoir signé un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans le capital de The Bradery avec la possibilité d'acquérir d'ici à 2026 les 49% restants à un prix déterminé en fonction des performances futures de la société.

Cette acquisition sera financée entièrement par la trésorerie libre de la société.

Depuis son lancement il y a 3 ans, The Bradery a déjà atteint près de 30 ME de GMV1 et réalise ainsi un parcours exceptionnel au sein du secteur.

Mauna Kea Technologies (+16%) bénéficie d'une nouvelle autorisation 510(k) de la FDA américaine pour l'utilisation de la plateforme Cellvizio 100 Series, la première du genre, avec un marqueur moléculaire pour la visualisation in vivo en temps réel pendant des procédures endoscopiques, laparoscopiques et par aiguille.

Ekinops bondit de 5,5% après avoir fait état d'une croissance de 20% au premier trimestre avec des revenus de 27,8 ME. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires ressort en croissance organique de +16%. Après une année 2021 particulièrement dynamique, Ekinops a parfaitement débuté l'exercice 2022 avec une demande particulièrement élevée. Le management demeure néanmoins vigilant alors que la crise des composants fait rage et devrait demeurer fortement présente au cours des trimestres à venir.

Abivax : +5% avec Carmila, Genfit

LFE : +4% suivi de CGG, BioMerieux et Eurytech

SFPI : +3% avec Tarkett

Lisi : +2,5% avec Assystem, Klepierre, EDF

Eramet : +2% suivi de Casino, Eurazeo, Orapi, Waga

SMCP : +1% avec Mersen, Air France KLM et Alstom, avec Rallye, Wendel, Total, Getlink et Veolia

LVMH (+0,5%) Le numéro un mondial du luxe a fait état, au titre de son premier trimestre 2022, de ventes de 18 milliards d'euros, en croissance de 29% (+23% en organique contre un consensus de 17%). A l'exception des Vins et Spiritueux, toujours confronté à des contraintes d'approvisionnements, toutes les activités réalisent une croissance à deux chiffres. L'activité Mode & Maroquinerie, le pôle phare du groupe, a enregistré une croissance organique de 30% (9,12 MdsE).

VALEURS EN BAISSE

Gensight : -6% suivi de ID Logistics, Atos (-4%) et Ubisoft

Rémy Cointreau cède 4,5% avec Pernod Ricard (-2,5%). Le secteur est pénalisé par la publication trimestrielle de LVMH... Si le numéro un mondial du luxe a encore une fois dépassé toutes les attentes, la performance de sa division 'Vins et Spiritueux' a relativement 'déçu'. Jefferies parle par exemple d'un "démarrage en douceur" de l'année. Les volumes de cognac ont chuté, reflétant à la fois des contraintes d'approvisionnement sur le segment et l'effet en Chine tant du calendrier du Nouvel An que des difficultés apparues en mars et liées à la situation sanitaire. Bien que cela puisse peser sur le sentiment à court terme sur les groupes de spiritueux, "nous n'extrapolerions pas ces tendances", souligne toutefois l'analyste.

Balyo : -3% avec Transgène, Believe et Vicat

Orpea : -2,5% avec Beneteau, Elior, Burelle, Virbac, Inventiva, Worldline

Sopra Steria : -1,5% suivi de Innate, Wavestone, Claranova, Bastide, JC Decaux