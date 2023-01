Clôture Paris : le CAC40 progresse à 7.032 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a débuté la semaine en hausse de 0,52% à 7.032 points. La tendance demeure favorable sur le marché des actions depuis le début d'année, avec un CAC 40 affichant 12 séances de hausse lors des 15 premières de 2023, avec un gain de plus de 8% depuis le 1er janvier.

Les craintes d'une récession économique et d'un resserrement monétaire prolongé des banques centrales après plusieurs déclarations jugées restrictives de banquiers centraux, passent pour le moment au second plan, même si la prochaine réunion monétaire de la BCE approche à grands pas, fixée au 2 février. Hier, Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a plaidé pour une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base en février et en mars et indiqué que la banque centrale continuerait à resserrer sa politique monétaire dans les mois qui viennent...

L'Euro débute d'ailleurs la semaine pied au plancher, au plus haut depuis avril 2022 face au dollar, à près de 1,09$ entre banques. La monnaie unique reste soutenue par les dernières déclarations de plusieurs membres de la Banque centrale européenne, à commencer par Christine Lagarde : La présidente de l'Institution a répété que la BCE continuerait à relever ses taux d'intérêt, tant que l'inflation reste trop élevée. "L'inflation à tous points de vue, quelle que soit la façon dont vous la regardez, est bien trop élevée", a déclaré la dirigeante depuis Davos. "Nous maintiendrons le cap jusqu'à ce que nous soyons entrés en territoire restrictif suffisamment longtemps pour pouvoir ramener l'inflation à 2% dans un délai raisonnable". A noter que le pétrole grimpe lui aussi à 88,80$ le brent, tandis que le Bitcoin frôle les 23.000$.

VALEURS EN HAUSSE

GLevents poursuit sa hausse de 10%. L'action profite de la publication d'un chiffre d'affaires annuel situé au-dessus des attentes. L'activité 2022 s'est appréciée de 77% alors que la société prévoyait une progression de 55%... Toutes les régions apportent une contribution largement positive à l'exception de la Chine avec des restrictions sanitaires toujours pesantes. Le spécialiste de l'évènementiel table sur une génération de cash de plus de 100 ME sur l'exercice écoulé ce qui contribuera au désendettement...

Vantiva : +6% avecInnate et LFE

Faurecia : +5% suivi de P&V, Guerbet (+4%) et GTT avec X-Fab

Unibail-Rodamco-Westfield gagne 4,7%. Exane BNP Paribas est passé à 'surperformer' avec un objectif de cours à 65 euros

Séché : +3,5% avec BigBen, Derichebourg, Icade, Covivio, SoiTec

Rémy Cointreau prend 2,8%. Citigroup est repassée à l'achat en ciblant 200 euros.

STM : +2% suivi de Klepierre, Argan, Renault, Ramsay, SES Imaging, Catana, Orpea, Nexans, Casino, Ubisoft et Michelin

Atos progresse de 2%. Le titre de l'entreprise de services du numérique est à nouveau porté par la spéculation autour de sa branche d'activités digitales et de cybersécurité. Un invité surprise s'est en effet positionné sur le dossier. Alors que les noms des géants Thalès, Orange et Airbus reviennent régulièrement sur le devant de la scène depuis quelques semaines, le groupe français spécialisé en ingénierie Astek est sorti du bois. Selon les informations du 'JDD', ce groupe aux 500 ME de revenus se verrait bien reprendre cette activité hautement sensible. "L'idée est d'avoir accès aux informations sur le business d'Atos, de regarder dans la boîte pour faire une offre cohérente", explique Julien Gavaldon, président d'Astek.

Saint-Gobain avance de 1,2%. Oddo BHF a revalorisé le dossier de 60 à 70 euros tout en restant à 'surperformer'. L'analyste pense que le groupe pourrait enregistrer un bon T4 compte tenu de tendances globalement en ligne avec le T3.

Sartorius Stedim Biotech gagne 0,9%. Crédit Suisse a débuté le suivi avec une recommandation 'neutre' et un cours cible de 360 euros.

VALEURS EN BAISSE

Bastide : -4% suivi deBoiron, DBV (-3%) etAdocia avec TFF

Bonduelle : -2,5% avecNavya, Moncey,Cegedim

Robertet : -1,5% avec Ose, Quadient

Ipsen recule de 1,7%. Le groupe a annoncé vendredi des résultats positifs dans le cadre de son essai pivotal de Phase III, nommé NAPOLI 3, évaluant un traitement expérimental avec Onivyde (injection d'irinotécan liposomal), un inhibiteur liposomal de la topoisomérase à circulation longue, chez les patients non précédemment traités atteints d'un mPDAC, la forme la plus courante de cancer du pancréas. NAPOLI 3 comprenait 770 patients, répartis sur 205 sites dans 18 pays...

Sanofi cède 1% avec Arkema, Esso, Edenred, Verallia, Air Liquide