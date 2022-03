Clôture Paris : le CAC40 progresse de 0,36%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a poursuivi son rebond au-dessus des 6.600 points à l'issue d'une séance hésitante ce jeudi. Le CAC40 a gagné 0,36% à 6.618 points. Les dernières déclarations russes et ukrainiennes laissent toujours espérer une issue négociée au conflit entre les deux pays, de quoi aider les indices boursiers à remonter, même si une grande prudence de fond reste de mise sur les marchés...

ECO ET DEVISES

Aux Etats-Unis, Jerome Powell a confirmé hier soir la première hausse de taux de la FED (de 0,25 pt) depuis 2018. Le président de la Fed a expliqué qu'il ne prévoyait pas de récession aux Etats-Unis malgré le cycle de hausse des taux directeurs entamé mercredi par la banque centrale pour juguler la flambée de l'inflation.

L'économie "n'a plus besoin d'une politique très accommodante", et elle "peut supporter un resserrement de la politique monétaire", a-t-il estimé, lors de la conférence de presse suivant l'annonce par la Fed d'une hausse d'un quart de point de son principal taux directeur, première étape d'un cycle haussier visant à juguler l'inflation pour la ramener vers l'objectif de 2% de la Fed. "De mon point de vue, la probabilité d'une récession dans la prochaine année n'est pas particulièrement élevée", a-t-il ajouté. L'euro remonte sur les 1,11/$, tandis que le pétrole reprend aussi de la hauteur à 106,80$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

2CRSi bondit de plus de 24%. Le concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance a annoncé hier soir un contrat historique et pluriannuel, le plus important remporté à ce jour. Une équipe européenne de Boston a remporté auprès d'un nouveau client un contrat d'un montant maximum de 73 ME pour la fourniture de solutions de calcul haute performance (HPC). Les détails de ce contrat constituent une information dite "restreinte". D'une durée initiale de 5 ans, le contrat pourra être prorogé de 4 années supplémentaires. La contribution de ce nouveau client dans les chiffres du groupe ne sera effective qu'à partir du second semestre de l'exercice 2022/23.

Balyo : +15% suivi de Prodways (+12%) après ses comptes

Bastide Le Confort Médical grimpe de plus de 8%, alors que le spécialiste de la prestation de santé à domicile a annoncé avoir réalisé une acquisition stratégique en Amérique du Nord avec le rachat de Medpro Respiratory Care, un opérateur parmi les plus importants de l'assistance respiratoire au Canada. Medpro Respiratory Care a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 14 millions de dollars canadiens, environ 9,5 millions d'euros.

Hexaom : +6% suivi de M&P, Nacon, LFE

DBV : +5% avec EDF alors qu'Emmanuel Macron a évoqué une reprise en main par l'Etat de certains dossiers dans le secteur de l'énergie

Orpea : +4,5% avec LNA, SergeFerrari, CGG

Atos progresse de 4%. C'est le retour des rumeurs sur la division de cybersécurité d'Atos ce jeudi. Ainsi, BFM Business, citant plusieurs sources, précise qu'Airbus s'intéresserait à cette division cybersécurité du groupe de services informatiques. Le colosse aéronautique européen aurait étudié le dossier, sa direction affichant des ambitions dans le digital. Néanmoins, Airbus ne devrait pas évaluer de rachat de l'ensemble du groupe Atos. Rappelons que Thales avait précisé en février réfléchir à une acquisition de ces activités cybersécurité d'Atos. Ce dernier avait alors indiqué que la division en question, la pépite du groupe, n'était "pas à vendre". "On est concentré sur notre plan de 'turnaround' et on est convaincu du potentiel de retournement considérable du groupe", avait précisé Atos.

Carmila : +3,5% avec Cegedim, Transgene, Eramet, Innate

Veolia (+2,7%) dit entamer l'année dans de "très bonnes conditions" grâce à un portefeuille de contrats largement protégé contre l'inflation et aux synergies attendues du rapprochement avec Suez. Le CA a grimpé sur l'exercice écoulé à 28,508 MdsE (+9,6%) avec une forte croissance de l'EBITDA, À 4,234 MdsE, +16%, supérieure à l'objectif relevé en cours d'année. 382 ME d'économies ont été réalisées, au-delà de l'objectif annuel de 350 ME. L'EBIT courant ressort en forte hausse lui aussi de 42%, A 1.766 ME. Le RN courant pdg monte à 896 ME, +133%, avec un free cash flow net record de 1.341 MdE. Le groupe propose un dividende de 1 euro.

ADP : +2,5% avec Valneva, Vilmorin, Rexel, Engie, Pernod Ricard, Ekinops, Elis

VALEURS EN BAISSE

SES Imagotag : -6,5% avec Lysogène

Infotel recule de près de 6% avec Orapi après ses comptes

La volatilité reste forte sur le secteur automobile : Renault reperd 5,5%, Stellantis 2% avec Faurecia (-5,5%).

Casino : -4% suivi de Wavestone

BNP Paribas redonne 2,5% avec Elior, Ubisoft, Alstom, Alstom, Trigano

Klepierre : -2% suivi de Worldline, Beneteau

M6 : -1,5% avec TF1, Scor, Valeo, Nexans