Clôture Paris : le CAC40 progresse de 0,23%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a terminé la séance en légère hausse de 0,23% à 6.753 points ce jeudi en clôture, après s'être approché des 6.800 points en matinée. Il faut dire que la bourse de Paris avait pris de l'avance ces derniers jours, la forte hausse de Wall Street hier soir (+4,41% sur le Nasdaq et +2,18% sur le Dow Jones) n'ayant donc pas provoqué de réaction significative en Europe. Wall Street consolide d'ailleurs légèrement ce soir après l'envolée d'hier dans le sillage des commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, à propos du potentiel ralentissement du rythme du durcissement monétaire...

Le patron de la Fed a confirmé ce que de nombreux analystes anticipent depuis quelques semaines déjà à la lumière d'un début de ralentissement de l'inflation outre-Atlantique : "La banque centrale américaine pourrait freiner dès le mois de décembre le rythme de ses hausses de taux", a déclaré le président de la Réserve fédérale lors d'un débat organisé par la 'Brookings Institution' à Washington : "Il serait sensé de modérer le rythme, alors que nous approchons du niveau qui devrait être suffisant pour faire refluer l'inflation", a-t-il dit. "Le moment de la modération de la hausse des taux pourrait se produire dès la réunion de décembre", a-t-il ajouté. Si Powell n'a pas précisé à quel niveau il situait le "taux neutre" (le fameux 'taux pivot'), il a expliqué qu'il était probable qu'il ressorte supérieur aux 4,6% évoqués par les responsables de la Fed dans leurs projections de septembre dernier. Le combat contre l'inflation nécessitera "de conserver une politique restrictive pendant un certain temps", a-t-il poursuivi...

L'euro grimpe encore ce soir sur les 1,05/$, tandis que le pétrole retrouve le cap des 89$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Nacon progresse encore de 16% tandis que Valneva reprend 8%

Solutions 30 grimpe de 8%, alors que le groupe a indiqué avoir déposé début novembre une première offre de reprise de certains actifs de Scopelec, et confirme travailler actuellement sur un nouveau projet d'offre améliorée. Cette offre de reprise élargie sera soumise à l'approbation du Tribunal de Commerce de Lyon qui désignera le (ou les) repreneur(s) et, le cas échéant, à l'autorisation de l'Autorité de la concurrence. Scopelec propose des services de réseaux d'infrastructures de télécommunications pour les entreprises et les collectivités locales.

BigBen prend 7% avec Bassac, SQLI (+6%) et Stedim

LNA : +5% suivi de Aramis (+4%)

Les valeurs technologiques du CAC40 se démarquent : Dassault Systèmes, CapGemini gagnent plus de 4%.

Seb remonte de 4% avec Antin

Pierre & Vacances-Center Parcs (+3,6%) a présenté des performances opérationnelles 2021/2022 supérieures à celles d'avant-crise et aux dernières prévisions communiquées le 2 août 2022.

Vivendi : +3,5% suivi deInnate

Vallourec (+0,6%) a remporté une troisième commande majeure dans le cadre de son accord de long-terme signé l'an dernier avec ExxonMobil Guyana. Le groupe livrera 35.000 tonnes de tubes de conduite, dont 2.000 tonnes de X80, un matériau unique et innovant développé et certifié par les équipes R&D de Vallourec.

Veolia (+0,5%) a confirmé la finalisation de la cession des actifs dans le cadre des remèdes antitrust convenues avec la Commission européenne en matière de concurrence dans le cadre du rapprochement entre Veolia et Suez. Le montant de la vente des actifs cédés s'élève à environ 920 millions d'euros en valeur d'entreprise et contribuera à la réduction de la dette et viendra soutenir le développement du Groupe.

M6 (+0,5%) a finalisé mercredi la cession de sa filiale Best of TV, détenue à 51%, à la société Passat. Best of TV est un acteur de référence en France dans la commercialisation en grande distribution de produits de niche, dont ceux exclusifs du téléachat. Après 8 années dans le giron d'M6 et alors que Home Shopping Service a été cédé en 2020, le groupe audiovisuel se réjouit d'adosser cette activité à un industriel du secteur. Best of TV (importateur/grossiste) propose, en grande distribution, différents produits de niche dont ceux exclusifs du téléachat. Ceux-ci sont généralement accompagnés, en magasin, d'une mise en avant moderne et attractive avec un film de démonstration.

VALEURS EN BAISSE

Technicolor Creative Studios perd 11%. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2022 atteint 624 ME, en hausse de 47,2% à taux courant par rapport à la même période l'an dernier, avec un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 s'élevant à 215 ME, en croissance de 36,9% à taux courant. L'EBITDA ajusté après loyers au 30 septembre 2022 est de 52 ME, en hausse de 7 ME à taux courant, malgré un recul au troisième trimestre à 9 ME contre 23 ME en 2021, soit une baisse de -61%. Suite au communiqué de presse du 15 novembre 2022, le groupe a décidé de lancer immédiatement une série d'actions avec notamment le lancement d'un audit indépendant des activités. Par ailleurs, Technicolor Creative Studios entend prochainement engager des discussions avec toutes les parties prenantes et / ou des investisseurs tiers, afin d'adresser ses besoins de liquidité à venir...

Navya (-5%) avec Séché (-4%)

Aubay : -2,5% suivi de SG, Equasens, Esi Groupe

Axway : -2% avec TotalEnergies (-1,7%) et Haulotte

Quelques prises de bénéfices sur le secteur du luxe avec notamment LVMH qui rend 1,5%

BNP Paribas : -1,5% avec ALD, Thermador

Bic : -1% suivi de Faurecia, Neurones, Elior et Crédit Agricole