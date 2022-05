Clôture Paris : le Cac40 prolonge son rebond...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Dans le sillage de sa solide hausse d'hier jeudi, le CAC40 a poursuivi son mouvement de reprise ce vendredi. Il s'établit en clôture à 6.515 points soit +1,64%. La progression des cours à Wall-Street a aidé le marché parisien, les investisseurs étant rassurés par les minutes de la Réserve fédérale qui suggèrent qu'une pause dans la hausse des taux de l'institution est envisageable durant les prochains mois.

Aux Etats-Unis, les revenus des ménages pour le mois d'avril 2022 sont ressortis en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre 0,6% de consensus. Les dépenses de consommation ont augmenté de 0,9% contre 0,8% de consensus de place. L'indice des prix 'core PCE', très suivi par la Fed, a progressé comme attendu de 0,3% par rapport au mois précédent et de 4,9% sur un an.

Enfin, l'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de mai 2022 est ressorti à 58,4, contre un consensus de 59,1 et une lecture préliminaire de 59,1 également.

VALEURS EN HAUSSE

* Le secteur du luxe a confirmé son rebond entamé hier, Kering a gagné de 4,5% à 489 Euros devant LVMH à +3,8% à 593,4 Euros. Hermès engrange 4,4% à 1.092 Euros tandis que L'Oréal suit le mouvement à 324,8 Euros, soit +4%.

* Saint-Gobain +1,6% à 55,16 Euros a signé des accords en vue de la cession de ses activités de transformation de verre en Autriche et en Allemagne. La finalisation des transactions est attendue d'ici l'été 2022. Ces activités ont généré un chiffre d'affaires combiné d'environ 55 ME en 2021. Ces opérations s'inscrivent dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du groupe, en ligne avec le plan 'Grow & Impact'.

* Pernod Ricard et Remy Cointreau surperforment le marché en cette fin de semaine, sur des gains de l'ordre de 3%. Bernstein a rehaussé ses recommandations sur les deux groupes français de spiritueux, passant à 'surperformer' sur Pernod Ricard avec une cible ajustée de 222 à 215 euros, et remontant à 'performance de marché' son opinion sur Remy Cointreau tout en réduisant son objectif de 180 à 170 euros.

* AB Science a gagné 3,9% à 10,22 Euros. L'autorité de santé canadienne a émis un avis favorable à l'issue de l'examen préliminaire du dossier d'enregistrement du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique, ce qui signifie que le dossier soumis par AB Science a été examiné et jugé acceptable pour revue. Cet avis de l'agence est une étape importante de la procédure et marque le début de la revue du dossier. Sous le statut NOC/c ('Notice of Compliance with Conditions'), Health Canada dispose de 200 jours calendaires au maximum pour examiner le dossier.

VALEURS EN BAISSE

* Maisons du Monde a chuté de 26% à 12,93 Euros, sanctionné après l'avertissement sur les résultats. En raison de la dégradation de l'environnement macroéconomique et des tensions sur la chaîne d'approvisionnement, le spécialiste des articles de décoration et de mobilier pour la maison n'anticipe plus qu'une marge d'EBIT 2022 de 5% ou plus, contre autour de 9% précédemment, alors que ventes sont attendues en baisse moyenne à un chiffre contre une hausse espérée jusqu'ici. Le cash-flow libre devrait lui se situer dans une fourchette de 10 à 30 ME, contre 65 à 75 ME visés auparavant.

* JCDecaux a concédé 0,7% à 17,94 Euros. JP Morgan a dégradé la valeur à 'sous-pondérer' avec 16,6 Euros dans le viseur. Pour la banque américaine, JCDecaux est un des acteurs à éviter dans le secteur européen de la publicité avec l'affaiblissement des budgets des consommateurs. Selon le courtier, les budgets publicitaires sont rapidement réduits en raison des incertitudes macro, ce qui va se traduire par une pression à la baisse sur les flux de revenus liés à la publicité.

* Une seule baisse vraiment significative sur le CAC40 : Unibail-Rodamco-Westfield a rendu 2,9% à 65,63 Euros après avoir progressé de près de 3% hier jeudi.