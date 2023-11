Clôture Paris : le CAC40 progresse de 0,91% à 7.234 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après la petite consolidation d'hier (-0,57%), le marché parisien est reparti de l'avant ce vendredi, le CAC40 progressant de 0,91% à 7.234 points en clôture. Près de 7% ont désormais été repris depuis le point bas de la fin octobre sous les 6.800 points, alors que les derniers chiffres de l'inflation en zone euro ont conforté le scénario de la fin de la hausse des taux directeurs.

L 'inflation a en effet bel et bien fortement ralenti dans la zone euro en octobre. Selon les données finales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel s'est établi à 2,9% le mois passé, contre 4,3% en septembre. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en Belgique (-1,7%), aux Pays-Bas (-1,0%) et au Danemark (-0,4%), et les plus élevés en Hongrie (9,6%), en Tchéquie (9,5%) et en Roumanie (8,3%). L'inflation annuelle 'core' ressort encore à 4,2% en octobre contre 4,5% en septembre.

La présidente de la BCE Christine Lagarde, le vice-gouverneur de la BoE Dave Ramsden et le vice-président de la Fed Michael Barr s'exprimeront de nouveau ce vendredi. Les marchés commencent désormais à parier sur des baisses de taux plus appuyées à partir du printemps 2024. L'euro termine la semaine sous les 1,09/$. Le pétrole retrouve les 80$ le brent...

VALEURS EN HAUSSE

Bastide : +6% après les comptes, suivi de Aramis (+5%) et de Argan

Remy Cointreau +4,5%. Le groupe de spiritueux est dopé par une note de Kepler Cheuvreux qui a relevé à l''achat' sa recommandation en visant 140 euros. Le broker évoque une valorisation attrayante et des perspectives de croissance positives. Les vents contraires aux États-Unis et en Chine et la baisse des prévisions pour 2024 ont fait baisser le cours de l'action à un niveau attractif, selon le courtier.

Guillemot : +4% avec Remy Cointreau, Eiffage, M&P, LNA Santé

Antin remonte de 3,5% avec Elis, Nexity, SergeFerrari, SMCP

Technip Energies : +3% avec Clariane, Claranova, SES

Nacon : +2,5% suivi de Exail, Cegedim, OVH, Believe, Esso, IPSOS, Assystem, SopraSteria

Publicis : +2% suivi de Veolia, Eurazeo, Dassault Aviation, Ayvens

Soitec remonte de 1,9%. Parmi les derniers avis d'analystes, Susquehanna a coupé son objectif de cours de 285 à 245 euros, tandis que Barclays a réduit le curseur de 185 à 175 euros ('pondération en ligne') et Citi ne vise plus qu'un cours de 190 euros, tout en restant à l'achat. Sur la semaine, malgré le "warning", le titre gagne au final plus de 5%.

Saint-Gobain : +1,5% avec Vicat et Amundi

Emission obligataire également pour Kering (+1,3%) qui a réalisé le première de ce type en livres sterling pour un montant total de 800 millions : une tranche de 400 millions à 3 ans assortie d'un coupon de 5,125% et une tranche de 400 millions à 9 ans avec un coupon de 5%.

Teleperformance (+1,2%) a réalisé une levée de 1,4 milliard d'euros d'obligations à long terme, sursouscrite plus de 5,1 fois. Le produit des obligations sera affecté au financement des besoins généraux du groupe et au refinancement partiel du crédit-relais mis en place dans le cadre de l'acquisition de Majorel. Teleperformance a émis deux tranches : une obligation senior à 5 ans pour 700 millions d'euros (échéance le 22 novembre 2028) qui portera un coupon annuel fixe de 5,25%, et une obligation senior à 8 ans pour 700 millions d'euros (échéance le 22 novembre 2031) qui portera un coupon annuel fixe de 5,75%.

VALEURS EN BAISSE

Orpea rechute de 16% suivi de Voltalia (-6%) et de Casino avec Rallye

Waga : -4% avec Séché

Alstom reperd 2% pour terminer une semaine encore très volatile. Les ajustements du côté des analystes sont de nouveau nombreux après les dernières annonces du groupe ferroviaire. JP Morgan a ainsi abaissé son objectif de 22 à 18 euros, tout en restant à 'surpondérer', tandis que Goldman Sachs a ramené la mire de 14 à 13,5 euros avec un avis maintenu à 'neutre'. Hier, la Deutsche Bank avait coupé sa cible de 23 à 17 euros tout en confirmant sa recommandation 'conserver'. Enfin, DZ Bank a dégradé le dossier à 'conserver'.

S30 : -2% suivi de LFE, Lectra, FNAC Darty