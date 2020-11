Clôture Paris : le CAC40 progresse encore de 0,23%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a encore progressé de 0,23% à 5.571 points ce mercredi, après les records de Wall Street hier soir, dans un marché cependant un peu plus calme. Hier, Dow, S&P et Russell 2000 (indice des petites capitalisations américaines) ont terminé la journée au plus haut historique, bénéficiant des nouveaux développements sur les vaccins contre le coronavirus, mais aussi de l'acceptation de la transition présidentielle par Donald Trump.

Concernant le plan de relance de l'activité, les leaders démocrates sont sous pression pour accepter un package plus réduit qu'ils ne l'ambitionnaient avant la fin de l'année...

Les annonces d'un "déconfinement progressif" par Emmanuel Macron sont venues aussi rassurer les investisseurs qui apprécient un peu plus de visibilité sur le calendrier sanitaire.

ECO ET DEVISES

La croissance américaine a atteint un niveau record de 33,1% selon sa lecture préliminaire (seconde des trois estimations) du troisième trimestre 2020, en ligne avec le consensus de place et la lecture initiale. Les dépenses de consommation sur la période se sont appréciées de 40,6%, contre 40,8% de consensus et 40,7% pour la lecture antérieure.

Les commandes US de biens durables pour octobre, qui viennent également d'être publiées, sont ressorties en progression de 1,3% en comparaison du mois antérieur, contre +1% de consensus. Hors transport, les commandes sont également en hausse de 1,3%, contre +0,5% de consensus.

La balance du commerce de biens pour octobre, elle aussi publiée, est ressortie déficitaire de 80,3 milliards de dollars en octobre, contre -80,2 milliards de consensus.

Le rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 20 novembre a fait ressortir un repli de 0,8 MB des stocks de brut hors réserve stratégique, contre une légère hausse attendue. Le pétrole grimpe encore à plus de 48$ le brent.

Enfin, les Minutes du FOMC (dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed) seront dévoilées dans la soirée, à 20 heures. En attendant, l'euro monte sur les 1,19/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Quadient : +17%. Deuxième séance de forte hausse pour Quadient qui évolue au plus haut depuis 8 mois, porté par la révision à la hausse des perspectives 2020 mais surtout par la spéculation qui entoure son activité de gestion de l'expérience client. Alors que 'Bloomberg' affirmait hier qu'Accel-KKR avait approché la société française et offrirait plus de 350 millions d'euros pour reprendre sa branche 'Customer Experience Management', Teleios Capital Partners, principal actionnaire de Quadient (ex-Neopost), se dit, dans une lettre consultée par Reuters, "sérieusement préoccupé" par le fait qu'une telle offre, "dont nous croyons qu'elle serait substantiellement créatrice de valeur pour tous les actionnaires", n'obtienne pas l'attention qu'elle mérite de la part du conseil d'administration...

2CRSi grimpe de plus de 14%, alors que le groupe a été choisi par go2cloud, leader européen de services de calcul haute performance, afin de fournir des capacités supplémentaires pour équiper ses data centers en Europe et au Moyen-Orient. Le partenariat se matérialise par trois commandes qui seront livrées à des data centers de go2cloud en Europe d'ici la fin de l'année 2020. Ces nouveaux serveurs multiprocesseurs fourniront une capacité supplémentaire pour les clients de go2cloud. 2CRSi a précisé que go2cloud avait d'ores et déjà exprimé un fort intérêt dans ses serveurs éco-énergétiques et s'attend à ce que ce partenaire devienne à l'avenir un de ses 10 plus importants clients.

Mauna Kea : +10% avec AB Science (+9%)

Burelle (+10%) avec Plastic Omnium (+7%) qui a rehaussé ses objectifs ! Prenant acte d'un marché automobile mieux orienté et de l'efficacité de ses mesures de réduction de coûts, l'équipementier prévoit désormais pour le second semestre une marge opérationnelle supérieure à 5%, contre 4% précédemment, et un free cash-flow supérieur à 400 millions d'euros, contre 250 millions d'euros précédemment. Par ailleurs, à fin octobre 2020, les liquidités du Groupe s'élèvent à 2,2 milliards d'euros, un niveau similaire à celui de fin 2019 et supérieur aux 1,9 milliard d'euros au 30 juin 2020.

Gensight : +7% avec Assystem (+5%) suivi de Vicat, Nicox, Eutelsat et Carmila (+4%)

Veolia gagne 3,5%. Bertrand Camus n'en démord pas ! Le directeur général de Suez a une nouvelle fois repoussé l'approche de Veolia, estimant que le projet de prise de contrôle du numéro un mondial des services à l'environnement est "inutile et destructeur". Invité de 'franceinfo' mardi soir, le dirigeant a indiqué : Suez va bien, Suez se développe, Suez embauche, Suez a un plan stratégique qui marche très bien".

Verimatrix : +3,5% suivi de XPO, SMCP

BioMerieux : +2,5% avec Alstom, L'Oreal, Carrefour, AST Groupe, Klepierre, Sopra Steria

Tarkett : +1,5% avec Engie, GTT, STM, DS, Neoen

VALEURS EN BAISSE

TechnipFMC : -6,7% suivi de P&V (-6%) et Figeac Aero

Groupe ADP perd 5%. Les dégagements sur le gestionnaire des aéroports parisiens sont à relier à une note de Morgan Stanley qui a dégradé la valeur à 'sous-pondérer'. Les titres des aéroports européens ont augmenté de manière significative au cours des dernières semaines en raison des nouvelles positives sur les vaccins contre le Covud-19, mais avec une reprise du trafic qui prendra environ 2 ans, il faudra des "surprises" pour générer des rendements importants d'ici là. A l'heure actuelle, il n'y a pas assez d'éléments pour devenir constructif sur le secteur, selon MS.

Icade : -4,5% avec Elior, Gl Events, Eramet

Compagnie des Alpes trébuche de 3,5%, plombé par les dernières annonces d'Emmanuel Macron. Si rien n'est encore tranché, le Président de la République a indiqué que les stations de ski ne seront vraisemblablement pas ouvertes lors des fêtes de fin d'année : "Il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes et bien préférable d'envisager une réouverture courant janvier dans de meilleures conditions". "Des décisions seront finalisées très prochainement", a précisé le Président.

Balyo : -3% avec JC Decaux

Lagardere : -2,5% avec Accor, Eiffage, Airbus, Rexel et Rubis

Getlink : -1,5% suivi de Orpea, Scor, Bouygues, Publicis

Air Liquide cède 1% à 134,5 euros. HSBC a dégradé Air Liquide à 'conserver' avec 143 euros dans le viseur contre 152 euros précédemment.