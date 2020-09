Clôture Paris : le CAC40 progresse légèrement avant la Fed

Clôture Paris : le CAC40 progresse légèrement avant la Fed









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien a poursuivi timidement sur sa lancée pour grappiller de nouveau 0,13% à 5.074 pts ce mercredi. Les prises de risque se sont limitées au stricte minimum à quelques heures de la conclusion de la réunion du Comité de politique monétaire de la FED dont le communiqué est attendu à 20H, heure de Paris. Si le statu quo sur les taux ne fait aucun doute, la conférence de presse de Jerome Powel sera particulièrement surveillée après le changement de paradigme sur l'inflation de l'Institution américaine le mois dernier, tout comme la publication de ses dernières prévisions économiques...

Le rebond des cours du brut a favorisé également la tenue des indices, soutenus par les perturbations dans la production américaine avec l'arrivée de l'ouragan Sally dans le Golfe du Mexique et l'annonce par l'American Petroleum Institute d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent a retrouvé ce soir les 42$.

ECO ET DEVISES

Les ventes de détail ont augmenté moins que prévu en août aux Etats-Unis... Elles sont ressorties en hausse de 0,6% en comparaison du mois antérieur contre un consensus de place de +1%, et après une progression de 0,9% en juillet. Les ventes 'core' affichent une hausse de 0,7% contre +0,9% attendu et +1,3% au mois précédent. Le ralentissement des ventes pourrait se prolonger avec la recrudescence des cas de contamination au coronavirus dans plusieurs Etats et l'instauration de nouvelles restrictions qui pèsent sur la consommation.

Les stocks de grossistes ont de leur côté progressé de 0,1% en juillet en comparaison du mois antérieur. Une évolution en ligne avec les attentes de la place. La lecture de juin a été révisée à -1,1%.

Sur le front sanitaire, l'épidémie du nouveau coronavirus poursuit son expansion au niveau mondial. Selon l'Université Johns Hopkins, 29,6 millions de cas confirmés ont été recensés dans le monde depuis l'émergence du virus, dont 6,6 millions aux USA. Le virus a fait 935.871 morts dans le monde, dont 195.961 aux Etats-Unis.

Sur les devises, l'euro campe sur les 1,1835/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Genomic : +7% avec Erytech

Valneva : +6% suivi de Voluntis

Vallourec (+5%) avec CGG (+5,7%) et TechnipFMC (+5%) dans le sillage des cours de l'or noir.

Poxel (+5%) après publication d'une perte nette de 12,1 millions d'euros, contre -9,8 ME au premier semestre 2019. "Pour le reste de l'année 2020, nous anticipons des jalons d'étapes et progrès importants, et notamment les résultats de la phase IIa du PXL770 qui évalue son efficacité chez une centaine de patients susceptibles d'être atteints de NASH, qui sont attendus fin septembre 2020", explique la société.

Ekinops : +4% avec Haulotte, Xilam, M&P, SES, Soitec (+3,5%)

Carmila : +3% en compagnie de Balyo

Chargeurs : +2,5% avec IPSOS et Korian

Kering (+2%), soutenu par une note d'analyste. Kepler Cheuvreux a revalorisé le dossier de 590 à 630 euros tout en confirmant son avis à 'acheter'.

Icade: +2% avec Bonduelle, Amundi, Wendel, Airbus, Thermador, GTT, FDJ, Savencia

FNAC Darty (+1,7%). Le distributeur de produits culturels a été dopé par les dernières déclarations plutôt optimistes de son directeur général. Lors d'un entretien accordé à 'BFM Business', Enrique Martinez a en effet affirmé qu'il espérait réaliser pour cette année un chiffre d'affaires proche de celui de 2019. "On a perdu autour de 400 millions pendant le plus dur de la crise. Depuis, l'activité est bonne et on récupère progressivement une bonne partie. L'activité à Noël est très importante pour notre groupe et nous attendons avec impatience l'arrivée des dernières semaines de l'année", a précisé le dirigeant.

Publicis : +1,5% avec Orpea, Dior, Gecina, Rothschild, Ipsen

Suez (+0,2%) accélère afin de faire face à la tentative hostile de rachat de Veolia. Le groupe de traitement de l'eau et des déchets a signé un accord avec PreZero, branche du groupe Schwarz, pour lui céder ses activités de Recyclage et Valorisation - hors activités de recyclage des plastiques et de traitement de déchets dangereux - aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne. En 2019, ces activités ont généré un chiffre d'affaires d'environ 1,110 milliard d'euros et un EBITDA ajusté d'environ 100 ME. La transaction envisagée valorise les activités cédées à 1,1 MdE (Valeur d'Entreprise). L'opération devrait être conclue au cours du premier trimestre 2021, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions suspensives usuelles, dont la consultation des instances représentatives du personnel. Avec cette opération, Suez atteint ainsi environ 40% de l'objectif de rotation d'actifs annoncé en octobre dernier dans le cadre de son plan stratégique SUEZ 2030, et trouve, avec PreZero, un nouvel environnement bénéfique au développement de l'activité et de ses collaborateurs.

VALEURS EN BAISSE

Abivax : -4,5% avec Lisi (-4%)

Albioma : -3% avec Rallye

Lagardère cède aussi 3%, alors qu'Oddo BHF a dégradé le dossier à 'alléger' en visant 15 euros.

Burelle : -2,5% suivi de Atari, Neoen, Elior, Elis et Guerbet

Casino (-1,9%). Le flux vendeur sur le dossier est alimenté par une note de JP Morgan qui a dégradé le titre du distributeur à 'neutre' tout en abaissant son objectif de cours de 47 à 30 euros.

Renault (-1,5%). Comme anticipé, le groupe annonce l'arrivée de Luciano Biondo au poste de directeur industriel du pôle électrique et véhicules utilitaires légers du Nord de la France. Il sera rattaché à Jose Vicente de los Mozos, directeur Industriel du Groupe et membre du comité exécutif du Groupe Renault. Luciano Biondo, 50 ans, était président de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) depuis le 1er janvier 2017 et directeur de l'usine de Valenciennes depuis 2016. "Je suis ravi que Luciano Biondo rejoigne les équipes du groupe Renault. Il aura pour mission de piloter, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, le projet de création d'un pôle d'excellence optimisé des véhicules électriques et utilitaires légers dans le nord de la France, à partir des usines de Douai, Maubeuge et Ruitz", commente Jose Vicente de los Mozos, directeur industriel et membre du comité exécutif de Renault.

Infotel : -1,5% suivi de Nexans, Bouygues, M6

Spie : -1% avec Manitou, Neurones et Pernod Ricard

Accor (-0,5%). JP Morgan ne vise plus que 22 euros sur le groupe hôtelier contre 28 euros précédemment et reste à 'sous-pondérer'.